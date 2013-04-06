Almanya merkezli fotoğraf ve video kamera üreticisi Rollei, 5S Wi-Fi ismini verdiği yeni aksiyon kamerasını duyurdu.

Özellikle son yıllarda büyük gelişme gösteren aksiyon kamerası pazarı gittikçe büyümeye ve yeni modelleri ile genişlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda Rollei tarafından tanıtılan 5S Wi-Fi aksiyon kamerası, piyasadaki hemen hemen bütün modeller gibi zorlu arazi şartlarına (60 metre su altı derinliği ve düşmeler) beraberinde gelen koruma haznesi ile dayanabiliyor. Teknik olarak 14MP CMOS sensöre, FullHD(1080p/i) video çekim kapasitesine, 10 kat dijital yaklaştırma oranına, 175° görüş açısına sahip ultra geniş lense ve 1.4-inç 360x240 piksel TFT LCD ekrana sahip olan cihaz ayrıca fotoğraf çekimi de yapabiliyor.

Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliğiyle 10 metre içerisinde akıllı cep telefonu ya da tablet bilgisayar modelleri ile kontrol edilebilen ve anlık olarak görüntü aktarabilen Rollei 5S Wi-Fi, 64GB'a kadar microSD hafıza kartlarını kullanabiliyor. Şarj edilebilir dahili lityum-iyon bataryası ile 2.5 saat aktif çalışma süresi sağlayabilen kamera üzerinde harici mikrofon girişleri de unutulmamış.

Motosiklet ve dış mekan olmak üzere iki farklı versiyonu bulunan Rollei 5S Wi-Fi aksiyon kamerası, Haziran ayında 455$ fiyat etiketine sahip olarak piyasaya çıkıyor. Ayrıca ürün ile çekilmiş örnek videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.photographyblog.com/news/rollei_actioncam_5s_wifi/