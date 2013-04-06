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Rollei, 5S Wi-Fi ismini verdiği yeni aksiyon kamerasını duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Rollei, 5S Wi-Fi ismini verdiği yeni aksiyon kamerasını duyurdu
Almanya merkezli fotoğraf ve video kamera üreticisi Rollei, 5S Wi-Fi ismini verdiği yeni aksiyon kamerasını duyurdu.
Özellikle son yıllarda büyük gelişme gösteren aksiyon kamerası pazarı gittikçe büyümeye ve yeni modelleri ile genişlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda Rollei tarafından tanıtılan 5S Wi-Fi aksiyon kamerası, piyasadaki hemen hemen bütün modeller gibi zorlu arazi şartlarına (60 metre su altı derinliği ve düşmeler) beraberinde gelen koruma haznesi ile dayanabiliyor. Teknik olarak 14MP CMOS sensöre, FullHD(1080p/i) video çekim kapasitesine, 10 kat dijital yaklaştırma oranına, 175° görüş açısına sahip ultra geniş lense ve 1.4-inç 360x240 piksel TFT LCD ekrana sahip olan cihaz ayrıca fotoğraf çekimi de yapabiliyor.
Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliğiyle 10 metre içerisinde akıllı cep telefonu ya da tablet bilgisayar modelleri ile kontrol edilebilen ve anlık olarak görüntü aktarabilen Rollei 5S Wi-Fi, 64GB'a kadar microSD hafıza kartlarını kullanabiliyor. Şarj edilebilir dahili lityum-iyon bataryası ile 2.5 saat aktif çalışma süresi sağlayabilen kamera üzerinde harici mikrofon girişleri de unutulmamış.
Motosiklet ve dış mekan olmak üzere iki farklı versiyonu bulunan Rollei 5S Wi-Fi aksiyon kamerası, Haziran ayında 455$ fiyat etiketine sahip olarak piyasaya çıkıyor. Ayrıca ürün ile çekilmiş örnek videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. 

http://www.photographyblog.com/news/rollei_actioncam_5s_wifi/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
shimoda 6 yıl
Markaya yönelik fason üretimi yapılan cihazlardan sanırım. Rollei tamam bildik bir marka ama ürün AEE markasının SD serisinden gibi duruyor. SD 21 gibi.
Hatta bizde NEXT firması bunları ithal edip next markası ile satıyor.
aee.com/...
GoPro ile aynı lens ve çipseti kullandığını iddia edenler olsa da aynı veya yakın rakamlar sözkonusu olduğunda hemen herkes GoPro yu tercih edecektir.
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mk2kill 6 yıl
berkkarabacak

mk2killgopro çakması gibi duruyor. 399$ a 4k cekim yapabilen gopro black edition 259$ a 720p 120 fps veren sony hdr as-15 varken buna neden 455$ vereceğiz?
gopro3 black edition 450 euro yanlız


sallama.... Alttaki linki acip Ulkeyi United States olarak olarak degistirirsen fiyat 399.99$ oalrak geliyor. Adamlar Rollia icin 455$ olarak fiyat verdigine gore muhtemelen amerika pazarindan bahsediyorlar. Avrupa pazari icin euro fiyat verirlerdi.
gopro.com/...
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seconder77 6 yıl
apple diye girmiştim
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berkkarabacak 6 yıl
mk2kill
gopro çakması gibi duruyor. 399$ a 4k cekim yapabilen gopro black edition 259$ a 720p 120 fps veren sony hdr as-15 varken buna neden 455$ vereceğiz?

gopro3 black edition 450 euro yanlız
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mk2kill 6 yıl
gopro çakması gibi duruyor. 399$ a 4k cekim yapabilen gopro black edition 259$ a 720p 120 fps veren sony hdr as-15 varken buna neden 455$ vereceğiz?
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