Rovio, Angry Birds Star Wars için yeni bir oynanış videosu daha yayınladı

Rovio, Angry Birds serisinin yeni oyunu Angry Birds Star Wars için yeni bir oynanış videosu daha yayınladı.

Star Wars evreninden R2-D2 ve C-3PO karakterlerinin yer aldığı yeni oynanış videosunda, yapımın serinin önceki oyunu Angry Birds Space'inkine benzer bölümler sunduğu görülüyor. Ayrıca, R2-D2 ve C-3PO karakterlerinin farklı yeteneklere sahip olduğu da gözlerden kaçmıyor.





Yapımın daha önce yayınlanan oynanış videosuna baktığımızda Star Wars evrenine özgü yapıların ve ışın kılıcı gibi unsurların kullanıldığı, bölümün ise orijinal Angry Birds oyunlarındaki gibi yeryüzünde geçtiğini görmüştük.





Son yayınlanan bu video ile birlikte yapımın orijinal Angry Birds ve Angry Birds Space'ten esinlenen bölümler ve Star Wars evreninden karakterler ile oyunculara eğlenceli saatler sunacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Angry Birds Star Wars'ın 8 Kasım tarihinde yayınlanacağını bir kez daha hatırlatalım.











http://www.youtube.com/user/RovioMobile