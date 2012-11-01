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Rovio, Angry Birds Star Wars için yeni bir oynanış videosu daha yayınladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Rovio, Angry Birds serisinin yeni oyunu Angry Birds Star Wars için yeni bir oynanış videosu daha yayınladı.
Star Wars evreninden R2-D2 ve C-3PO karakterlerinin yer aldığı yeni oynanış videosunda, yapımın serinin önceki oyunu Angry Birds Space'inkine benzer bölümler sunduğu görülüyor. Ayrıca, R2-D2 ve C-3PO karakterlerinin farklı yeteneklere sahip olduğu da gözlerden kaçmıyor. 

Yapımın daha önce yayınlanan oynanış videosuna baktığımızda Star Wars evrenine özgü yapıların ve ışın kılıcı gibi unsurların kullanıldığı, bölümün ise orijinal Angry Birds oyunlarındaki gibi yeryüzünde geçtiğini görmüştük.

Son yayınlanan bu video ile birlikte yapımın orijinal Angry Birds ve Angry Birds Space'ten esinlenen bölümler ve Star Wars evreninden karakterler ile oyunculara eğlenceli saatler sunacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Angry Birds Star Wars'ın 8 Kasım tarihinde yayınlanacağını bir kez daha hatırlatalım.
 



http://www.youtube.com/user/RovioMobile Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tristan Tzara 7 yıl
space'den sonra rovio bozdu işi bence
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Guest-FDC9156E7 7 yıl
Star Wars güzel olacak gibi.
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Paul Jobs 7 yıl
Az kalmis cikmasina.
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Cankano 7 yıl
Biri sunlara 3d oyun yapmayi ogretsin
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TechN9ne 7 yıl
gün geçmiyor ki bir 'angry birds' haberinin altında 'iyice suyunu çıkardılar' yorumları okumayalım.
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Piêr Dé Sans 7 yıl Cankano
bLeasT

Biri sunlara 3d oyun yapmayi ogretsin

Oyunu zevkli kılan 2 boyutlu ve eğlenceli renklere sahip olması. Niye 3 boyutlu yapmaya çalışıp bozsunlar bu durumu?
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trsinapsis 7 yıl
işin sanki suyu çıkmaya başladı.
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swat882 7 yıl
angr birds den ziyade bad piggies e önem vermeleri gerekiyor
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