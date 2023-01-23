Instagram'da silinen mesajları geri getirme nasıl yapılır?

Instagram, milyonlarca kullanıcının birincil iletişim aracı olarak kullandığı ana akım sosyal medya platformu haline geldi. Platformda DM üzerinden fotoğraf ve video gönderimi oldukça yaygın. İster arkadaşlarınızın hikayelerine doğrudan yanıt veriyor olun, ister sadece mesajlaşıyor olun, Instagram DM, takipçilerinizle iletişime geçmenin harika bir yolu. Peki, Instagram’da mesajların silinmesi durumunda ne yapılmalı? Silinen mesajları görmek için Instagram silinen mesajları geri getirme yolu burada.

Instagram, silinen mesajları geri getirme için Veri İndirme adında bir özellik sunar. Bu özellik, yanlışlıkla silinen mesajları veya silip sonradan pişman olduğunuz mesajları geri getirmenize yardımcı olur. Ancak, son 24 saat içinde silinen mesajları geri getirebilirsiniz. Daha eski bir mesajı sildiyseniz, kurtarma şansınız yoktur. Ayrıca bu özellik, yalnızca birebir DM’lerde silinen sohbeti geri getirme yoludur.

Telefondan silinen fotoğrafları geri getirme nasıl yapılır? 2 ay önce eklendi

Instagram eski mesajları görme programları, yalnızca mesajları ve DM’leri değil, fotoğraf ve videoları da kurtarmanıza olanak tanır. Bu uygulamaların kullanımı nispeten basittir ve silinen mesajlarınızı hızlı ve kolay bir şekilde geri almanızı sağlayan izlenmesi kolay yönergelerle gelir.

WhatsApp silinen mesajları geri getirme nasıl yapılır? 2 ay önce eklendi

Instagram mesajları geri getirme programları güvenilir mi 🤔

Instagram’da silinen mesajları geri getirme programlarını indirirken dikkatli olmanızda fayda var. Reklamı yapılan birçok seçenek, dolandırıcıdır. Hackerlar, kişisel bilgilerinize ve sosyal medya profillerinize erişmek için bu uygulamaları kullanır.

Instagram, silinen mesajları 30 gün süreyle tutar. Instagram’da mesajların silinmesi ya da kaybolması durumunda Instagram Veri İndirme aracı ile silinen mesajları geri getirebilirsiniz. Ancak, Instagram’da eski mesajları geri getirmek istiyorsanız, yukarıdaki üçüncü parti uygulamaları kullanmalısınız.