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    Instagram'da silinen mesajları geri getirme nasıl yapılır?

    Instagram’da mesajların silinmesi herkesin başına gelebilir. Peki, Instagram’da silinen mesajları geri getirme yolu nedir? İşte hızlı ve kolay Insta silinen mesajları görme yolu:
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    Instagram, milyonlarca kullanıcının birincil iletişim aracı olarak kullandığı ana akım sosyal medya platformu haline geldi. Platformda DM üzerinden fotoğraf ve video gönderimi oldukça yaygın. İster arkadaşlarınızın hikayelerine doğrudan yanıt veriyor olun, ister sadece mesajlaşıyor olun, Instagram DM, takipçilerinizle iletişime geçmenin harika bir yolu. Peki, Instagram’da mesajların silinmesi durumunda ne yapılmalı? Silinen mesajları görmek için Instagram silinen mesajları geri getirme yolu burada.

    Instagram’da silinen mesajları geri getirme yapılışı 🔙

    instagram silinen mesajları geri getirme Tam Boyutta Gör
    Instagram veri indirme, silinen mesajları geri getirmek için en yaygın kullanılan yöntemdir. İşte silinen Instagram mesajlarını geri getirip görmekiçin yapmanız gerekenler:
    1. Instagram uygulamasını açın.
    2. Profil simgesine dokunun.
    3. Üçlü çizgiye ardından Hareketlerin’e dokunun.
    4. Sayfanın aşağısında, Bilgilerini İndir’e dokunun.
    5. İndirme Talep Et’e dokunun ve şifrenizi girin.
    6. Gelen e-postada “Bilgileri İndir” butonuna tıklayın.
    7. Instagram kullanıcı adı ve şifrenizi girin.
    8. Bilgileri indir linkine tıklayın.
    9. İndirilen zipli dosyayı çıkartın.
    10. Messages klasöründe silinen mesajlarınızı görebilirsiniz.

    Instagram, silinen mesajları geri getirme için Veri İndirme adında bir özellik sunar. Bu özellik, yanlışlıkla silinen mesajları veya silip sonradan pişman olduğunuz mesajları geri getirmenize yardımcı olur. Ancak, son 24 saat içinde silinen mesajları geri getirebilirsiniz. Daha eski bir mesajı sildiyseniz, kurtarma şansınız yoktur. Ayrıca bu özellik, yalnızca birebir DM’lerde silinen sohbeti geri getirme yoludur.

    Instagram eski mesajları geri getirme mümkün mü 📆

    instagram eski mesajları geri getirme Tam Boyutta Gör
    Instagram’da eski mesajları geri getirmek için, telefonunuza üçüncü parti uygulamaları yüklemeniz gerekir. Bu uygulamalar, silinen mesajları kurtarmak için iPhone veya Android telefonunuzdaki önbellek dosyalarına erişerek çalışır.

    Instagram eski mesajları görme programları, yalnızca mesajları ve DM’leri değil, fotoğraf ve videoları da kurtarmanıza olanak tanır. Bu uygulamaların kullanımı nispeten basittir ve silinen mesajlarınızı hızlı ve kolay bir şekilde geri almanızı sağlayan izlenmesi kolay yönergelerle gelir.

    Instagram silinen eski mesajları görme programları 📱

    • U.fone: iPhone kullanıcısıysanız, Instagram mesajları geri getirme programı olarak U.Fone’u indirebilirsiniz. Windows ve Mac için indirilebilen program, Instagram’da silinen mesajlarınız, fotoğraflarınız ve videolarınız dahil tüm verileri kolayca kurtarmanıza yardımcı olur.
    • FoneLab: Android kullanıcısıysanız, Instagram’da eski mesajları görme programı FoneLab’i tercih edebilirsiniz. Fonelab, Instagram silinen DM’leriniz dahil tüm verilerinizi geri getirmenize yardımcı olur.

    Instagram mesajları geri getirme programları güvenilir mi 🤔

    Instagram’da silinen mesajları geri getirme programlarını indirirken dikkatli olmanızda fayda var. Reklamı yapılan birçok seçenek, dolandırıcıdır. Hackerlar, kişisel bilgilerinize ve sosyal medya profillerinize erişmek için bu uygulamaları kullanır.

    Instagram, silinen mesajları 30 gün süreyle tutar. Instagram’da mesajların silinmesi ya da kaybolması durumunda Instagram Veri İndirme aracı ile silinen mesajları geri getirebilirsiniz. Ancak, Instagram’da eski mesajları geri getirmek istiyorsanız, yukarıdaki üçüncü parti uygulamaları kullanmalısınız.

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    donanimhabercom Instagram

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    ChelseaNy 1 gün önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

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    cunkurd 4 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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