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Rus Uzay Ajansı başkanı: "Amerikalılar Ay'a gitti mi gitmedi mi kontrol edeceğiz"

Rus Federal Uzay Ajansı başkanı Dmitry Rogozin, ABD'nin Ay'a gidip gitmediğini kontrol edeceklerini söyledi. Rusya, Deep Space Gateway projesi ile 2020'li yıllarda Ay'a insan göndermeyi planlıyor.
5 ay
20,3b
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46
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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İnternetin ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla beraber günümüde komplo teorileri de oldukça popüler bir hal aldı. Öyle ki bugün yüz binlerce insan Apollo görevlerinin tamamıyla yalan olduğuna ve ABD'nin hiçbir zaman Ay'a ayak basmadığına inanıyor. Rus Federal Uzay Ajansı başkanı Dmitry Rogozin, geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili şakayla karışık ilginç bir açıklamada bulundu.

Twitter üzerinden yayınlanan bir videoda konuşan Rogozin, ABD'nin gerçekten Ay'a gidip gitmediğiyle ilgili yöneltilen bir soruya,"Böyle bir hedef belirledik, gidip kontrol etmek: Onlar gitti mi gitmedi mi. Onlar gittiklerini söylüyor, kontrol edip göreceğiz " ifadeleriyle yanıt verdi.

Rogozin'in bu cümleleri kullanırken ne kadar ciddi olduğunu elbette bilemiyoruz. Videoda gülümsediği ve omuzlarını silktiği görülüyor. Yani biraz mizahla karışık bir cevap vermiş. Ancak yine de Rusya'da bu komplo teorisinin hem politikacılar hem de Rus vatandaşları arasında oldukça popüler olduğu biliniyor.

Sovyetler Birliği, deneysel roketlerinin beklenen sonuçları vermemesinin ardından Ay programlarını 1970'li yıllarda tamamıyla iptal etmişti. Rusya bugünse uluslararası bir proje olan Deep Space Gateway ile Ay'a ilk kez insan göndermenin planlarını yapıyor.

NASA'nın liderliğinde geliştirilen Deep Space Gateway, Ay'ın yörüngesine kurulacak dev bir uzay istasyonunu temel alıyor. Rusya ve ABD'nin yanı sıra Japonya, Çin ve Hindistan gibi diğer dünya devlerinin de destek verdiği proje gelecekte Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yerini alacak. Dev uzay istasyonunun ayrıca 2030'lu yıllar için planlanan insanlı Mars görevlerinde de önemli bir rol oynaması bekleniyor.

https://www.washingtontimes.com/news/2018/nov/25/dmitry-rogozin-says-russia-will-verify-us-moon-lan/ Yorum Yaz
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afsin07 5 ay en beğenilen
Rusya Abd bin aya gidip gitmediğini kontrol etmek için aya gitmiş mi Türkiye olarak aya gidip kontrol edeceğiz.
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kymelria 5 ay
Hazır çıkmışken dünya düz mü değil mi asıl onu kontrol edin, hatta düz dünyacı birisini de hayrına yanınıza alın.
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DH Misafiri 1 ay
Rusya uzay ajansına mı gittin de? Görebilecek kapasitede diyorsun.
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HEKTOR-NG 5 ay
abd nin en büyük yalanlarından biri buda inanmıyorum gittiklerine..
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DH Misafiri 5 ay
Yav he he doğrudir, gitmiştir. İzleri bizim köyün karşıkı tepesinde duriyy..
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DH Misafiri 5 ay
harikasın dostum:))))
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DH Misafiri 5 ay
Bayrağın üst tarafındada sopa var ,dikkat edersen.
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DH Misafiri 5 ay
Deep Space Getewey proje ismi bile abd hayranılığının açık bir göstergesi. Onun yerine Rusça ismini söyleselerdi kulağa daha hoş gelirdi.
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bluedevil866 5 ay

su filmi izleyin. adalar o devirlrin yonetmeni olan yahudinin ayna yansitmasii kullanara neler yapilabilecegini anlatiyor. 2001 odessy filmi 1960 larda cekildi.
1968 kubrick`in filmi...

goruntuyu siyah beyaza veriyousun ve tamam iste aya gidiyorsun, ayda yuruyorsun...
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sinan453 5 ay
Bir yorum da ben yazayım, bu konu hep ilgimi çeker, Ruslarla ABDlilerin tartışmalarına da hep gülerim. Bir defa ABD 1 değil, 6 defa gittiği iddia ediyor. (69 - 72 arası ) . Ve Apollo 15( 71'de ) görevinde Lazer yansıtıcı ayna yerleştirdiğini söylüyor. Üç görevde de ayrı ayrı bölgelere koyduklarını söylüyorlar. Ama ben en güvenilir olanını yazdım. Ve buna göre Dünya'dan pek çok üniversitede yapılan araştırmalara göre bu aynaları uygun anda uygun pozisyonda lazerle vurup geri yansımasını alabildiklerini iddia ediyorlar. Google'a "Locations of lunar reflectors on the moon" yazarsanız aynaların yerlerini de görebilirsiniz.
Şunu söylemem gerek, Rusların büyük çoğunluğu bu Lazer deneyine de inanmıyor. Çünkü aydan herhangi bir emisyon olup deneyi rahatlıkla bozabileceğini düşünüyorlar.
Halbuki bu deneyi Rus ve Çin'deki yapmış denemiş üniversiteler ve gözlem evleri var. Bunlardan birisi Yunnan Gözlemevi... Bu aynaların olduğu yere giderlerse bu tartışma da biter. UUİ'yi yapan iki devlet, bunu da yapabilir. Apollo görevlerinin mekiklerle beraber masrafların 100 milyar doları geçtiğini söylerler. Eğer Uzay yarışı yine başlarsa, pamuk eller cebe. Ha bu arada ne diyoruz 50 - 60 senedir, 'eller aya biz yaya' :)
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Redunay 5 ay
Ayda astronatların ayak izleri hala durmuyormu teleskoplarla göremiyorlarmı çokmu zor yani
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NoCommand 5 ay
aga kimsede demiyorki o bayrak nasıl dalgalanıyor orda ne esintisi var radyasyonmu
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sinan453 5 ay NoCommand
Bayrağı bilerek bez şeklinde değilde gözüksün diye başka malzemelerden yaptıklarını ve öyle diktiklerini söylüyor ABDliler. Savunmaları bu.
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