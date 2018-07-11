Rusya, 3 ton kargoyu uzaya taşıdı: Yeni bir rekora imza attı

Rus uzay ajansı Roskosmos, geçtiğimiz günlerde Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir kargo taşıma görevine çıktı. Baykonur Uzay Üssü'nden Soyuz roketiyle birlikte kalkışa geçen Progress 70 isimli uzay aracı, tam üç tonluk ikmal maddesini sadece 3 saat 40 dakikada ISS'ye taşıyarak yeni bir rekora imza attı. Roskosmos, Uluslararası Uzay İstasyonu'na en hızlı kargo ulaştıran uzay ajansı oldu.







Progress 70, ISS'e kenetlenmeden önce yörüngede yalnızca iki tur tamamladı. Bu tarz görevlerde normalde yörüngede altı tur atılması gerektiğini belirten Roskosmos yetkilileri, yeni kalkış stratejileri hakkında,"Uzun bir süredir bu kilometre taşını geride bırakacağımız günü bekliyorduk. Bizim için ileriye doğru atılan dev bir adım oldu. Soyuz roketi ve uzay araçlarımızın yapabileceklerini gösterdiği bu görev, uzay programımızın gelecek insanlı ve insansız planları için çok büyük bir anlam taşıyor." sözlerini kullanıyor.



Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo taşıma konusunda bir önceki rekor ise yaklaşık altı saatle yine Rusya'ya aitti. Bu anlamda en çok ISS görevine ülke ABD'nin ise kargo görevleri genellikle birkaç gün sürüyor. SpaceX ve Northrop Grumman tarafından üretilen uzay araçları kalkıştan yaklaşık iki gün sonra Uzay İstasyonu'na ulaşabiliyor.



Geride bıraktığımız yıllar içerisinde toplam 17 farklı milletten astronot ve kozmonota ev sahipliği yapan Uluslararası Uzay İstasyonu'na değişmeli olarak birçok uzay ajansı ikmal taşıyor. ISS'in en büyük maddi destekçisi NASA bu alanda en çok kargo görevi düzenleyen uzay ajansı olsa da Roskosmos, ESA veya JAXA da zaman zaman ikmal görevlerini üstlenebiliyorlar. Elbette uzay ajanslarını çıkacağı kargo görevlerinin sayıları, ISS'de bulundurdukları astronot sayısına göre değişim gösteriyor.

https://www.space.com/41112-russian-cargo-ship-record-iss-arrival-progress70.html