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Rusya, 5G bağlantısını Moskova’daki pilot bölgede test ediyor

Rus GSM operatörü Tele 2 Russia, Mobil Dünya Kongresi’nde Ericsson ile imzaladıkları ortaklık anlaşması kapsamında Moskova'da belirlenen pilot bir bölgede 5G hizmeti sunmaya başladı.
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Mobilite
Gökhan G.
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Rusya, 5G bağlantısını Moskova’daki pilot bölgede test ediyor
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Rusya’da hizmet veren GSM operatörü Tele2 Russia, Ericsson ile gittiği ortaklık neticesinde Moskova’nın Tverskaya Caddesi’nde 5G hizmeti sunmaya başladı.

5G’nin sunduğu imkânların tanıtılması maksadıyla pilot bölge olarak seçilen caddede sanal gerçeklik ile akıllı bina uygulamaları ve diğer örnekler sergilenecek. Bölgedeki pilot 5G uygulaması 28 GHz bandında çalışıyor.

Tele2 ve Ericsson’un Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde imzaladıkları anlaşma neticesinde ise önümüzdeki 5 yıl içinde Rusya’nın farklı bölgelerinde 50 binden fazla baz istasyonu kurulacağı ifade ediliyor.

2024 yılında 10 şehirde 5G  hizmeti

Pilot uygulama kapsamında konuşan Tele2 Russia CEO’su Sergey Emdin, “Başlatılan uygulama ile 5G çağının Rusya’ya geldiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Gerçekleştirdiğimiz testler ve deneyler neticesinde 5G teknolojisi artık ticari bir operatörde kullanılabilir hale gelmiş durumda. Yakın bir gelecekte Moskovalılar, 5G’nin günlük hayatlarına katacağı yenilikleri kendileri deneyimleyebilecekler.” ifadelerini kullanmış.

Russia Today’in paylaştığı bilgilere göre 2022 yılına kadar beş şehirde 5G şebekeleri aktif hale gelecek. Takvimler 2024 yılını gösterdiğinde ise bu sayının 10’a çıkacağı belirtiliyor.



https://interestingengineering.com/the-5g-race-russia-has-launched-its-first-5g-zone-in-moscow Yorum Yaz
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