Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

5G destekli Xiaomi Mi 9S yolda

Xiaomi’nin 5G destekli Mi 9 modeli TENAA üzerinde ortaya çıktı. Tahminlere göre yeni model Mi 9S şeklinde isimlendirilecek. 4000 mAh batarya ve daha yüksek çözünürlüklü ekran değişimlerin bazıları.
15 sa.
1,3b
5
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
5G destekli Xiaomi Mi 9S yolda
Tam Boyutta Gör
Halihazırda Mi Mix serisinde 5G çalışmalarını yapan Xiaomi, görünen o ki ana modeli için de 5G’li bir versiyon hazırlığında. TENAA’da ortaya çıkan yeni bir telefonun, 5G destekli Mi 9 olarak sunulması bekleniyor. Hatta farklı bir kaynağa göre bu modelin ismi Mi 9S olacak.

Donanımda da değişimler var

5G’li yeni model donanım noktasında birçok değişime uğramış gözüküyor. Bu da Mi 9S olarak çıkması yönündeki iddiaları kuvvetlendiriyor. TENAA’daki bilgilere göre yeni telefon 8.95 mm kalınlığında ve 4000 mAh bataryaya sahip. Mi 9’un 7.6 mm kalınlık ve 3300 mAh boyutundaki bataryasına kıyasla büyük bir değişim görüyoruz. Hızlı şarj da 27W’dan 45W’a yükseliyor.

Ekran boyutu sabit kalmış. Ancak çözünürlüğün 1440p'ye yükseldiğini görüyoruz. Bu değişimlere ek olarak Snapdragon 855+ yonga setinin tercih edildiğini görmemiz şaşırtıcı olmayacaktır. Haberimizin başında da yer alan görsellere bakarsanız tasarım tarafında büyük değişimler görülmüyor.

Ayrıca Bkz. "Huawei, EMUI 10 arayüzünün ilk tanıtım videosunu yayınladı"

Xiaomi’nin yeni modelini Mi 9 5G ismiyle çıkarma ihtimali tabii ki mevcut. Ancak teknik özelliklerde bu kadar değişim olmuşken Mi 9S ismi de tercih edilebilir duruyor. Cihaz hakkında daha fazla detay önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır.



https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_9s_5g_listed_on_tenaa_with_larger_battery-news-38603.php Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 20 dk. Discord canlı oyun yayınlarına başlıyor 1 sa. Haftaya A101 marketlerde Galaxy M10, BİM marketlerde Razer Deathadder var 2 sa. Huawei’ye Trump’tan kötü haber 3 sa. HarmonyOS’lu ilk telefon Huawei Mate 30 Lite olabilir 4 sa. Apple Music’in karanlık mod ve şarkı sözü özelliği Android’e geldi 5 sa. iPad Pro da üçlü arka kamerayla güncellenebilir 7 sa. Android Q güncellemesiyle Note 10'un yeni özellikleri, Galaxy S9 ve sonrasına gelecek 8 sa. Samsung’un 108 MP kamera sensörü 12 Ağustos’ta tanıtılacak 14 sa. 67P kuyruklu yıldızının bu büyüleyici videosuna bir göz atın 14 sa. Telegram 5.10 ile yöneticilere özel sıfatlar ve yavaşlatma özelliği geldi 15 sa. Samsung'un yeni telefonu Galaxy A70s, Geekbench'te göründü 15 sa. GÖRÜNTÜLENEN 5G destekli Xiaomi Mi 9S yolda Sonraki Üçüncü taraf servislerde iPhone batarya değişimi zorlaşıyor 18 sa. Huawei, EMUI 10 arayüzünün ilk tanıtım videosunu yayınladı 19 sa. Phison 7 GB/s aktarım sağlayan kontrolcüsünü duyurdu 19 sa. Meizu’nun Flyme 8 arayüzü 13 Ağustos’ta tanıtılacak 20 sa. Rick Bergman AMD’ye geri döndü 21 sa. Samsung açıkladı: Galaxy Note 10'da neden kulaklık girişi yok? 21 sa. Intel Gemini Lake Refresh hazırlığında 22 sa. AMD Zen 3 mimarisi gelecek yıl, Zen 4 mimarisi 2021 yılında 22 sa. İlk Project Athena dizüstü bilgisayarı belli oldu 23 sa. Konsol oyunlarında hediye sandığı içeriği açıklanacak 1 gün Çin’deki hava kirliliği, ülkenin güneş enerjisi üretimini sekteye uğratıyor 1 gün İkinci el araç satışında 'Yetki Belgesi' zorunluluğu 13 Ağustos'ta başlıyor 1 gün FIFA 20’nin sokak futbolu modundan oynanış videosu geldi 1 gün Huawei'in çentiksiz telefonu | Y9 Prime 2019 mercek altında 1 gün Huawei’nin işletim sistemi HarmonyOS duyuruldu! 1 gün Call of Duty: Modern Warfare'in battle royale modu ücretsiz olabilir 1 gün The Boys, şimdiden Amazon'un en popüler dizilerinden birisi oldu 1 gün Apple akıllı telefon pazarında gerilemeye devam ediyor 1 gün Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk sezonuyla ilgili yeni bilgiler 1 gün Zotac’dan profesyoneller için RTX ekran kartlı mini PC modelleri Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Hepsiburada Aracılığı İle Dolandırıldım. Yanlış Duymadınız Oku...
DH Forum
Oynaması Ücretsiz Warframe'e Empyrean Genişleme Paketi Yolda
Bölüm Sonu Canavarı
Mortal Kombat 11'in Yeni Denge Yaması Yakında Geliyor
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding PlayStation 4 Özel Oyunu Olmayabilir
Bölüm Sonu Canavarı
KARTAL İMAM HATİP'İN BÜYÜK BAŞARISI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim