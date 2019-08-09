5G destekli Xiaomi Mi 9S yolda

Halihazırda Mi Mix serisinde 5G çalışmalarını yapan Xiaomi, görünen o ki ana modeli için de 5G’li bir versiyon hazırlığında. TENAA’da ortaya çıkan yeni bir telefonun, 5G destekli Mi 9 olarak sunulması bekleniyor. Hatta farklı bir kaynağa göre bu modelin ismi Mi 9S olacak.

Donanımda da değişimler var

5G’li yeni model donanım noktasında birçok değişime uğramış gözüküyor. Bu da Mi 9S olarak çıkması yönündeki iddiaları kuvvetlendiriyor. TENAA’daki bilgilere göre yeni telefon 8.95 mm kalınlığında ve 4000 mAh bataryaya sahip. Mi 9’un 7.6 mm kalınlık ve 3300 mAh boyutundaki bataryasına kıyasla büyük bir değişim görüyoruz. Hızlı şarj da 27W’dan 45W’a yükseliyor.

Ekran boyutu sabit kalmış. Ancak çözünürlüğün 1440p'ye yükseldiğini görüyoruz. Bu değişimlere ek olarak Snapdragon 855+ yonga setinin tercih edildiğini görmemiz şaşırtıcı olmayacaktır. Haberimizin başında da yer alan görsellere bakarsanız tasarım tarafında büyük değişimler görülmüyor.

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Xiaomi’nin yeni modelini Mi 9 5G ismiyle çıkarma ihtimali tabii ki mevcut. Ancak teknik özelliklerde bu kadar değişim olmuşken Mi 9S ismi de tercih edilebilir duruyor. Cihaz hakkında daha fazla detay önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_9s_5g_listed_on_tenaa_with_larger_battery-news-38603.php