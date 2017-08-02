Rusya dijital para birimine sıcak bakıyor

Geçtiğimiz yıl Maliye Bakanlığı'nın, ülkede dijital para kullanan kişileri hapisle tehdit etmesinden bugüne Rusya'nın dijital paralara yönelik düşünceleri tamamen değişmiş durumda. Haziran ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin ile bir araya gelmiş ve bu görüşmenin ardından ülkede blockchain teknolojisini geliştirmek ve kullanılır hale getirmek için çalışmalar başlamıştı. Şimdi ise ülkenin en büyük bankalarından oluşan konsorsiyum, ekonomiyi iyileştirmek ve finansal işlemlere hız kazandırmak için hem blockchain teknolojisini hem de ethereum tabanlı bir dijital para birimini kullanmak istiyor.
Ülkenin önde gelen finans kuruluşlarından Sterbank PJSC ve VTB Group'un da aralarında bulunduğu kurumlar, ethereum blok zincirine dayanan "gaz" isimli bir dijital birimi kullanmaya kararlı. Bankalar bu sayede Rusya'nın; finans endüstrisini baştan aşağı değiştireceği düşünülen blockchain teknolojisinde önemli bir rolü üstlenmesini hem de ülkede bu tip teknolojilerin benimsenmesiyle birlikte ödemelerin daha hızlı ve güvenli olacağına inanıyor.
Ulusal Blok Zinciri: Masterchain
Ülkede blockchain teknolojisine yönelik etüt çalışmaları yapan tek kurumlar bankalar değil. Rusya Merkez Bankası'nın da destek verdiği Fintech Birliği, ulusal güvenlik standartlarına uygun, ethereum protokolünün kullanıldığı Masterchain adında ulusal bir dağınık hesap defteri geliştirdiğini duyurmuştu. Bu da Rusya'nın yeni finansal teknolojilere olan bakışının tamamen değiştiğini gösteriyor.
Moskova merkezli kredi derecelendirme kuruluşu olan Expert RA'nın analistlerinden Vyacheslav Putilovsky, Rusya'nın bankacılık alanında çok gelişmiş bir ülke olmadığını itiraf ederken üst düzey bankaların yeni teknolojileri kullanarak batılı rakiplerine geçebileceklerine inandıklarını dile getirdi. Aslında Rus bankalarının kullanmayı düşündüğü blockchain ya da farklı dağınık hesap defterleri teknolojisi halihazırda bazı banka ve finansal kurumları (HSBC ve Bank of America gibi) kullanılıyor. Bu teknolojiler sayesinde belgeleri daha hızlı, kolay ulaşılabilir ve masrafsız şekilde kayıt altına alan bankalar işlemlerin kredi, ipotek gibi işlemlerin hızlı ve kârlı olmasını sağlıyor.
Kara Liste de Oluşturuyor
Rusya merkez bankası da online ödemeleri kayıt altına almak ve müşterilerin verilerini kredi kuruluşlarıyla eşleştirmek için pilot programla Masterchain kullanımına başladı. Masterchain sayesinde sadece masrafların azaltılması sağlanmayacak aynı zamanda Rus bankalarının kara listeye aldıkları müşteriler de tespit edilerek finansal işlemler güvenlik altına alınacak. Tabi ülkede Putin başta olmak üzere pek çok yetkili ve finans kuruluşları rotasını tamamen yeni teknolojilere çevirmiş olsa da Putilovsky'e göre rüzgar her an tersine dönebilir ve ülkede yeniden dijital paraların önüne bariyer konulabilir.
Bunun en büyük sebebi ise merkez bankasının halen dijital paralara ilişkin net bir tavır ortaya koymaması. Dijital parayı yasaklayacak ya da teşvik edecek yetkilere sahip olan merkez bankası yeni teknolojiler üzerinde çalışmalarını sürdürse de bu teknolojilerin kullanımı hakkında kesin bir açıklama yapmış değil.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-01/russia-s-banks-prepare-to-hit-the-gas-on-digital-currency-use Yorum Yaz Paylaş Tweetle
vardır bir fikirleri :S
Kim Dotcom, John McAfee ve daha birçok teknolojiyle yakından ilgili yatırımcılar Bitcoin gibi varlıkların ileride çok değer kazanacağını söylüyor. John McAfee üç yıl içinde 1 Bitcoin 500.000 dolar olmazsa ulusal yayında cinsel organını yiyeceğini bile söyledi :D
sanal paraya geçmeleri
resmen küresel bir ekonomik bir kriz için
sistemin arka kapısı ulu orta açık bırakması gibidir.
sistem güvenliği için çok katmanlı şifreleme gereklidir.
bu çok katmanlı şifrelemeyi gerçek zamanlı alış verişler için kullanmak için
quantum bilgisayar sistemi şarttır !
yoksa normal kart ile bile sistemden 5 saniye banka onayı bekleyen biri
sanal para sisteminden onay beklemek için neredeyse 5 saat beklemek zorunda kalabilir
tabi sistem küresel çapta kullanılacağı düşünülür ise !
dünya üzerinde 1 milyar insan tüm alış verişini bu veri işlemesi üzerinden yaptığı düşünülür ise ! saatte ortalama 1 milyon işlem ve her bir veri bloğu 1-2MB ise ortaya çıkan işlem yükünü işlemeyi bırakın var olan teknik internet band genişliğini bile zorlayabilecek bir durum bu ! özetle sanal para öyle böyle bir değişim değil
tek kelimeyle teknolojik alt yapı evrimi anlamına geliyor !
"Dolara çevriliyor" meselesinide açıklayım, doların bir karşılığı vardır ama(en azından resmi olarak) bu sanal parabirimlerinin karşılığı çözülmüş ne idüğü belirsiz algoritmalardan başka bir şey değildir.Karşılıksız bir birimi karşılığı olan bir birimle takas etmekle ürün satışı arasında fark yoktur.
Bu coinler sözde para birimi olarak kabul edildiğinden dolayı gerçek para birimlerinide değersizleştirir.Çünkü birimler arasında takaslar olabildiğinden dolayı gerçek paranın altın karşılığından bu coinlerde dolaylı yoldan yararlanır. Bu ne demek? Devletten bağımsız para basabiliyorsun demek,yani kabul görmüş bir kalpazanlık demek.
Üstüne birde takipsizlik, kara para aklama gibi pis işlerde kullanılan boyutuda var.