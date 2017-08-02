Rusya dijital para birimine sıcak bakıyor

Geçtiğimiz yıl Maliye Bakanlığı'nın, ülkede dijital para kullanan kişileri hapisle tehdit etmesinden bugüne Rusya'nın dijital paralara yönelik düşünceleri tamamen değişmiş durumda. Haziran ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin ile bir araya gelmiş ve bu görüşmenin ardından ülkede blockchain teknolojisini geliştirmek ve kullanılır hale getirmek için çalışmalar başlamıştı. Şimdi ise ülkenin en büyük bankalarından oluşan konsorsiyum, ekonomiyi iyileştirmek ve finansal işlemlere hız kazandırmak için hem blockchain teknolojisini hem de ethereum tabanlı bir dijital para birimini kullanmak istiyor.

Ülkenin önde gelen finans kuruluşlarından Sterbank PJSC ve VTB Group'un da aralarında bulunduğu kurumlar, ethereum blok zincirine dayanan "gaz" isimli bir dijital birimi kullanmaya kararlı. Bankalar bu sayede Rusya'nın; finans endüstrisini baştan aşağı değiştireceği düşünülen blockchain teknolojisinde önemli bir rolü üstlenmesini hem de ülkede bu tip teknolojilerin benimsenmesiyle birlikte ödemelerin daha hızlı ve güvenli olacağına inanıyor.

Ulusal Blok Zinciri: Masterchain

Ülkede blockchain teknolojisine yönelik etüt çalışmaları yapan tek kurumlar bankalar değil. Rusya Merkez Bankası'nın da destek verdiği Fintech Birliği, ulusal güvenlik standartlarına uygun, ethereum protokolünün kullanıldığı Masterchain adında ulusal bir dağınık hesap defteri geliştirdiğini duyurmuştu. Bu da Rusya'nın yeni finansal teknolojilere olan bakışının tamamen değiştiğini gösteriyor.

Moskova merkezli kredi derecelendirme kuruluşu olan Expert RA'nın analistlerinden Vyacheslav Putilovsky, Rusya'nın bankacılık alanında çok gelişmiş bir ülke olmadığını itiraf ederken üst düzey bankaların yeni teknolojileri kullanarak batılı rakiplerine geçebileceklerine inandıklarını dile getirdi. Aslında Rus bankalarının kullanmayı düşündüğü blockchain ya da farklı dağınık hesap defterleri teknolojisi halihazırda bazı banka ve finansal kurumları (HSBC ve Bank of America gibi) kullanılıyor. Bu teknolojiler sayesinde belgeleri daha hızlı, kolay ulaşılabilir ve masrafsız şekilde kayıt altına alan bankalar işlemlerin kredi, ipotek gibi işlemlerin hızlı ve kârlı olmasını sağlıyor.

Kara Liste de Oluşturuyor

Rusya merkez bankası da online ödemeleri kayıt altına almak ve müşterilerin verilerini kredi kuruluşlarıyla eşleştirmek için pilot programla Masterchain kullanımına başladı. Masterchain sayesinde sadece masrafların azaltılması sağlanmayacak aynı zamanda Rus bankalarının kara listeye aldıkları müşteriler de tespit edilerek finansal işlemler güvenlik altına alınacak. Tabi ülkede Putin başta olmak üzere pek çok yetkili ve finans kuruluşları rotasını tamamen yeni teknolojilere çevirmiş olsa da Putilovsky'e göre rüzgar her an tersine dönebilir ve ülkede yeniden dijital paraların önüne bariyer konulabilir.

Bunun en büyük sebebi ise merkez bankasının halen dijital paralara ilişkin net bir tavır ortaya koymaması. Dijital parayı yasaklayacak ya da teşvik edecek yetkilere sahip olan merkez bankası yeni teknolojiler üzerinde çalışmalarını sürdürse de bu teknolojilerin kullanımı hakkında kesin bir açıklama yapmış değil.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-01/russia-s-banks-prepare-to-hit-the-gas-on-digital-currency-use