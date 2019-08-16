Rusya, 'robot kozmonutunu' önümüzdeki hafta uzaya gönderecek

Rus Federal Uzay Ajansı Roskosmos, Skybot F-850 isimli insansı robotunu önümüzdeki hafta Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatmaya hazırlanıyor. Rusya'nın 2014 yılından bu yana geliştirmekte olduğu 'robot kozmonot', daha önce FEDOR ismiyle biliniyordu.
Sputnik tarafından yapılan habere göre Skybot F-850 şu anda Soyuz kapsülüne alınmış durumda. Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan robot kozmonot,“Beni kutlayabilirsiniz, bugün Soyuz MS-14 pilotlu uzay aracına taşındım ve şimdi pilot koltuğuna yerleştiriliyorum. Yarın sabah benim sistemlerimi, uzay aracı kontrol sistemi ile birlikte test etmeye başlayacağız.” ifadelerine yer verdi.
Rus bilim insanları, Skybot F-850 ve benzeri robotlarla uzayda yeni bir dönemin kapılarını aralamak istiyor. Roskosmos'a göre gelecekte yapay zeka ve robotlar uzay araştırmalarında çok önemli roller oynayacak. Uzay ajansı, bu vizyon doğrultusunda geliştirilen Skybot F-850 ile ilk adımı atmak istiyor. Roskosmos'un uzun vadeli hedefleri arasında Skybot robotlarını Ay'a ve Mars'a göndermek gibi planlar var.
183 cm boyunda ve yaklaşık 100 kilogram ağırlığında olan Skybot F-850; araba sürme, şınav çekme, ağırlık kaldırma, kapıları anahtarla açma ve hatta silah kullanma gibi birçok insansı özelliğe sahip. Skybot F-850'in uzayda sağlayacağı avantajlarla ilgili geçtiğimiz yıl bazı açıklamalar yapan geliştirici ekip,"FEDOR herhangi bir kıyafete ihtiyaç duymadan uzayda görev yapabilecek. Bir uzay aracının içerisinde veya dışarısında her türlü şartlar altında yaşayabilecek." sözlerini kullanıyor.
Skybot F-850, 22 Ağustos'ta Soyuz roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek. Roskosmos, Skybot'u bir kargonun parçası olarak değil, tıpkı bir astronot veya kozmonot gibi bir mürettebat üyesi şeklinde Soyuz kapsülüne yerleştirdi. Skybot, Uzay İstasyonu'na ulaştıktan sonra Rus kozmonot Aleksandr Skvortsov’un gözetiminde görevlerini yerine getirecek.
Skybot F-850'nin yeteneklerini sergilediği videoları aşağıdan izleyebilirsiniz.
Sputnik tarafından yapılan habere göre Skybot F-850 şu anda Soyuz kapsülüne alınmış durumda. Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan robot kozmonot,“Beni kutlayabilirsiniz, bugün Soyuz MS-14 pilotlu uzay aracına taşındım ve şimdi pilot koltuğuna yerleştiriliyorum. Yarın sabah benim sistemlerimi, uzay aracı kontrol sistemi ile birlikte test etmeye başlayacağız.” ifadelerine yer verdi.
Rus bilim insanları, Skybot F-850 ve benzeri robotlarla uzayda yeni bir dönemin kapılarını aralamak istiyor. Roskosmos'a göre gelecekte yapay zeka ve robotlar uzay araştırmalarında çok önemli roller oynayacak. Uzay ajansı, bu vizyon doğrultusunda geliştirilen Skybot F-850 ile ilk adımı atmak istiyor. Roskosmos'un uzun vadeli hedefleri arasında Skybot robotlarını Ay'a ve Mars'a göndermek gibi planlar var.
183 cm boyunda ve yaklaşık 100 kilogram ağırlığında olan Skybot F-850; araba sürme, şınav çekme, ağırlık kaldırma, kapıları anahtarla açma ve hatta silah kullanma gibi birçok insansı özelliğe sahip. Skybot F-850'in uzayda sağlayacağı avantajlarla ilgili geçtiğimiz yıl bazı açıklamalar yapan geliştirici ekip,"FEDOR herhangi bir kıyafete ihtiyaç duymadan uzayda görev yapabilecek. Bir uzay aracının içerisinde veya dışarısında her türlü şartlar altında yaşayabilecek." sözlerini kullanıyor.
Skybot F-850, 22 Ağustos'ta Soyuz roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek. Roskosmos, Skybot'u bir kargonun parçası olarak değil, tıpkı bir astronot veya kozmonot gibi bir mürettebat üyesi şeklinde Soyuz kapsülüne yerleştirdi. Skybot, Uzay İstasyonu'na ulaştıktan sonra Rus kozmonot Aleksandr Skvortsov’un gözetiminde görevlerini yerine getirecek.
Skybot F-850'nin yeteneklerini sergilediği videoları aşağıdan izleyebilirsiniz.
https://tr.sputniknews.com/yasam/201908111039901283-robot-fedor-uui-yolculugu-oncesinde-uzay-aracina-alindi/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle