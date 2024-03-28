Milli gözlem uydusu İMECE, ISS'in görüntüsünü çekti!

Tam Boyutta Gör Geçen sene uzaya gönderilen milli gözlem uydusu İMECE bu defa yeryüzü yerine farklı bir görüntü kaydetti. İMECE, Alper Gezeravcı’nın da ziyaret ettiği Uluslararası Uzay İstasyonu’nu (ISS) çekti. Saatte 27 bin km hızla ilerleyen İMECE, hızı saatte 27 bin 600 km olan ISS’i fotoğrafladı.

Metre altı çözünürlük sunuyor

İMECE, Türkiye’nin ilk metre altı çözünürlüğe sahip elektro-optik gözlem uydusu olma özelliği taşıyor. Yeryüzünü yüksek görüntü kalitesiyle görüntülüyor. İMECE, 2023’ün Nisan ayında uzaya gönderilmişti. Hava Kuvvetleri Komutanlığı başta olmak üzere kamu kurumları tarafından kullanılıyor. Hedef teşhis, tespit, doğal afet, savunma, tarımsal uygulamalar gibi alanlarda ülkemize hizmet veriyor.

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Uydunun yerlilik oranı yüzde 60'ın üzerinde

Uydu, yüzde 60’ın üzerinde yerlilik oranı ile dikkat çekiyor. Elektro-optik kamera, uçuş bilgisayarı, elektrikli itki, yönelim ve yörünge belirleme, güç ve haberleşme alt sistemleri TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanıp üretildi.

Uydu, 1000 kilometre uzunluğundaki ve 16,73 kilometre genişliğindeki bir bölgeyi tek seferde çekebilme yeteneğine sahip. Çektiği görüntüleri 320 Mbps veri hızı ile yer istasyonuna gönderiyor.

İMECE uydusu özellikleri 🛰️

Yörünge: 680 km güneşe eş zamanlı

Hizmet Ömrü: 5 Yıl

Görüntü Alanı (1 Kare): 13,9 km X 16,2 km

Ağırlık: 800 kg

Çözünürlük: PAN 0.99 m – MSI 3.96 m

İMECE’nin yerli ekipmanları neler?

Elektro-optik kamera

Yönlendirilebilir Anten

Elektrikli İtki Motoru

Yıldız İzler ve Tepki Tekeri

Yeni Nesil Uçuş Bilgisayarı

Güneş Algılayıcı

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