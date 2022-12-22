2022'nin en iyi uzay fotoğrafları belli oldu

Tam Boyutta Gör ABD’li medya kuruluşu CNN, 2022 yılının en iyi uzay fotoğraflarını seçti. Bu sene James Webb Uzay Uzay Teleskobu’nun devreye girmesinin etkisiyle birbirinden etkileyici fotoğraflar ortaya çıktı.

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James Webb Uzay Teleskobu, ufkumuzu genişletti ve evrende daha önce hiç görmediğimiz galaksileri ve ötegezegenleri ilk kez görme fırsatı elde ettik. Bu sene ayrıca Artemis 1 görevi gerçekleştirildi. Bu görev, astronotları ay yüzeyine taşıyacak Artemis 2 görevi öncesi test amacıyla düzenlendi ve başarıyla tamamlandı. NASA, gezegenimizi göktaşlarından koruyacak teknolojiyi test etmek için kasıtlı olarak bir asteroide çarptı ve asteroidin rotasını değiştirmeyi başardı.

2022’nin en iyi uzay fotoğraflarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.

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