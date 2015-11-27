Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Rusyada kurulacak devasa veri merkezi nükleer enerjiden beslenecek

Rusya 10 bin raflı devasa veri merkezini kurmaya hazırlanıyor. Google ve Facebook gibi devlerin de kullanacağı merkez enerjisini Nükleer santralleden karşıyalacak
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,4b
1
13
Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Rusyada kurulacak devasa veri merkezi nükleer enerjiden beslenecek
 
Günümüzde kurulmuş devasa veri merkezleri oldukça önemli enerjiler tüketmeye devam ediyor. Kimi ülkeler ve şirketler bu ihtiyacı yenilenebilir enerjiden karşılamak için çalışma başlatsalar da Rusya'da durum aynı değil. Rus haber kaynağı Telecom Daily'de yayınlanan habere göre enerji şirketi Rosenergoatom ülkede yeni kurulacak dev veri merkezine nükleer enerji sağlayacak.
Moskova'nın yaklaşık 190 km kuzey batısına kurulacak veri merkezi, 10 bin sunucuyu çalıştırabilmek için 80 MW enerjiye ihtiyaç duyuyor. Veri merkezinin yalnızca inşaatı 975 Milyon dolara mâl olacağı, bu rakamın içerisine veri merkezinde kullanılacak bilişim teknolojilerinin ve sunucuların fiyatı dahil değil.
Rusyada kurulacak devasa veri merkezi nükleer enerjiden beslenecek
 
Örnek bir Veri Merkezi görüntüsü. 
Veri merkezinin belirlenen bölgeye kurulmasının en önemli sebebi ise yakınında Kalinin Nükleer Santrali'nin yer alması. Bugün itibariyle 33 Nükleer santrali bulunan Rusya 2030 yılında bu sayıyı 59'a çıkarmayı hedefliyor. 400 MW enerji üretebilen Kalinin santralinin 2018'in yaz aylarında tamamlanması beklenen veri merkezinin de enerji kaynağı olacak. Merkezdeki sunucuların %10'luk kısmını Rus hükümeti, resmi kullanımlar adına kendisi için ayırırken kalan kısım özel şirketlere satılacak. Google ve Facebook'un bu bölgede sunucu barındırmak için iletişime geçtiği ve merkezden yer kiralamak istediği de belirtiliyor.

http://www.datacenterdynamics.com/design-strategy/russias-largest-data-center-will-be-powered-by-nuclear-energy/95294.article Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ardabeyim 4 yıl en beğenilen
Arkadaşlar bakın o kadar anasayfa haberlerinde de şu an gündemde de takip ettiğimiz gibi yok efendim Rusya Intel işlemcileri kullanmayacak Amerikalı Snowden Rusya'ya kaçtı Amerika peşini bırakmayacakmış Google Rus hükumetinin verilerini kaçırıyormuş bu düşmanlıkların hepsi sözde. Küresel katiller için günümüzde önemli olan tek şey PARA. Bu devirde kanlı bıçaklı düşmanın bile olsa kimden para kazanıyorsan en yakın dostun o. Ülkeler ve şirketler arasındaki ilişki bu yönde. Biraz konu dışı olacak ama 2. Dünya Savaşı zamanında Rusya ve Almanya karşı taraflar olmalarına rağmen Rusya Almanya'nın 6 yıl boyunca doğalgazını kesmedi ki geçen gün yaşanan krizden sonra bizim doğalgazımızı kesme muhabbetleri korkmuş kamuoyu oluşturmaktan başka bir şey değil Kİ 10 gün önce yapılan G20 zirvesindeki 2 tarafın görüşmesini bi araştırın derim...
Herkese iyi sabahlar.
Arkadaşlar bakın o kadar anasayfa haberlerinde de şu an gündemde de takip ettiğimiz gibi yok efendim Rusya Intel işlemcileri kullanmayacak Amerikalı Snowden Rus...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DubSteq 4 yıl
Nükleerden vazgeçemezsiniz. Alternatifi şuan yok. Bizim ülkemize de en az 2-3 adet lazım. Dünyada 400 Den fazla nükleer santral varken, ülkemize yapılacak santrale karşı tutum alanlar , "ama patlarsa ölürüz" korkusu yaşayanlar sahip oldukları beyinlerini biraz kullansınlar. Konu memleket meselesi beyler. Hem enerji bağımlılığımız olmasın diyorsunuz hemde nükleer enerjiye karşısınız.
Nükleerden vazgeçemezsiniz. Alternatifi şuan yok. Bizim ülkemize de en az 2-3 adet lazım. Dünyada 400 Den fazla nükleer santral varken, ülkemize yapılacak santr...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
selmand 4 yıl
rusya demeyin bana
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rubisco 4 yıl
Yenilenebilir enerji kaynaklarını çevreye zarar verecek şekilde kullanıyoruz, kalkıp insanların güvenilir olmadığını bile bile nükleer de nükleer demeyin. Ama konu nükleer olunca iş başka , jeotermalmiş güneşmiş rüzgarmış başka, onların yan etkileri başka, yenilenebilirler için yaptığımız kıyımın çevresel felakete dönüşmediği için güvenilmez insanların elinde olsa bile çok çok ciddi bi tehdit unsuru olmadığını söyleyip sen merak etme kafasına girmeyin.
kuru kuruya süperbilgisayara gelmeden de - Kanal istanbul için hoca o kadar ah etti, etkilerine dair simülasyonlar yapabilmek için. Her sonuç herkesin hoşuna gitmez yani.
HPC-Süperbilgisayar'ın alakasız kalacağı alan belki çok azdır. Ama komşuda gördük beğendik bizde de olsun ile olmuyor bu işler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 4 yıl
ruslar bizim nükleerr santralmizi yarıda bırakmasalar bari
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şehitkamil 4 yıl
İhale o zaman Japonlara kalır. Ama o kadar ileri hareket edeceklerini sanmam .
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DubSteq 4 yıl
Nükleerden vazgeçemezsiniz. Alternatifi şuan yok. Bizim ülkemize de en az 2-3 adet lazım. Dünyada 400 Den fazla nükleer santral varken, ülkemize yapılacak santrale karşı tutum alanlar , "ama patlarsa ölürüz" korkusu yaşayanlar sahip oldukları beyinlerini biraz kullansınlar. Konu memleket meselesi beyler. Hem enerji bağımlılığımız olmasın diyorsunuz hemde nükleer enerjiye karşısınız.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 4 yıl
Türkiye'de süper bilgisayar konusunda elini güçlendirmeli,ayrıca enerji için ya doğal (güneş,rüzgar) yada nükleer santralini bir an önce kurmalıdır.Türkiye son kullanıcı pazarında Dünya pazarında rol payı az olsa da,silah teknolojilerinde söz sahibi olabilir.Süper bilgisayarlar ve sunucular oluşturulursa Türkiye Aselsan,Roketsan,Vestel gibi şirketlerine kiralayabilir yada satabilir,şirketlerin ar-ge gücü yükselir bu sayede.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mephalay 4 yıl kımyasal
kımyasal
Türkiye'de süper bilgisayar konusunda elini güçlendirmeli,ayrıca enerji için ya doğal (güneş,rüzgar) yada nükleer santralini bir an önce kurmalıdır.Türkiye son kullanıcı pazarında Dünya pazarında rol payı az olsa da,silah teknolojilerinde söz sahibi olabilir.Süper bilgisayarlar ve sunucular oluşturulursa Türkiye Aselsan,Roketsan,Vestel gibi şirketlerine kiralayabilir yada satabilir,şirketlerin ar-ge gücü yükselir bu sayede.

Hesap makinesi üreterek başlayabiliriz kendi süper bilgisayarimizi üretmeye. Ya da işlemci çipi yapsak yeter.
Türkiye bir avuç iyi üniversitesinden yetiştirdiği insanlarin beyin göçü ile gittiği, kadinlarin ekonomiye ve bilime katkisinin sifira yakin olduğu, ekonomi ve eğitim politikalariyla her zaman insa larin hayatta kalma mücadelesi verdiği bir 3. Dünya ülkesi. Bu sebeple de alabildiğine dişa bağimli. Bugün Amerika ambargo koysa değil süper bilgisayar, eski aterilerden bile üretemeyiz. Malesef gerçek bu. Vestel,arcelik vb sirketler de aslinda sadece montaj yapiyorlar. Bilen bilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 4 yıl
Tam Rus isi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardabeyim 4 yıl en beğenilen
Arkadaşlar bakın o kadar anasayfa haberlerinde de şu an gündemde de takip ettiğimiz gibi yok efendim Rusya Intel işlemcileri kullanmayacak Amerikalı Snowden Rusya'ya kaçtı Amerika peşini bırakmayacakmış Google Rus hükumetinin verilerini kaçırıyormuş bu düşmanlıkların hepsi sözde. Küresel katiller için günümüzde önemli olan tek şey PARA. Bu devirde kanlı bıçaklı düşmanın bile olsa kimden para kazanıyorsan en yakın dostun o. Ülkeler ve şirketler arasındaki ilişki bu yönde. Biraz konu dışı olacak ama 2. Dünya Savaşı zamanında Rusya ve Almanya karşı taraflar olmalarına rağmen Rusya Almanya'nın 6 yıl boyunca doğalgazını kesmedi ki geçen gün yaşanan krizden sonra bizim doğalgazımızı kesme muhabbetleri korkmuş kamuoyu oluşturmaktan başka bir şey değil Kİ 10 gün önce yapılan G20 zirvesindeki 2 tarafın görüşmesini bi araştırın derim...
Herkese iyi sabahlar.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
C.CEMİL 4 yıl
bu rusların kafası bizimkilere çok benziyor :)
Ab. ülkeleri artık bu işin tehlikesini gördükleri için başka enerji kaynaklarına yöneldikleri halde bunlar yeni atom bombaları yapmaya devam ediyor

insanoğlu güç ile doğa arasında kalmış ve gücü seçiyor ,o güç bir gün geliyor hem doğayı ,hemde gücü alıp götürüyor
2 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3350 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
nükleer santral, veri merkezi ve
3 etiket daha Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Oğuz Avcı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Spotify Premium 3 aylığına 1 liradan daha ucuza 4 yıl LG, yeni bir OLED üretim tesisi kurmaya hazırlanıyor 4 yıl AMD, GCN mimarisinden önce çıkmış ekran kartlarına sürücü desteğini kesti 4 yıl PS4 oyunları resmen masaüstüne geliyor 4 yıl Araştırmacılar hissedebilen biyonik kol geliştirmeyi başardı 4 yıl Samsung Gear S2 ilk deneyim ve kutu içeriği 4 yıl Dijital Perde : Steven Spielberg'in yeni filmi ve vizyona girecek diğer filmler 4 yıl Microsoft'tan herkese ücretsiz yazılım geliştirme kursu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Samsung Galaxy Note 10'un tasarımını
DonanımHaber
Samsung 6G çalışmalarına başladı
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim