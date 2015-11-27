Rusyada kurulacak devasa veri merkezi nükleer enerjiden beslenecek

Günümüzde kurulmuş devasa veri merkezleri oldukça önemli enerjiler tüketmeye devam ediyor. Kimi ülkeler ve şirketler bu ihtiyacı yenilenebilir enerjiden karşılamak için çalışma başlatsalar da Rusya'da durum aynı değil. Rus haber kaynağı Telecom Daily'de yayınlanan habere göre enerji şirketi Rosenergoatom ülkede yeni kurulacak dev veri merkezine nükleer enerji sağlayacak.

Moskova'nın yaklaşık 190 km kuzey batısına kurulacak veri merkezi, 10 bin sunucuyu çalıştırabilmek için 80 MW enerjiye ihtiyaç duyuyor. Veri merkezinin yalnızca inşaatı 975 Milyon dolara mâl olacağı, bu rakamın içerisine veri merkezinde kullanılacak bilişim teknolojilerinin ve sunucuların fiyatı dahil değil.

Örnek bir Veri Merkezi görüntüsü.

Veri merkezinin belirlenen bölgeye kurulmasının en önemli sebebi ise yakınında Kalinin Nükleer Santrali'nin yer alması. Bugün itibariyle 33 Nükleer santrali bulunan Rusya 2030 yılında bu sayıyı 59'a çıkarmayı hedefliyor. 400 MW enerji üretebilen Kalinin santralinin 2018'in yaz aylarında tamamlanması beklenen veri merkezinin de enerji kaynağı olacak. Merkezdeki sunucuların %10'luk kısmını Rus hükümeti, resmi kullanımlar adına kendisi için ayırırken kalan kısım özel şirketlere satılacak. Google ve Facebook'un bu bölgede sunucu barındırmak için iletişime geçtiği ve merkezden yer kiralamak istediği de belirtiliyor.