Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu ikmal gemisi kontrolden çıktı

Uluslararası Uzay İstasyonu , Progress 47

Uluslararası Uzay İstasyonu (UUI), dünyadaki beş büyük uzay kuruluşu tarafından çeşitli deneyler yapmak için tasarlanmış bir üstür. Yapay bir yaşam alanına benzetilebilecek bu istasyonun ve içerisindeki insanların ihtiyaçlarını karşılamak içini ise zaman zaman kargo araçları olarak tabir edebileceğimiz uzay gemileri gönderilmektedir.

Kontrolden çıkan uzay gemisi yaklaşık 2.7 ton yiyecek ve yakıt taşıyordu. Gemi tekrar kontrol altına alınamazsa bu durum UUI ve mürettebatı için bazı problemler yaratabilir. NASA'nın yayınladığı Progress 59'dan kaydedilen görüntülere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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NASA ise bugün yaptığı açıklama ile Rusya tarafından gönderilen Progress 59 ikmal gemisinin kontrolünün kaybettiğini belirtti. Gemiden kaydedilen görüntüler de açıklama ile paylaşılırken geminin baş döndürücü şekilde spin attığı görülüyor. Kontrolden çıkmadan önce uzay gemisinin 30 Nisan'da Uluslararası Uzay İstasyonu ile birleşmesi planlanırken bu birleşmenin süresiz olarak ertelendiği açıklandı.