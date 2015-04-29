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Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu ikmal gemisi kontrolden çıktı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu ikmal gemisi kontrolden çıktı
Uluslararası Uzay İstasyonu , Progress 47 
Uluslararası Uzay İstasyonu (UUI), dünyadaki beş büyük uzay kuruluşu tarafından çeşitli deneyler yapmak için tasarlanmış bir üstür. Yapay bir yaşam alanına benzetilebilecek bu istasyonun ve içerisindeki insanların ihtiyaçlarını karşılamak içini ise zaman zaman kargo araçları olarak tabir edebileceğimiz uzay gemileri gönderilmektedir.

NASA ise bugün yaptığı açıklama ile Rusya tarafından gönderilen Progress 59 ikmal gemisinin kontrolünün kaybettiğini belirtti. Gemiden kaydedilen görüntüler de açıklama ile paylaşılırken geminin baş döndürücü şekilde spin attığı görülüyor. Kontrolden çıkmadan önce uzay gemisinin 30 Nisan'da Uluslararası Uzay İstasyonu ile birleşmesi planlanırken bu birleşmenin süresiz olarak ertelendiği açıklandı.

Kontrolden çıkan uzay gemisi yaklaşık 2.7 ton yiyecek ve yakıt taşıyordu. Gemi tekrar kontrol altına alınamazsa bu durum UUI ve mürettebatı için bazı problemler yaratabilir. NASA'nın yayınladığı Progress 59'dan kaydedilen görüntülere aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

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Mesudum 4 yıl en beğenilen
Elsa
Viski ile uzay gemisi kontrol ederseniz böyle olur tabi.

Vodka
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DH Misafiri 4 yıl
Mesudum
DH Misafiri Arkadaşlar. Yorumlara bakar mısınız? Cahiliyet seviyesinin de alt sınırı var. bunun daha da altına inmek için gayret göstermek pes artık
Cahiliyet değil, cehalet Aciliyet değil, acele vs.

Kusura bakmayın haklısınız mobilden acele ile yazdığım için imla hataları olabilir.
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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaşlar. Yorumlara bakar mısınız? Cahiliyet seviyesinin de alt sınırı var. bunun daha da altına inmek için gayret göstermek pes artık
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Mesudum 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Arkadaşlar. Yorumlara bakar mısınız? Cahiliyet seviyesinin de alt sınırı var. bunun daha da altına inmek için gayret göstermek pes artık

Cahiliyet değil, cehalet

Aciliyet değil, acele

vs.
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Neyinkafasi 4 yıl
Belki satürne gidiyordur.
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Be All My Sins Remembered 4 yıl Okisht
Uluslararası Uzay Istasyonu ISS değil mi? International Space Station dır herhalde

Türkçe kısaltmasıni yazmışsınız tamam kusura bakmayın
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GuitarxtanbuL 4 yıl
Sanki bi ABD parmağı var bu iste
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Şeker Hapı 4 yıl GuitarxtanbuL
GuitarxtanbuL

Sanki bi ABD parmağı var bu iste

Abdnin gemiler sürekli patladığı için Rusya yardım eli uzattı zaten Nasa mal mı kendi yararına olan şeyin işleyişini bozacak
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Kartal Göz 4 yıl GuitarxtanbuL
GuitarxtanbuL
Sanki bi ABD parmağı var bu iste

Hee hee arkasında da İsrail var zaten.
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Mesudum 4 yıl
Batı'nın Rusya'ya sıkıntı vermesi sonrası bir intikam gerekiyordu. Bunu en "kontrolsüz(!)" şekilde halledebileceği yollardan biri ve engellenmesi neredeyse imkansız.
Kontrolden çıkması planlanmış bir aracın önce sorun ispatı amacıyla herkesin şahit olduğu bir gösteriden sonra aynı cihazın birkaç Batı üssü veya uydusunu tahrip etmesi etkileyici olur. Daha sonra dünyadan gönderilen birkaç füzeyle imha edilir, ortaya çıkan şarapneller uzayı inanılmaz tehlikeli bir yer haline getirir vs.
-------
Kafası iyi(!) olanlar devamını getirebilir :)
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Mesudum 4 yıl en beğenilen
Elsa
Viski ile uzay gemisi kontrol ederseniz böyle olur tabi.

Vodka
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Elsa 4 yıl
Viski ile uzay gemisi kontrol ederseniz böyle olur tabi.
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BiqBrav3 4 yıl
Aklima gravity filmi geldi aynisi filmdede oluyordu.
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Uçan Gergedan 4 yıl BiqBrav3
BiqBrav3

Aklima gravity filmi geldi aynisi filmdede oluyordu.

Bi farkla orda sovyetlerin yaptığı uzayda uydu patlatma töreninde meydana gelen yörunge sapması uui'ye ağır darbe veriyordu, dışarda çalışma yapan mürettabat vardı, en sonunda sovyet uzay üssüyle dünyaya iniyordu sağ kalan başroldeki kız..
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Okisht 4 yıl BiqBrav3
BiqBrav3
Aklima gravity filmi geldi aynisi filmdede oluyordu.

Valla bende dün gece haberini yaptigmdan beri açıp açıp izliyorum videoyu. Dünya da görünüyor uzay aracı spin atarken. Bi de 30 nisanda birleşmesi planlaniyormus onu hatırlayınca interstellardaki birlesme sahnesi aklıma geliyor
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