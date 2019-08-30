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Ryzen Threadripper işlemcileri için 3 yeni yonga seti ortaya çıktı

AMD’nin 3. nesil Ryzen Threadripper işlemcileri merakla beklenedursun yeni yongalara eşlik edecek yonga setleri sızdı.
3 sa.
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İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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AMD önümüzdeki aylarda duyurulması beklenen 3. nesil Ryzen Threadripper işlemcilerinde de Ryzen modellerinde olduğu gibi geriye dönük uyumluluk sunacak. Buna karşın yeni yonga setleriyle yeni özellikler de sunulacağa benziyor.

USB-IF’in listesinde beliren çipsetler TRX40, TRX80 ve WRX80 şeklinde. Henüz detaylar netlik kazanmasa da TRX40’ın X570 yonga setiyle benzer çizgide yer alması beklenirken, TRX80 ve WRX80’de Rome kod adlı yonganın tüm giriş/çıkış kapasitesinin kullanılması bekleniyor.

Üst segment yongasetindeki farklar

Ayrıca 4 kanal belleğin kullanılması beklenen TRX40’ın aksine TRX80 ve WRX80’de 8 kanal bellek görmemiz de olası. Bu Intel’İn C621 çipsetine karşı AMD açısından güzel bir hamle olacağa benziyor zira Intel’in çözümünde 6 kanal bellek yer alıyor.
Ryzen Threadripper işlemcileri için 3 yeni yonga seti ortaya çıktı
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Diğer taraftan oyuncuların ve içerik üreticilerin hedef alındığı TRX40’da PCIe yolları 64’le sınırlı tutulacak. TRX80 ve WRX8’de ise 64’ten fazla PCIe veriyolu sağlanabilir.
Şu andaki sızıntılara bakacak olursak, 64 çekirdeğe kadar ölçeklenen Castle Peakkod adlı 3. nesil Ryzen Threadripper modelleri 8 kanal bellek kontrolcüsüyle desteklenecek. 128 PCIe yolu sunacak modeller, yeni yonga setlerinin USB-IF’te 2019 serisi adı altında listelenmesine bakacak olursak bu yılın sonlarına doğru duyurulacağa benziyor.


https://www.eteknix.com/amd-is-preparing-three-new-threadripper-chipsets/ Yorum Yaz
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selahattın ısık 2 sa.
En dusuk kapasiteli yongasiyla rakibin en dolu paketine celme atmis..
8canal bellekte 6 kanal tuketimli intelle ayni tuketimi elde ederse olaydan fazlasi olur..
2xxGbps degerleri artik gorelim..
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şeref 3 sa.
ucuz serisi yokmu?
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ipli jeton 3 sa.
Bellek desteği ile çipsetin ne alakası var? Bellekleri doğrudan işlemci kontrol etmiyor mu?
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northwood 2 sa. ipli jeton
Benim de dikkatimi çekti. Tüm kaynaklarda bu şekilde yer almış. Anakart üzerindeki slot sayısı bakımından ya da yongasetine has bir kısıtlamadan söz ediliyor olabilir.
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selahattın ısık 2 sa. ipli jeton
Destek uyum sorun cozum anlaminda en belirleyici cipken bazi durumlarda islemci asil belirleyici faktor olmakta.
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