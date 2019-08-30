Ryzen Threadripper işlemcileri için 3 yeni yonga seti ortaya çıktı

AMD önümüzdeki aylarda duyurulması beklenen 3. nesil Ryzen Threadripper işlemcilerinde de Ryzen modellerinde olduğu gibi geriye dönük uyumluluk sunacak. Buna karşın yeni yonga setleriyle yeni özellikler de sunulacağa benziyor.

USB-IF’in listesinde beliren çipsetler TRX40, TRX80 ve WRX80 şeklinde. Henüz detaylar netlik kazanmasa da TRX40’ın X570 yonga setiyle benzer çizgide yer alması beklenirken, TRX80 ve WRX80’de Rome kod adlı yonganın tüm giriş/çıkış kapasitesinin kullanılması bekleniyor.

Üst segment yongasetindeki farklar

Diğer taraftan oyuncuların ve içerik üreticilerin hedef alındığı TRX40’da PCIe yolları 64’le sınırlı tutulacak. TRX80 ve WRX8’de ise 64’ten fazla PCIe veriyolu sağlanabilir.

Şu andaki sızıntılara bakacak olursak, 64 çekirdeğe kadar ölçeklenen Castle Peakkod adlı 3. nesil Ryzen Threadripper modelleri 8 kanal bellek kontrolcüsüyle desteklenecek. 128 PCIe yolu sunacak modeller, yeni yonga setlerinin USB-IF’te 2019 serisi adı altında listelenmesine bakacak olursak bu yılın sonlarına doğru duyurulacağa benziyor.

https://www.eteknix.com/amd-is-preparing-three-new-threadripper-chipsets/

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Ayrıca 4 kanal belleğin kullanılması beklenen’ın aksine TRX80 ve WRX80’de 8 kanal bellek görmemiz de olası. Bu Intel’İn C621 çipsetine karşı AMD açısından güzel bir hamle olacağa benziyor zira Intel’in çözümünde 6 kanal bellek yer alıyor.