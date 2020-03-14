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    SABİM'in 'Korona Danışma Hattı' Alo 184 üzerinden hizmet vermeye başladı

    SABİM Korona Danışma Hattı "Alo 184" üzerinden hizmet vermeye başladı. Uzman hekimlerin de görev alacağı danışma hizmetiyle tanı ve teşhise yardımcı bazı ön hizmetler geniş kitlelelere verilecek.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Zeynep Yolcu
    Yazar
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    SABİM'in 'Korona Danışma Hattı' Alo 184 üzerinden hizmet vermeye başladı
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün düzenlediği basın toplantısı sırasında Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne (SABİM) en kısa zaman içinde koronavirüs danışma hattı ekleneceğini açıklamıştı.
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    Söz konusu çalışmalar saatler içinde tamamlandı ve bakanlık yetkilileri koronavirüs hakkında "Alo 184" hattı üzerinden danışmanlık hizmeti verecek merkezin faaliyete geçtiğini duyurdu.
    Sağlık sisteminde yaşanan sorunların yerinde ve eş zamanlı tespiti, sorunun çözümünde etkin olacak mekanizmaların hızla harekete geçirilmesi amacıyla kurulmuş olan SABİM artık vatandaşlara telefon üzerinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuyor.
    Türkiye'de de vakaların görülmeye başlamasının ardından vatandaşların bir kısmının bazı şikayetlerine bağlı tedirginlikler yaşamaya başladığı, danışma hattının bu tedirginlik ve şikayetlere yönelik hizmet sunacağı, vatandaşların kafalarındaki soru işaretlerinin giderilmesine yardımcı olacağı belirtildi.
    Uzman hekimlerin de görev alacağı rehberlik hizmetiyle tanı ve teşhise yardımcı bazı ön hizmetlerin geniş kitlelelere verilmesi hedefleniyor.

    https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/korona-danisma-hatti-faaliyete-gecti/1766084 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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