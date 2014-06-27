SAFEBUS projesi kapsamında geliştirilen yeni sistem, yaya güvenliğini arttırıyor

Hem boyutlarından gelen kör nokta sayısı hem de aktif şehir hayatı içerisinde yer almaları nedeniyle yayalar için çoğu zaman tehlike oluşturan otobüs modelleri, teknolojinin nimetlerinden gün geçtikçe daha fazla oranda yararlanıyor. Valencia Polytechnic Üniversitesi ve İspanya merkezli Cognitive Robots şirketi tarafından geliştirilen yeni sistem, otobüslere ciddi bir güvenlik avantajı sağlayabiliyor.





Avrupa Birliği ve İspanya Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen SAFEBUS projesi kapsamında geliştirilen bu yeni sistem, otobüslerin çevresine yerleştirilen kameralar ve yazılım temelinde çalışma gösteriyor. Bu iki birimin karışımıyla çevrede bulunan yayaları algılayarak otobüsün ön konsoluna yerleştiren LCD ekrandan şoföre bilgi / uyarı veren sistem, şoförün verdiği tepkilere göre gerekirse otobüsü tamamen de durdurabiliyor. Yayaları Valencia içerisinde çekilen 12.000'den fazla fotoğraf ile algılayan yazılım, bu büyük veri tabanı ile her durumda doğruya en yakın kararlar verebiliyor.





Üzerinde çalışmalar devam eden sistemin kısa sürede yaygınlaşması bekleniyor.

http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=142865&CultureCode=en