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SAS yeni veri analizi çözümü Visual Analytics'i tanıttı

6 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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SAS yeni veri analizi çözümü Visual Analytics'i tanıttı

Günümüzde petabayte seviyesine gelen kullanıcı verilerini takip etmek ve analiz etmek oldukça büyük yatırımlar gerektiren işlemler halini aldı. Pekçok veri analiz firması yenilikçi çözümleri ile büyük veri alanında söz sahibi olmayı hedefliyor.

Bu alanda farklı çözümler sunan SAS, yeni ürünü Visual Analytics'i resmi olarak tanıttı. Visual Analytics milyarlarca satırlık veriyi çok kısa sürede analiz ederek, otomatik grafik oluşturma algoritmaları sayesinde en uygun grafik haline getirip kullanıcıya sunuyor. Kolay kullanımı sayesinde kullanıcılar rapor ve iş modelleri oluştururken ileri düzey analitik zekasına ihtiyaç duymuyorlar.

Visual Analytics'in mobil uygulama özelliği sayesinde iPad ya da Android tablet üzerinden en güncel verileri içeren raporlara ya da grafiklere anında erişilebiliyor. Bu sayede karar verme mekanizması son derece hızlı ve sağlıklı işleyebiliyor. Visual Analytics ayrıca self-servis raporlama özelliği de sunduğu için kullanıcılar BT birimlerine bağlı kalmadan kendi seçtikleri değişkenlerle saniyeler içerisinde rapor alabiliyor.

Analiz ve raporlama süercinin kısalması da iş verimliliğine önemli oranda katkı yapıyor. 

SAS Türkiye Genel Müdürü Hakan Erdemli, Visual Analytics'in çok yeni bir çözüm olmasına rağmen The Forrester Wave'ın 2013'ün ilk çeyreğinde yayınladığı "Büyük Veri ve Tahminsel Analitik" raporuna göre şimdiden pazardaki en güçlü çözüm olmayı başardığını ve amacı sektörde rakiplerinden bir adım öne geçmek olan her kuruma hitap eden bir çözüm olduğunu belirtti.

Kullanıcılar bu adresten çözümü deneyebiliyorlar.
SAS yeni veri analizi çözümü Visual Analytics'i tanıttı


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killnOd 6 yıl
SAS in artik ileride dahili olarak PC lerde bulunmasi gerekiyor bence.Ayrica buna uygun SLC SSD lerinde yayginlasip ucuzlamasini bekliyorum.
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