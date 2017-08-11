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SEAT, Cupra'yı bağımsız bir marka haline getiriyor

İspanya merkezli otomobil üreticisi SEAT, Cupra'yı bağımsız bir alt markaya dönüştürmeyi planlıyor. Permormans odaklı yeni markanın logosu bile hazırlanmış durumda...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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47
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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İspanyol otomobil üreticisi SEAT, Cupra performans bölümünü bağımsız bir alt marka olarak devam ettirmeyi düşünüyor. Şirketin üst düzey yetkilileri konuyla ilgili sır vermezken Mayıs sonunda yapılan ticari marka başvuruları yeni Cupra logosunu ortaya çıkarmış durumda.
İspanyol üretici, 2015 sonbaharında mevcut CEO Luca de Meo'nun gelişinden bu yana Cupra için gittikçe iddialı planlar üzerinde çalışıyor. Ayrıca şirketin ar-ge müdürü Matthias Rabe'in de pist arabalarında üst düzey deneyime sahip SEAT Sport mühendislik ekibinden daha fazla yararlanmak istediği de gelen haberler arasında.
Ayrıca Bkz. "Intel otonom araç filosu oluşturuyor"
Şu anda Cupra modelleri, damalı bayrak motifli armasıyla geleneksel SEAT modellerinden farklı bir konumda yer alıyor. Ancak, Mayıs ayı sonlarında SEAT tarafından yapılan ticari marka başvuruları mevcut Cupra yazısının üzerine yerleştirilen yeni bir logo da dahil olmak üzere tamamen farklı bir yapılanmayı gözler önüne sermiş durumda.
Şirket bu spesifik planları onaylamaktan kaçınırken bir yetkili konuyla ilgili yaptığı açıklamada "SEAT kurumsal kimliğini geliştiriyor. Ayrıca endüstriyel faaliyetlerimizde ortak bir prosedür olarak birçok farklı patenti, logoyu ve tasarımı tescil ettirdiğimizi de dikkate almalıyız. Birkaç ay önce belirttiğimiz gibi, hedeflerimizden biri SEAT Sport işini motorsporları faaliyetlerinin ötesinde geliştirmektir" dedi.
Bir sonraki Cupra modelinin bu yılın sonlarına doğru satışa sunulacak Cupra R arması taşıyan daha sıradışı bir Leon olması bekleniyor. Rabe, araçtan bahsederken "yedi sekiz ay içinde önemli bir şey" geleceğini söylemişti. Bunu 2018 yılının ilk yarısında sahneye çıkması beklenen Ateca SUV'nin yüksek performanslı bir versiyonu takip edecek. Bu modellerden herhangi birinin yeni markayı taşıyıp taşımayacağı ise henüz bilinmiyor. 

https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/seat-spin-cupra-hot-sub-brand Yorum Yaz
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Defkhan3459 2 yıl en beğenilen
Citroen DS'e özenme seziyorum.
1 Yanıt Yanıtla +31
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haberelectro 2 yıl Defkhan3459
Alakasi yok. DS basli basina premium marka. Modeller felan ayri. Cupra sadece spor modellere calisan departnan BMW M, Mercedes AMG, Opel OPC gibi.
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VS18 2 yıl
Logonun köşeli keskin bir tasarımı var modern duruyor ben beğendim
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aycibin 2 yıl
özel marka yapacak bir model değilki.alt tarafı vw R serisinin ucuz versiyonu.motor bildik tsi motor,şanzıman bildik dsg şanzıman,şase bildik golf şase
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FRAPS_TR 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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200ugececekaga 2 yıl
Eger ki leon ibiza modellerini kopyala yapistir yapip 20" jant 2.0 motor koyup isi oldu bittiye getireceklerse hic ugrasmasinlar. Tamamen sifirda yeni otomobiller isimler uretmeliler.
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YASNAKTP 2 yıl
Logo buysa gerçekten'de çok basit olmuş,hiç anlamayan birine yaptırsan 5 dakikada bundan daha güzel bir şey çıkarabilir.
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Lord Sparhawk 2 yıl
Bence biraz gereksiz bir atılım olmuş, logoyu bende beğenmedim ve basit buldum. Seat'ın dünya genelinde ne pazar payı var, araçları ne derecede arzu edilir durumda da birde cupra modellerini ayrı marka altında satacakmış. Citroen ds'i ayırdı da ne oldu. Bu tip algılar öyle 3-5 senede olmuyor, 50-60 yıllık başarılı bir geçmişiniz olması lazım insanların aklında yer etmek için. Üstelik seat küçük kapasiteli, teknoloji, pazarlama ve bütçe olarak vw'ne bağlı bir firma. Böyle hevese kapılıp riskli adımlar atmaları sonradan zarar etmelerine sebep olabilir. Ticaret hayatı affetmez. Neyse yapsınlar bakalım nasıl araçlar ortay açıkacak. Tamamen vag bünyesinde olup "ayrı marka" olarak ne kadar bağımsız çalışabilecekler merak ediyorum.
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phenom41 2 yıl
Bence çok yerinde olmuş.
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altanbilisim 2 yıl
Yeni Cupra da arkadan itiş bekliyorum
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Sirrüs 2 yıl
Ayıran Seat değil VW'dir. Seat olsa yerinde duramazsın.
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kadirirdem 2 yıl
Seat sevdiğim bir marka,getirsin bakalım...
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senersongur 2 yıl
Bağımsız marka yapana kadar fiyatları ucuzlatsın biraz.
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featfromcrash 2 yıl senersongur
senersongur

Bağımsız marka yapana kadar fiyatları ucuzlatsın biraz.


Seat ın fiyatları zaten makul. Fiyatların detaylarına bakarsanız yarısının vergi olduğunu görürsünüz.
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