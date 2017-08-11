SEAT, Cupra'yı bağımsız bir marka haline getiriyor

İspanyol otomobil üreticisi SEAT, Cupra performans bölümünü bağımsız bir alt marka olarak devam ettirmeyi düşünüyor. Şirketin üst düzey yetkilileri konuyla ilgili sır vermezken Mayıs sonunda yapılan ticari marka başvuruları yeni Cupra logosunu ortaya çıkarmış durumda.

İspanyol üretici, 2015 sonbaharında mevcut CEO Luca de Meo'nun gelişinden bu yana Cupra için gittikçe iddialı planlar üzerinde çalışıyor. Ayrıca şirketin ar-ge müdürü Matthias Rabe'in de pist arabalarında üst düzey deneyime sahip SEAT Sport mühendislik ekibinden daha fazla yararlanmak istediği de gelen haberler arasında.

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Şu anda Cupra modelleri, damalı bayrak motifli armasıyla geleneksel SEAT modellerinden farklı bir konumda yer alıyor. Ancak, Mayıs ayı sonlarında SEAT tarafından yapılan ticari marka başvuruları mevcut Cupra yazısının üzerine yerleştirilen yeni bir logo da dahil olmak üzere tamamen farklı bir yapılanmayı gözler önüne sermiş durumda.

Şirket bu spesifik planları onaylamaktan kaçınırken bir yetkili konuyla ilgili yaptığı açıklamada "SEAT kurumsal kimliğini geliştiriyor. Ayrıca endüstriyel faaliyetlerimizde ortak bir prosedür olarak birçok farklı patenti, logoyu ve tasarımı tescil ettirdiğimizi de dikkate almalıyız. Birkaç ay önce belirttiğimiz gibi, hedeflerimizden biri SEAT Sport işini motorsporları faaliyetlerinin ötesinde geliştirmektir" dedi.

Bir sonraki Cupra modelinin bu yılın sonlarına doğru satışa sunulacak Cupra R arması taşıyan daha sıradışı bir Leon olması bekleniyor. Rabe, araçtan bahsederken "yedi sekiz ay içinde önemli bir şey" geleceğini söylemişti. Bunu 2018 yılının ilk yarısında sahneye çıkması beklenen Ateca SUV'nin yüksek performanslı bir versiyonu takip edecek. Bu modellerden herhangi birinin yeni markayı taşıyıp taşımayacağı ise henüz bilinmiyor.

https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/seat-spin-cupra-hot-sub-brand