SONICable kablo mobil cihazlar için iki kat hızlı şarj süresi iddiasında





Son dönemde mobil cihazları hızlı şarj edebilmek önemli bir konu haline geldi. Batarya teknolojilerinin henüz daha uzun kullanım süresi sunacak şekilde geliştirilememesi, üreticilerin müşterilerine hızlı şarj imkanı sunmasına yol açıyor. Bu sayede yarım saat gibi bir süre içerisinde bataryanın yüzde 50 veya 75'ini doldurabiliyorsunuz.





Hızlı şarj imkanı yongalara entegre olarak gelirken, bazı teknikler kullanarak kablo üzerinden de hızlı şarj imkanı mümkün hale geldi. SONICable mobil cihaz kablosu projesi buna en son örnek.





Kablo standart bir şarj ve veri aktarımı kablosu. Ancak aynı kabloda elektrik akımı ve veri aktarımı olduğunda elektrik aktarımı biraz daha yavaş gerçekleşiyor. Geliştiriciler veri aktarımını kesen bir buton ekleyerek kablonun tüm kanallarının sadece enerji aktarımı için kullanılmasını sağlıyor. Bu sayede iki kat daha hızlı şarj imkanı ortaya çıkıyor. Kullanıcılar veri aktarımı gerektiğinde ise butonu kullanarak kabloyu normale döndürüyor.





SONICable Indiegogo üzerinde gerekli bağışı toplamış durumda. Mart ayında dağıtıma başlayacak olan kablo 27$ ve üzeri bağışlarda hediye ediliyor. Kablo hem iOS hem de Android için üretiliyor. Uluslararası sevkiyat da mevcut.

https://www.indiegogo.com/projects/sonicable-the-world-s-most-advanced-charging-cable