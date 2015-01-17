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SONICable kablo mobil cihazlar için iki kat hızlı şarj süresi iddiasında

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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SONICable kablo mobil cihazlar için iki kat hızlı şarj süresi iddiasında

Son dönemde mobil cihazları hızlı şarj edebilmek önemli bir konu haline geldi. Batarya teknolojilerinin henüz daha uzun kullanım süresi sunacak şekilde geliştirilememesi, üreticilerin müşterilerine hızlı şarj imkanı sunmasına yol açıyor. Bu sayede yarım saat gibi bir süre içerisinde bataryanın yüzde 50 veya 75'ini doldurabiliyorsunuz. 

Hızlı şarj imkanı yongalara entegre olarak gelirken, bazı teknikler kullanarak kablo üzerinden de hızlı şarj imkanı mümkün hale geldi. SONICable mobil cihaz kablosu projesi buna en son örnek. 

Kablo standart bir şarj ve veri aktarımı kablosu. Ancak aynı kabloda elektrik akımı ve veri aktarımı olduğunda elektrik aktarımı biraz daha yavaş gerçekleşiyor. Geliştiriciler veri aktarımını kesen bir buton ekleyerek kablonun tüm kanallarının sadece enerji aktarımı için kullanılmasını sağlıyor. Bu sayede iki kat daha hızlı şarj imkanı ortaya çıkıyor. Kullanıcılar veri aktarımı gerektiğinde ise butonu kullanarak kabloyu normale döndürüyor. 

SONICable Indiegogo üzerinde gerekli bağışı toplamış durumda. Mart ayında dağıtıma başlayacak olan kablo 27$ ve üzeri bağışlarda hediye ediliyor. Kablo hem iOS hem de Android için üretiliyor. Uluslararası sevkiyat da mevcut.  

https://www.indiegogo.com/projects/sonicable-the-world-s-most-advanced-charging-cable Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Bataryaya kayabileceğini düşünmekle birlikte 27$ fiyatın bu kablo için yüksek olduğunu düşünüyorum; yaygınlaşırsa fiyatlar düşer ve o zaman daha daha güzel olur
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umut_baris 4 yıl
Bataryayı hızlı şarj etmek istiyorsanız daha fazla akım verirsiniz. Batarya da bunu desteklerse olur.

Usb üzerinde dört hat var zaten. İkisi Vcc ve gnd bunlardan güç gider, diğer ikisi ise Usb data + ve data - dir.

Data dan güç vererek batarya üzerine nasıl akım vereceksin?

Her cihaz bunu destekliyor mu?

Bence arkadaşlar bir kaç model cihazda böyle bir şey keşfetmişler hepsi bu.

Bataryası değiştirilebilir telefonu olanlar denesin ama diğerleri bence bu riski göze almasınlar. Servisler çakallık peşinde genelde çünkü.
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TormentedSoul 4 yıl
hocam bazı cihazlar şarj aleti vs ayırt etmeden belirli bir akımın üstünü çekmiyor
yani 1A yada 2A şarj aleti işe yaramıyor
bu bağlamda 2A ve bu kabloyla verilecek olan akımı gene cihaz 1A alacak ve kablo işe yaramayacak sanırım
kısacası hikaye geldi bana
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addidas_85 4 yıl
Sistem aslında basit; normalde priz ile şarj sırasında veri alışverişi olmadığı için direk olarak bütün akım prizden telefona doğru oluyor fakat usb ile şarj yapınca usb den telefona sarj için akım giderken telefondan da usb ye bilgi aktarmak için akım gidiyor. Bundan dolayı sarj daha yavaş oluyor.
Ayrıca bu özelliği telefona kernel kurup da yapabilirsiniz. Suan 2 bendeki telefon 2100 mAh ile doluyor ve sıkıntı çıkarmadı çünkü normalde hızlı şarj da var.
Örnek olarak usb üzerinden normalde 300 mAh civarında şarj olur ve note 3 gibi bir telefon kapalı olsa dahi 10 saatte şarj olur. Fakat normal priz ile şarj sırasında 1200 mAh civarında sarj olur ve 2 buçuk saatte şarj dolar.
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Parallel Killer 4 yıl
otomatik algılasa ya kablolar bilg a mı prize mi takılı olduğunu
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xmasx 4 yıl
Batarya hızlı sarj icin uygun degilse, sadece bataryaya zarar vermis olursunuz
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Gece772 4 yıl
USB yerine yeni bir giriş gelmesi gerek....
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arel.gr 4 yıl
gozunun yasina bakmadan alinir.
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112112acil 4 yıl
Buna kim inanıyor ya kablonun direncini 5ohm dan 3ohm a düşürsen ne olacak (ayrıca böyle düşmez bile). Saçma projeler deli para kaldırıyo bende mi girsem bu işe ama insanları kandırmak ne kadar doğru?
1 Yanıt Yanıtla
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Mr xXx 4 yıl 112112acil
112112acil
Buna kim inanıyor ya kablonun direncini 5ohm dan 3ohm a düşürsen ne olacak (ayrıca böyle düşmez bile). Saçma projeler deli para kaldırıyo bende mi girsem bu işe ama insanları kandırmak ne kadar doğru?

Para böyle kazanılıyor
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V4LKyR 4 yıl
Ancak aynı kabloda elektrik akımı ve veri aktarımı olduğunda elektrik aktarımı biraz daha yavaş gerçekleşiyor.

Ne demek bu? Bunun bilimsel açıklaması nedir acaba? İlk defa böyle bir şey duyuyorum.
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travers 4 yıl
Peki batarya ömrünü ne kadar kısaltıyor? Ondan hiç bahsetmemiş firma.
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