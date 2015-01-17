SONICable kablo mobil cihazlar için iki kat hızlı şarj süresi iddiasında

Haber Editörü
Son dönemde mobil cihazları hızlı şarj edebilmek önemli bir konu haline geldi. Batarya teknolojilerinin henüz daha uzun kullanım süresi sunacak şekilde geliştirilememesi, üreticilerin müşterilerine hızlı şarj imkanı sunmasına yol açıyor. Bu sayede yarım saat gibi bir süre içerisinde bataryanın yüzde 50 veya 75'ini doldurabiliyorsunuz.
Hızlı şarj imkanı yongalara entegre olarak gelirken, bazı teknikler kullanarak kablo üzerinden de hızlı şarj imkanı mümkün hale geldi. SONICable mobil cihaz kablosu projesi buna en son örnek.
Kablo standart bir şarj ve veri aktarımı kablosu. Ancak aynı kabloda elektrik akımı ve veri aktarımı olduğunda elektrik aktarımı biraz daha yavaş gerçekleşiyor. Geliştiriciler veri aktarımını kesen bir buton ekleyerek kablonun tüm kanallarının sadece enerji aktarımı için kullanılmasını sağlıyor. Bu sayede iki kat daha hızlı şarj imkanı ortaya çıkıyor. Kullanıcılar veri aktarımı gerektiğinde ise butonu kullanarak kabloyu normale döndürüyor.
SONICable Indiegogo üzerinde gerekli bağışı toplamış durumda. Mart ayında dağıtıma başlayacak olan kablo 27$ ve üzeri bağışlarda hediye ediliyor. Kablo hem iOS hem de Android için üretiliyor. Uluslararası sevkiyat da mevcut.
https://www.indiegogo.com/projects/sonicable-the-world-s-most-advanced-charging-cable Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Usb üzerinde dört hat var zaten. İkisi Vcc ve gnd bunlardan güç gider, diğer ikisi ise Usb data + ve data - dir.
Data dan güç vererek batarya üzerine nasıl akım vereceksin?
Her cihaz bunu destekliyor mu?
Bence arkadaşlar bir kaç model cihazda böyle bir şey keşfetmişler hepsi bu.
Bataryası değiştirilebilir telefonu olanlar denesin ama diğerleri bence bu riski göze almasınlar. Servisler çakallık peşinde genelde çünkü.
yani 1A yada 2A şarj aleti işe yaramıyor
bu bağlamda 2A ve bu kabloyla verilecek olan akımı gene cihaz 1A alacak ve kablo işe yaramayacak sanırım
kısacası hikaye geldi bana
Ayrıca bu özelliği telefona kernel kurup da yapabilirsiniz. Suan 2 bendeki telefon 2100 mAh ile doluyor ve sıkıntı çıkarmadı çünkü normalde hızlı şarj da var.
Örnek olarak usb üzerinden normalde 300 mAh civarında şarj olur ve note 3 gibi bir telefon kapalı olsa dahi 10 saatte şarj olur. Fakat normal priz ile şarj sırasında 1200 mAh civarında sarj olur ve 2 buçuk saatte şarj dolar.
Para böyle kazanılıyor
Ne demek bu? Bunun bilimsel açıklaması nedir acaba? İlk defa böyle bir şey duyuyorum.