SSD Satışlarına Dair Çarpıcı Rakamlar

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, SSD pazarındaki hakimiyeti ile rakiplerine fark attı. Dünya genelinde SSD’lerde depolanan verilerin %40’ı Samsung tarafından üretilmiş yongalarda saklanıyor. İşte konuya ilişkin çarpıcı rakamlar:

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

SSD pazarında çarpıcı bir rekabet yaşanmaya devam ediyor. Trendfocus şirketinin yayınladığı araştırma sonuçlarına göre Samsung pazarın lider ismi olarak kalmayı sürdürdü. Güney Koreli teknoloji devi yılın ikinci çeyreği sonunu kapsayan rapora göre 5 Milyon’dan fazla satış gerçekleştirmeyi başardı.Samsung için asıl çarpıcı olan konu ise nihai ve kurumsal tüketicilerin SSD’lerde sakladığı toplam 4.02 Exaybte’lık verinin 1.59 Exabyte’lık kısmının Samsung tarafından üretilen yongalarda saklanması olmuş. Bu da yaklaşık %40’lık bir dilime tekabül ediyor. Genel rakamlara baktığımızda 5.63 Milyon ürün satan Samsung’un satışlarda %25’lik bir paya sahipken depolama alanı bakımından %40’lık bir dilime hükmetmesi, Güney Koreli üreticinin kıyasla hacimsel olarak daha büyük ürünler sattığını da gösteriyor.Listenin ikinci sırasındaki SanDisk ise Samsung ile tamamen zıt bir profil çizmiş durumda. 4.65 Milyon’luk ürün satışına rağmen 0.70 Exabyte’lık bir alana hükmetmesi, SanDisk’in küçük kapasiteli ürünler satışında yoğunlaştığı şeklinde yorumlanabilir.Listedeki dikkat çekici bir diğer isim ise Intel. Ürünlerinde performans çıtasını yüksek tutan ve büyük çapta kurumsal ölçekli olarak tercih edilen Intel, %7’lik pazar payına rağmen 0.45 Exabyte’lık bir alana hükmetmesi de Intel’in başarısına işaret eden önemli bir detay. Tabi pazar payındaki %9.2’lik düşüş de dikkatlerden kaçmayan bir başka detay.Toshiba’nın bir önceki çeyreğe göre pazar payını %70 artırması, toplamda 20 Milyon’dan fazla ürün satışının gerçekleşmesi ve çeyrek bazında pazarın %19.4’lük büyüyerek 4.02 Exabyte’a ulaşması raporda dikkat çeken diğer önemli detaylardan.