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HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SSD Satışlarına Dair Çarpıcı Rakamlar

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, SSD pazarındaki hakimiyeti ile rakiplerine fark attı. Dünya genelinde SSD’lerde depolanan verilerin %40’ı Samsung tarafından üretilmiş yongalarda saklanıyor. İşte
5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,3b
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50
HDD / SSD
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, SSD pazarındaki hakimiyeti ile rakiplerine fark attı. Dünya genelinde SSD’lerde depolanan verilerin %40’ı Samsung tarafından üretilmiş yongalarda saklanıyor. İşte konuya ilişkin çarpıcı rakamlar:

SSD pazarında çarpıcı bir rekabet yaşanmaya devam ediyor. Trendfocus şirketinin yayınladığı araştırma sonuçlarına göre Samsung pazarın lider ismi olarak kalmayı sürdürdü. Güney Koreli teknoloji devi yılın ikinci çeyreği sonunu kapsayan rapora göre 5 Milyon’dan fazla satış gerçekleştirmeyi başardı.

Samsung için asıl çarpıcı olan konu ise nihai ve kurumsal tüketicilerin SSD’lerde sakladığı toplam 4.02 Exaybte’lık verinin 1.59 Exabyte’lık kısmının Samsung tarafından üretilen yongalarda saklanması olmuş. Bu da yaklaşık %40’lık bir dilime tekabül ediyor. Genel rakamlara baktığımızda 5.63 Milyon ürün satan Samsung’un satışlarda %25’lik bir paya sahipken depolama alanı bakımından %40’lık bir dilime hükmetmesi, Güney Koreli üreticinin kıyasla hacimsel olarak daha büyük ürünler sattığını da gösteriyor.

Listenin ikinci sırasındaki SanDisk ise Samsung ile tamamen zıt bir profil çizmiş durumda. 4.65 Milyon’luk ürün satışına rağmen 0.70 Exabyte’lık bir alana hükmetmesi, SanDisk’in küçük kapasiteli ürünler satışında yoğunlaştığı şeklinde yorumlanabilir.

Listedeki dikkat çekici bir diğer isim ise Intel. Ürünlerinde performans çıtasını yüksek tutan ve büyük çapta kurumsal ölçekli olarak tercih edilen Intel, %7’lik pazar payına rağmen 0.45 Exabyte’lık bir alana hükmetmesi de Intel’in başarısına işaret eden önemli bir detay. Tabi pazar payındaki %9.2’lik düşüş de dikkatlerden kaçmayan bir başka detay.

Toshiba’nın bir önceki çeyreğe göre pazar payını %70 artırması, toplamda 20 Milyon’dan fazla ürün satışının gerçekleşmesi ve çeyrek bazında pazarın %19.4’lük büyüyerek 4.02 Exabyte’a ulaşması raporda dikkat çeken diğer önemli detaylardan.
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demircibu 5 yıl
Toshiba oczyi aldı ondan yükselişte gözüküyor yoksa aynı..

Burda yonga üreticisi 3 dev zaten ilk3de micron az satmış ram modülde daha iyiler
Vga ramlerinde hynix zaten king
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ramroat 5 yıl
Beyler ufak birşey sormak istiyorum.SSD yi birincil, eski diskimizi ikincil taktık.C den D ye veri transfer ederken gne eski diskimizin tıkır tıkır sesini duyuyoruz değil mi?
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cimbomlusinan 5 yıl
Benim bilgisayarda 6 yaşınını doldurdu samsung hdd var maşallah hiç sorun yaşamadım o kadar formatlara rağmen
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Pit0N 5 yıl
Corsair pazar payı listesine bile girememiş. Çok enteresan. AMD'de girsin bakalım şu sektöre güzel olacak.
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igetsky 5 yıl
samsung u bi denemek lazim normalde toshiba kullanirim ama guvenemiyorum pek
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Master_Evil 5 yıl
yakın bi zamanda bende samsung alıcam gibi duruyor
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1963bursa 5 yıl
3400 $'a satılan 2 TB SSD modeli, içinde altın falan yok yani bildiğiniz SSD. amazon.com/...
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Solid State Disk 5 yıl 1963bursa
1963bursa

3400 $'a satılan 2 TB SSD modeli, içinde altın falan yok yani bildiğiniz SSD.
amazon.com/...

Bu zâten bizler için değil, müesseseler ve için geliştirilmiş bir SSD, fiyatı o yüzden bu kadar yüksek.




@Markus Schulz , @Bradley Cooper


Markus'un da ifâde ettiği üzere 850 EVO serîsi birkaç aya kadar çıkacak. Büyük ihtimâlle de ekim sonları gibi.
850 Pro'dan birazcık daha yavaş gelecektir. Detaylı bilgiler şöyle


Samsung’dan TLC tipi V-NAND: 850 EVO Geliyor
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Solid State Disk 5 yıl 1963bursa
1963bursa

3400 $'a satılan 2 TB SSD modeli, içinde altın falan yok yani bildiğiniz SSD.
amazon.com/...

Bu zâten bizler için değil, müesseseler ve için geliştirilmiş bir SSD, fiyatı o yüzden bu kadar yüksek.




@Markus Schulz , @Bradley Cooper


Markus'un da ifâde ettiği üzere 850 EVO serîsi birkaç aya kadar çıkacak. Büyük ihtimâlle de ekim sonları gibi.
850 Pro'dan birazcık daha yavaş gelecektir. Detaylı bilgiler şöyle


Samsung’dan TLC tipi V-NAND: 850 EVO Geliyor
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hacı.basat 5 yıl
Samsung uygun sattı, daha dün Samsung 1 TB MZ-7TE1T0BW modelini amazonda 385 dolardan satıyordu. 2 TB'lar sorunlu, 3000 dolar.
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Virtual Reality 5 yıl
Sandisk şirketi, 10 yıl garantili SSD modelini piyasaya sürmek üzere, acelesi olmayanlar beklesin derim. Ben şahsen bekliyorum. Çünkü, mevcut SSD lerin ömrü çok kısa ama 10 yıl garanti gerçekten mükemmel, 10 yıl garanti veriyorsa 15 yıl gideri vardır.
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OverClocK1ng 5 yıl
Tek açıklama:
Sandisk ucuz olduğu için,
Samsung da hızlı olduğu için satmış.
SSD alan adam da hıza önem veriyor. Zaten bu da Samsung'un galibiyetini açıklıyor.
850 PRO gelsin, benim Team Xtreem S3 yerine alabilirim.
850 PRO manyak olacak...
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FlyingUnderpants 5 yıl
Artık orta üst segment laptoplarda ssd standart olmalı.
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ozzy55ozzy 5 yıl
Sandisk Extreme II 240gb modelini kullanıyorum. SLC yani Single Level Cell kullandığı için de ömrü ve asimetrk yazma,okumaya sahip olduğu için performansı da dolayısıyla yüksek. Bu ssdyi tercih ettiğim için çok memnunum. Hayatımda pişman olmadan aldığım tek elektronik ürün diyebilirim.Teşekkürler Sandisk.
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