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SSD ve Optik Sürücünün buluşması; Hitachi'den HyDrive

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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HDD / SSD
Shady
Haber Editörü
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Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden Hitachi, depolama birimi SSD ile optik sürücüleri birleştiriyor. Firmanın Ağustos ayında satışa sunacağı HyDrive bilgisayar üreticilerine taşınabilir bilgisayarlarda hem optik sürücü hem de depolama birimini ayrı ayrı kullanmama fırsatı veriyor.

Bir optik sürücü olarak DVD ve CD medyalarını yazabilen ayrıca Blu-ray medyalarını da okuyabilen HyDrive'ın Depolama birimi olaraksa maksimum saniyede 60MB'lık veri yazabiliyor ve saniyede 175MB'lık veriyi okuyabiliyor. İlk nesili sadece 32GB ve 64GB'lık SSD'e sahip olacak olan HyDrive'ın depolama kapasitesi ikinci nesille birlikte 256GB'a kadar yükselecek.

HyDrive önümüzdeki dönemde ilk defa Asus tarafından EeeTop nettoplarında ve N61DA dizüstü bilgisayarında kullanılacak.


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sahafiec 9 yıl
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gunescan 9 yıl
Kullanışlı ve farklı bir fikir gibi geliyor fakat Blu-ray disc yazabilseymiş gerçekten güzel olurdu. Depolama olarak da kullanılabilirdi
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stradivardi 9 yıl
çöpü boylayacağı baştan belli olan bir fikir
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crower74 9 yıl
bence güzel bir fikir olmuş...
seri üretimine geçilirse notebook, netbook gibi taşınabilir cihazlarda ağırlığı az da olsa azaltan bir durum sözkonusu olacaktır...
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Batuist 9 yıl
çok orijinal bir fikir.. yalnız daha yüksek performanslı bir ssd olsaymış daha güzel olurmuş...
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CeFurkan 9 yıl
ilginc ama kullanisli gibi

fiyat onemli tabi birde
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