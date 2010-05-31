SSD ve Optik Sürücünün buluşması; Hitachi'den HyDrive

Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden Hitachi, depolama birimi SSD ile optik sürücüleri birleştiriyor. Firmanın Ağustos ayında satışa sunacağı HyDrive bilgisayar üreticilerine taşınabilir bilgisayarlarda hem optik sürücü hem de depolama birimini ayrı ayrı kullanmama fırsatı veriyor.

Bir optik sürücü olarak DVD ve CD medyalarını yazabilen ayrıca Blu-ray medyalarını da okuyabilen HyDrive'ın Depolama birimi olaraksa maksimum saniyede 60MB'lık veri yazabiliyor ve saniyede 175MB'lık veriyi okuyabiliyor. İlk nesili sadece 32GB ve 64GB'lık SSD'e sahip olacak olan HyDrive'ın depolama kapasitesi ikinci nesille birlikte 256GB'a kadar yükselecek.

HyDrive önümüzdeki dönemde ilk defa Asus tarafından EeeTop nettoplarında ve N61DA dizüstü bilgisayarında kullanılacak.