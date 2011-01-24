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Sabit disk satışlarında 2010'un galibi Western Digital oldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
17,4b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sabit disk üretiminde sektörün zirvesinde yaşanan sıkı mücadelenin 2010 galibi Western Digital oldu ve firma, ezeli rakibi Seagate'den daha fazla sayıda sabit disk satmayı başardı. Her iki firma da finansal sonuçlarını açıklarken, daha az sayıda disk satan Seagate, kurumsal taraftaki gücü ve mobil ürün yelpazesi ile gelir konusunda rakibinin önünde yer aldı.

Western Digital geride bıraktığımız 2010 yılında 52.2 milyon sabit disk satarken, Seagate ise aynı dönemde 48.9 milyon adet disk satışı gerçekleştirdi. Western Digital'in ortalama disk satış fiyatı (ASP), bir önceki yıla göre 5 dolar düşüş, bir önceki çeyrek dilime göreyse 1 dolar artış gösterirken, Seagate ise 2010 yılı ortalama disk satış fiyatını açıklamadı.

Daha az disk satmış olmasına rağmen daha fazla gelir elde eden Seagate'in, 2010 yılını daha yüksek ortalama satış fiyatıyla kapattığı düşünülüyor. Firmaların açıkladığı bilançolara baktığımızda ise Seagate'in 4. çeyrekte 2.7 milyar dolar gelir ettiği, brüt kâr payının %19.5, net kârının 159 milyon dolar ve hisse başına gelirinin ise 0.31 dolar olduğu açıklandı.

Western Digital ise son çeyrekte 2.47 milyar dolar gelir elde ederken, net kârı 225 milyon dolar veya hisse başına kazancı ise 0.96$ oldu.


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DH Misafiri 8 yıl
Baracuda fiyaskosundan sonra seagete bitmiştir. WD cavir Black ve Green serisi kullanıyorum banamısın demiyor. Ferrari gibi mübarek. Daha önce defalarca Seagete kullanan biri olarak diyorum ki tam anlamıyla rezalet. Disk ten gelen cık sesi hele beni delirtiyordu. Ayrıca yanan Seagete dısklerımı saymıyorum bile. İyiki WD almışım bana ne para verıyorlar bu yazı için nede bir kazancım var. Ama bilinki diskte alemin kralı WD dir. Paranızı çöpe atmak istemıyorsanız, Performans için WD Caviar Black Serisi, depolama için WD Caviar Green serisi öneririm.
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droogi 8 yıl
WD Cavir Black serisi 1tb ve 2 tb iki harddisk kullnıyorum. 1tb olanı bir sene kullandıktan sonra patladı, yazma hızı kb'a düştü, arka arkaya mavi ekran geldi, açılış tamaları geldi, sistem görmedi sonra servise verdim yenisi ile değiştirdiler.
Ben akıllanmadım, olur böyle şeyler elektronikte , herkse WD alıyor, forumlarda yorumlar iyi dedim gittim 2tb'lık bir tane daha aldım
ne mi oldu o da patladı
HDTune Pro ile test yapıyorum ikiside sorunlu, daha dün 2tb olandan mavi ekran ve açılış sorunu aldım, altı üstü 1 aylık HD, ona güvenip yılların emeğini ona aktardım şimdi gözlerimin önünde uçup gidecek
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Belki kablolarda yada anakartta sorun vardır, voltaj şöyledir, elektronik şans iidir, şudur budur bilmiyorum ama ben hem hız olarak hemde stabilite olarak WD'da hiçbir özellik göremedim, çeşit çeşit harddisk kullandım şu an hesapta 64mb önbellek ve 7200 devir hızı var ama bana eski harddiklerimden çok da farklı gelmiyor, en azından son kullanıcı olarak ben farkı algılamıyorum, kafasına göre yazma okuma hızı var birgün 100mb ile birgün 10mb ile çalışıyor

Harddiski depolama amaçlı kullanıyorum, performanstan çok yavaşda olsa yıllarca gidecek stabil bir çalışma arıyorum, bu özellik içiğn WD uygun değil, bu benim kişisel son kullanıcı olarak kanaatim, ben kimseye tavsiye etmiyorm,rakamlara, performans değerlerine, cazip fiyatlara aldanmamak lazım, bende vatandaki kampanyaya aldandım, 1tb 5200rpm fiyatına 2tb aldım diye seviniyordum ama işin aslının böyle olmadığını gördüm, 2 adet samsung diskim daha var, biri yaklaşık 5 senelik hala ilk günkü gibi çalışıyor, bir daha disk alırsam Samsung alacağım, yada uzun yıllar dayanıklı depolama yapacak disk önerisi olan varsa paylaşın



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DH Misafiri 8 yıl
Bir zamanlar yaşanan firmware sorunları ve hatalı harddsikleri toplatmayıp uzun süre doğru dürüst bir çözüm sunmaması Seagate'ti gözümden düşürdü. Şu saatten sonra seagate azıyla kuş tutsa yine de WD.
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theyapici 8 yıl
valla bu yıl 2 tane sabit disk aldım dahili olan wd cb 1tb faex
harici olan seagate goflex 1 tb
tüketici olarak konuşursam 2006 yılında aldığım seagate diskim halen daha taş gibi duruyor.ikiside büyük firma diyecek laf yok
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darkvery 8 yıl
seagate yi bilmem ama 5 aydır kullandığım sataIII destekli wd cavair black imi hiç bi diskle değişmem =) emekliye ayıracağım 500gb lik wd de fena sayılmaz =)
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DH Misafiri 8 yıl
seagate 1 numaradır benim için digerlerinide denedim ama hep aralarından seagate öne çıkmıştır ben memnunum kullananlarda memnun o zmn sorun yok seagete devam..
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JrMaster 8 yıl
wd tek geçerim saegate diskim bi göçtü onlarca hatıra resmide beraberinde götürdü sonra yine 6ay geçti ve aynı sekilde yine uctu ve kırdım sorna samsung aldım traktör gibi ses cıkarması yerlerde sürünen performansı ile öldürürmüsün ölürmüsün misali oldu ve en sonunda harici disk olarak wd aldım birde disk kutusu aldım sesmi o da neymiş ısınmamı oda neymiş ve bi wd daha aldım sırada 2tb wd ile arşiv için set yapacagım wd manyagı oldum kısacası...
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Batuist 8 yıl
keşke o listede samsungunda satışları olsaydı.. sadece merak ettim.. hatta hitachi de olabilirdi..
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leech 8 yıl
Tebrikler WD, beklenen sonuç belgelenmiş oldu.


fx57

Daha az disk satmış olmasına rağmen daha fazla gelir elde eden Seagate'in, 2010 yılını daha yüksek ortalama satış fiyatıyla kapattığı düşünülüyor.


Bu satış politası devam edilirse daha kim bilir kimlerin gerisine düşer Seagate
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CaSsErDoDo 8 yıl
Seagate in dususu devam edicek neden derseniz zamaninda yasanan fw sorunu seagate in pesini uzun yillar birakmicak
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Algenthor 8 yıl
4 adet WD black cavier diski geri iade edip 'agir' yorumlarimi WD servisine iletmis biri olarak yaziyorum. WD, her resetlenmede error veren ve patlayan, patlarken bilgilerimide beraberinde patlatan, 2 ayda 10'a yakin format atmamai saglayan, 'Raid ozurlu' sacma sapan bir disk olarak bendeki yerini saglamlastirdi. Teknik servisin her seferinde disklere 30 gun el koyup sonrasinda yerine sifir olarak gonderdigi disklerde aynen 'Raid' ozurlu ve 'patlak' oldugu icin Seagate'e geri donecegim gunu iple cekiyorum. WD'lerin patladigi sistemimde senelerdir hic sorun cikarmamis Seagate'lerim sayesinde mesajimi yazabiliyorum. Servisten gonderilen yeni seri WD black disklerim neredemi? 20 gundur serviste, tahmin ettiginiz uzere ilk kilitlenmede Raid'ler error verip patladigi icin.
Cok satma konusuna gelince,
benim gibi forumlarda yazilan 'WD hizlidir' hurafelerine inanmak isteyen cok kullanici var.
Aynen soyle birsey, cok suratli bir Lotus esprit araba dusunun,
yol tutus sistemini Fiat yapsin ve her virajda taklalar atsin.
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BARKU 8 yıl

Prosatarus

4 adet WD black cavier diski geri iade edip 'agir' yorumlarimi WD servisine iletmis biri olarak yaziyorum. WD, her resetlenmede error veren ve patlayan, patlarken bilgilerimide beraberinde patlatan, 2 ayda 10'a yakin format atmamai saglayan, 'Raid ozurlu' sacma sapan bir disk olarak bendeki yerini saglamlastirdi. Teknik servisin her seferinde disklere 30 gun el koyup sonrasinda yerine sifir olarak gonderdigi disklerde aynen 'Raid' ozurlu ve 'patlak' oldugu icin Seagate'e geri donecegim gunu iple cekiyorum. WD'lerin patladigi sistemimde senelerdir hic sorun cikarmamis Seagate'lerim sayesinde mesajimi yazabiliyorum. Servisten gonderilen yeni seri WD black disklerim neredemi? 20 gundur serviste, tahmin ettiginiz uzere ilk kilitlenmede Raid'ler error verip patladigi icin.

Cok satma konusuna gelince,
benim gibi forumlarda yazilan 'WD hizlidir' hurafelerine inanmak isteyen cok kullanici var.

Aynen soyle birsey, cok suratli bir Lotus esprit araba dusunun,
yol tutus sistemini Fiat yapsin ve her virajda taklalar atsin.


2 senedir wd 320gb sata2 hdd leri raid0 olarak kullanıyorum ve kasayı temizlerken her ikisini birden hdd kutusundan yere düşürmeme rağman sapasağlam çalışıyorlar. Oc yaparken defalarca reset atmaya, kilitlenmeye ve mavi ekrana rağmen raid e bişey olmadı. Sen sorun yaşadın diye tüm wd diskler sorunludur diye bir kural yok.
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alpa07 8 yıl
samsung la ilgili bir şey yazılmamış.her markayı kulladım.beni en çok memnun eden samsung hdd ler.elimde 4 senesini yaşayan 120ıj hala taş gibi ve birincil sabit disk olarak kullanıyorum.
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