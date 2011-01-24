Sabit disk satışlarında 2010'un galibi Western Digital oldu

Sabit disk üretiminde sektörün zirvesinde yaşanan sıkı mücadelenin 2010 galibi Western Digital oldu ve firma, ezeli rakibi Seagate'den daha fazla sayıda sabit disk satmayı başardı. Her iki firma da finansal sonuçlarını açıklarken, daha az sayıda disk satan Seagate, kurumsal taraftaki gücü ve mobil ürün yelpazesi ile gelir konusunda rakibinin önünde yer aldı.

Western Digital geride bıraktığımız 2010 yılında 52.2 milyon sabit disk satarken, Seagate ise aynı dönemde 48.9 milyon adet disk satışı gerçekleştirdi. Western Digital'in ortalama disk satış fiyatı (ASP), bir önceki yıla göre 5 dolar düşüş, bir önceki çeyrek dilime göreyse 1 dolar artış gösterirken, Seagate ise 2010 yılı ortalama disk satış fiyatını açıklamadı.

Daha az disk satmış olmasına rağmen daha fazla gelir elde eden Seagate'in, 2010 yılını daha yüksek ortalama satış fiyatıyla kapattığı düşünülüyor. Firmaların açıkladığı bilançolara baktığımızda ise Seagate'in 4. çeyrekte 2.7 milyar dolar gelir ettiği, brüt kâr payının %19.5, net kârının 159 milyon dolar ve hisse başına gelirinin ise 0.31 dolar olduğu açıklandı.

Western Digital ise son çeyrekte 2.47 milyar dolar gelir elde ederken, net kârı 225 milyon dolar veya hisse başına kazancı ise 0.96$ oldu.