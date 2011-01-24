Sabit disk satışlarında 2010'un galibi Western Digital oldu

Sabit disk üretiminde sektörün zirvesinde yaşanan sıkı mücadelenin 2010 galibi Western Digital oldu ve firma, ezeli rakibi Seagate'den daha fazla sayıda sabit disk satmayı başardı. Her iki firma da finansal sonuçlarını açıklarken, daha az sayıda disk satan Seagate, kurumsal taraftaki gücü ve mobil ürün yelpazesi ile gelir konusunda rakibinin önünde yer aldı.
Western Digital geride bıraktığımız 2010 yılında 52.2 milyon sabit disk satarken, Seagate ise aynı dönemde 48.9 milyon adet disk satışı gerçekleştirdi. Western Digital'in ortalama disk satış fiyatı (ASP), bir önceki yıla göre 5 dolar düşüş, bir önceki çeyrek dilime göreyse 1 dolar artış gösterirken, Seagate ise 2010 yılı ortalama disk satış fiyatını açıklamadı.
Daha az disk satmış olmasına rağmen daha fazla gelir elde eden Seagate'in, 2010 yılını daha yüksek ortalama satış fiyatıyla kapattığı düşünülüyor. Firmaların açıkladığı bilançolara baktığımızda ise Seagate'in 4. çeyrekte 2.7 milyar dolar gelir ettiği, brüt kâr payının %19.5, net kârının 159 milyon dolar ve hisse başına gelirinin ise 0.31 dolar olduğu açıklandı.
Western Digital ise son çeyrekte 2.47 milyar dolar gelir elde ederken, net kârı 225 milyon dolar veya hisse başına kazancı ise 0.96$ oldu.
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Ben akıllanmadım, olur böyle şeyler elektronikte , herkse WD alıyor, forumlarda yorumlar iyi dedim gittim 2tb'lık bir tane daha aldım
ne mi oldu o da patladı
HDTune Pro ile test yapıyorum ikiside sorunlu, daha dün 2tb olandan mavi ekran ve açılış sorunu aldım, altı üstü 1 aylık HD, ona güvenip yılların emeğini ona aktardım şimdi gözlerimin önünde uçup gidecek
Belki kablolarda yada anakartta sorun vardır, voltaj şöyledir, elektronik şans iidir, şudur budur bilmiyorum ama ben hem hız olarak hemde stabilite olarak WD'da hiçbir özellik göremedim, çeşit çeşit harddisk kullandım şu an hesapta 64mb önbellek ve 7200 devir hızı var ama bana eski harddiklerimden çok da farklı gelmiyor, en azından son kullanıcı olarak ben farkı algılamıyorum, kafasına göre yazma okuma hızı var birgün 100mb ile birgün 10mb ile çalışıyor
Harddiski depolama amaçlı kullanıyorum, performanstan çok yavaşda olsa yıllarca gidecek stabil bir çalışma arıyorum, bu özellik içiğn WD uygun değil, bu benim kişisel son kullanıcı olarak kanaatim, ben kimseye tavsiye etmiyorm,rakamlara, performans değerlerine, cazip fiyatlara aldanmamak lazım, bende vatandaki kampanyaya aldandım, 1tb 5200rpm fiyatına 2tb aldım diye seviniyordum ama işin aslının böyle olmadığını gördüm, 2 adet samsung diskim daha var, biri yaklaşık 5 senelik hala ilk günkü gibi çalışıyor, bir daha disk alırsam Samsung alacağım, yada uzun yıllar dayanıklı depolama yapacak disk önerisi olan varsa paylaşın
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harici olan seagate goflex 1 tb
tüketici olarak konuşursam 2006 yılında aldığım seagate diskim halen daha taş gibi duruyor.ikiside büyük firma diyecek laf yok
Bu satış politası devam edilirse daha kim bilir kimlerin gerisine düşer Seagate
Cok satma konusuna gelince,
benim gibi forumlarda yazilan 'WD hizlidir' hurafelerine inanmak isteyen cok kullanici var.
Aynen soyle birsey, cok suratli bir Lotus esprit araba dusunun,
yol tutus sistemini Fiat yapsin ve her virajda taklalar atsin.
2 senedir wd 320gb sata2 hdd leri raid0 olarak kullanıyorum ve kasayı temizlerken her ikisini birden hdd kutusundan yere düşürmeme rağman sapasağlam çalışıyorlar. Oc yaparken defalarca reset atmaya, kilitlenmeye ve mavi ekrana rağmen raid e bişey olmadı. Sen sorun yaşadın diye tüm wd diskler sorunludur diye bir kural yok.