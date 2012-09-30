Sabit disk sevkiyatı Tayland'da yaşanan sel felaketinden önceki seviyeyi geride bıraktı

Geride bıraktığımız yıl Tayland'da gerçekleşen sel felaketi sabit disk üretimini olumsuz yönde etkileyerek, stok sıkıntıları yaşanmasına ve fiyatlarda artışa neden olmuştu.





IHS iSuppli tarafından paylaşılan verilerde, PC'ler için HDD pazarının tamamen eski haline geri döndüğü, hatta son dönemlerin en yüksek seviyesine ulaştığı belirtildi. Bu yıl PC'lerde kullanılmak üzere 524 milyon birim ürünün sevk edilmesini beklenirken, bu tahminin gerçekleşmesi durumunda daha önceki %4.3'lük oran da geride bırakılmış olacak.





Tayland'da yaşanan sel felaketinde sonra sabit disk üretiminin toparlanıp eski halinin üstüne çıkmasının sebebi olarak ise, Ultrabook'lar ve Windows 8'in oluşturmuş olduğu ek talep gösterildi. Her ne kadar talep artmış ve pazar eski haline dönmüş olsa da, fiyatların sel felaketinden önceki seviyeye inmesi için 2014 yılı işaret ediliyor. Yine tahminlere göre, 2016 yılında toplam sabit disk sevkiyatının 575.1 milyona ulaşacağı da belirtiliyor.

http://www.isuppli.com/Memory-and-Storage/News/Pages/Hard-Drive-Shipments-Rebound-to-Record-Level-in-2012.aspx