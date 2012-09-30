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Sabit disk sevkiyatı Tayland'da yaşanan sel felaketinden önceki seviyeyi geride bıraktı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Geride bıraktığımız yıl Tayland'da gerçekleşen sel felaketi sabit disk üretimini olumsuz yönde etkileyerek, stok sıkıntıları yaşanmasına ve fiyatlarda artışa neden olmuştu.

IHS iSuppli tarafından paylaşılan verilerde, PC'ler için HDD pazarının tamamen eski haline geri döndüğü, hatta son dönemlerin en yüksek seviyesine ulaştığı belirtildi. Bu yıl PC'lerde kullanılmak üzere 524 milyon birim ürünün sevk edilmesini beklenirken, bu tahminin gerçekleşmesi durumunda daha önceki %4.3'lük oran da geride bırakılmış olacak.

Tayland'da yaşanan sel felaketinde sonra sabit disk üretiminin toparlanıp eski halinin üstüne çıkmasının sebebi olarak ise, Ultrabook'lar ve Windows 8'in oluşturmuş olduğu ek talep gösterildi. Her ne kadar talep artmış ve pazar eski haline dönmüş olsa da, fiyatların sel felaketinden önceki seviyeye inmesi için 2014 yılı işaret ediliyor. Yine tahminlere göre, 2016 yılında toplam sabit disk sevkiyatının 575.1 milyona ulaşacağı da belirtiliyor.

http://www.isuppli.com/Memory-and-Storage/News/Pages/Hard-Drive-Shipments-Rebound-to-Record-Level-in-2012.aspx Yorum Yaz
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Cidelee 6 yıl en beğenilen
Ulan sevkiyat sayısı selden öncekini geçmiş hala fiyatların 2014'te düşmesi bekleniyor. Hdd üreticileri, tüketiciyi resmen enayi yerine koymaya çalışıyor. Protesto amaçlı 1 senedir hdd almıyorum 80 gb ile idare ediyorum. Sizede tavsiye ediyorum, sizde almayın mecbur düşerecekler fiyatları.
Ulan sevkiyat sayısı selden öncekini geçmiş hala fiyatların 2014'te düşmesi bekleniyor. Hdd üreticileri, tüketiciyi resmen enayi yerine koymaya çalışıyor. Prot...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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HighonFire 6 yıl
120 GB SSD olmuş 280 TL. Artık birincil disk olarak HDD almayı mantıklı görmüyorum. Tabi depolama için HDD şart.
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Python 6 yıl
perikentli
nerde 500 gb 60 tl almıstım

Selden önceki fiyatlar az biraz zorlayınca 55 civarınada düşüyordu arada,keşke ozamandan sağa sola alıp depolasaydık.
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saygi 6 yıl
Fiyatlar biraz da dolar yüzünden arttı 2 tb 170 lira olana kadar ben de almayı erteledim. usb 3.0 olursa 190 liraya alabilirim.
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DH Misafiri 6 yıl
Sel bahanesi ile tutarlar yapay olarak pompalandığından beri sabit disk almıyorum. Almayacağım da! Geçenlerde 2 tera bayt olanlar (7200 devir - SATA 3 Bağlantılı ve 64 MB tampon bellekli olanlar) 221 TL'ye düştü ama almadım Çünkü ürünler,2 yıldır raflarda kıvranan döküntüler. Çin'en nakit para ile ucuza alıp getirdikleri o eski (ömrünün 25 - 26 ayının raflarda tüketmiş) ürünleri bana satamayacaklar. Yeni seriler en düşük 3 tera bayttan gelecek. Yeni serilerin 500 GB ya da 1 Tera bayt olacağına asla inanmam. En düşük 3 Terabayttan gelecekler ve 5 Terabyte 6 Terabayte, 7.5 Terabyte şeklinde olacak ürün gamları. Sabreden muradına erecek. Son sözüm; Bir sabit diske asla ama asla 300 TL'nin üzerinde para harcanmaz. 1990'ların sonlarına doğru yapılmış yatırımlar ile hala aynı takoz ürünlerden para kazanmaya çalışıyorlar. Artık tüm yeryüzü tüketicisinin "Teşekkür ederiz. Almıyoruz! Buyrun nerenize sokarsanız sokun. Seliniz de sizin olsun, o garanti sürelerini kısalttığınız sabit diskleriniz de" Flash bellekler, SD kartlar ve Katı Hal Diskler son 2 yılda çok yol katetti. Daha alınabilir ve piyasada bulunabilir oluyorlar. Sabit diskler son 1,5 yıllık tiyatrosuna devam ederse kendi selinde boğulur. Elimde biri (80 GB, 120 GB, 120 GB) 3 adet katı hal diskim var. 2 tane 1 terabayt + 1 640 GB olmak üzere 3 diskim var. 1 terabaytlıkların biri tamamen boş. Önümüzdeki 5 yıl sabit diskleri normal seviyeye indirmeseler de umurumda olmaz.
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hacı.basat 6 yıl
Bilgisayar dükkanları 199 liraya 2 TB 7200 HDD'yi bırakıyorlar, ama 120 GB SSD'yi o fiyata sadece vatan bilgisayarda gördüm.
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perikentli 6 yıl
nerde 500 gb 60 tl almıstım
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dere.beyi 6 yıl
2 tb usb 3,0 seagete i geçen çok süper bi indirimle vatan dan aldım 209 liraya :)
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aspirin_00 6 yıl
satışlar iyi gidiyor bakltılar ne diye indirim yapalım sel olayı pahane satışlar şahane
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1963bursa 6 yıl
HDD satan 2 marka kaldıysa bundan rekabet beklenmez artık. Yüzümüzü SSD'lere çevirmeliyiz, bu gün piyasaya girecek bir satıcı 134$+KDV'ye 240 GB SSD satabilecekse ki bu ortalama 275 lira yapar, bir kaç ay içerisinde hemen herkes sistemini SSD ile toplayacak demektir.
Stoku olan firmaların durumu muamma, 420 liraya almış, 450 basmış satana kadar bekleyecek o.
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DemirAtlı 6 yıl
Samsung HDD bölümünü Sitoş'a satmasaydı görürdüm ben o düşmeyen fiyatları. Görünen o ki ahlaksız Seagate elindeki tekel güce dayanarak WD yide kendi safına çekmiş piyasada kalan 2 marka olmanın avantajıyla fiyatları istedikleri gibi belirliyorlar.
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hayyam_karadenizli 6 yıl
Geçen hafta linkleriyle yazışmıştık burada, 120 GB SSD ve 2 TB HDD'ler Türkiye'de 199 lira altına inmiyor, Vatan'ın sattığı HDD external sata3 7200 dü. Kanarya'nın verdiği linkler de gösteriyorki bu rakam da yüksek, demekki satılanlar eski mallar .
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