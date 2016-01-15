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Sabit lensli yeni Fujifilm fotoğraf makineleri: X70 ve XP90

Fujifilm, X-Pro 2 ve X-E2S sonrası yeni geliştirdiği sabit lensli fotoğraf makineleri X70 ve XP90'ı da kullanıcıların beğenisine sundu. Özellikle X70 dikkatleri üzerine çekiyor.
3 yıl
3,5b
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sabit lensli yeni Fujifilm fotoğraf makineleri: X70 ve XP90
Kısa süre önce detaylarına burada yer verdiğimiz lensleri değiştirilebilir X-Pro 2 ve X-E2S modellerini tanıtan Fujifilm, aynı zamanda ürün gamına X70 ve XP90 modellerini de dahil etti.
Fujifilm'in geçtiğimiz hafta tüm detayları ortaya çıkan modellerinden X70, firmanın X-Sistem fotoğraf makinesi ailesinide yer alıyor ve genel olarak X100'ün ufaltılmış bir versiyonu olarak görünüyor. Alışılmış retro tasarım çizgisini sürdüren model, bünyesinde sabit olarak 28mm F/2.8 lens taşıyor ve oldukça kompakt bu lens ile her zaman taşınabilecek bir seçenek oluşturuyor. Temelini 16.3MP çözünürlüğündeki X-Trans CMOS II sensörün oluşturduğu X70, Hibrit otomatik netleme sistemiyle çok ciddi bir netleme performansı ortaya koyabiliyor ve mekanik perdesiyle 1/4000, elektronik perdesiyle ise 1/32,000 gibi yüksek bir enstantane değerine çıkış yapabiliyor.
3-inç'lik dokunmatik (Bu açıdan Fujifilm'de bir ilke imza atıyor) LCD ekranı 180 derece hareketli tasarlanan Fujifilm X70, herhangi bir vizör taşımıyor ve 100-51200 ISO aralığını aktif olarak kullanarak farklı ışık şartlarına etkili şekilde uyum sağlayabiliyor. 9 diyafram bıçaklı sabit lensiyle 10 cm'den çekimler gerçekleştirebilen fotoğraf makinesi, saniyelik 8 kare hızıyla beğeni topluyor ve Full HD çözünürlükte 60p videolar kaydedebiliyor. WiFi teknolojisi üzerinden akıllı telefonlara bağlanabilen X70, tam set film simülasyon modlarıyla da yapılan çekimleri çok daha ilgi çekici hale getirebiliyor.
 
Sabit lensli yeni Fujifilm fotoğraf makineleri: X70 ve XP90
Fujifilm'in ürün gamına eklediği son fotoğraf makinesi XP90 ise FinePix serisinde kendisine yer buluyor. Zorlu şartlara dayanıklı gövdesiyle 15 metre suyun altına inebilen, 1.8 metreden oluşan düşmelere dayanabilen ve eksi derecelerde dahi çalışmaya devam edebilen model, 16MP BSI CMOS sensörü ve 28-140mm F3.9-4.9 lensiyle genel ihtiyaçları rahatlıka karşılayabiliyor.
Görüntü sabitleme sistemi ve düşük ışıklı ortamlar için flaş birimi unutulmayan model, Full HD çözünürlükte video kaydedebiliyor ve çözünürlüğü düşürerek çekim hızını saniyede 480 kare seviyesine yükseltebiliyor. XP90'ın X70 ile benzer olarak WiFi kablosuz bağlantı özelliği de bulunuyor. Fotoğraf makinesi aynı zamanda sarı, mavi, turuncu ve yeşil gövde renkleri ile elde edilebiliyor.
Fujifilm, X70'i 699$ fiyat etiketiyle XP90'ı ise 230$ fiyat etiketiyle önümüzdeki ay satışa çıkartıyor.

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