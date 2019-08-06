Sadece 2 atom kalınlığında altın tabakası üretildi

Başta teknoloji endüstrisi olmak üzere pek çok alanda kullanılan altın için önemli bir gelişme yaşandı. Araştırmacılar dünyanın en ince altınını ürettiklerini açıkladı. Yalnızca iki atom kalınlığında olan altın, inceliği sebebiyle iki boyutlu olarak tanımlanıyor.

Kullanım alanı sınırsız

Tabakanın net kalınlığı 0,47 nanometre. Bu da insan tırnağından bile milyonlarca kat ince olduğu anlamına geliyor. Leeds Ünversitesi’ndeki araştırmacılar, çalışmalarının birçok sektörde önemli gelişmelere ön ayak olacağını düşünüyorlar. Medikal cihazlar, teknoloji endüstrisi, kimyasal reaksiyonları hızlandırmak, su arıtma cihazları bu örneklerden bazıları.

Tabii ki oldukça ince olması ve daha az miktarda altın kullanılması sebebiyle, geliştirme aşamasındaki harcamalara olumlu getiriler katacaktır. Araştırma ekibi, kullandıkları metodunun 2 boyutlu materyaller üretme konusunda da yeni yollar açacağına inanıyor.

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Şimdilik erken aşamalarında olan çalışmanın etkisi önümüzdeki zamanlarda kendini hissettirecektir. Ancak Leeds Üniversitesi araştırmacıları hem 2D altın hem de kullandıkları yöntem için oldukça heyecanlılar. Son olarak haberimizde bulunan görsellerin sonradan renklendirildiğini belirtelim.

https://www.engadget.com/2019/08/06/researchers-create-2d-gold-a-million-times-thinner-than-a-fing/