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Sadece 2 atom kalınlığında altın tabakası üretildi

Araştırmacılar, dünyanın en ince altınını ürettiklerini açıkladı. Yalnızca 2 atom kalınlığında olan altın tabaka, inceliği sebebiyle iki boyutlu olarak tanımlanıyor.
1 gün
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Sadece 2 atom kalınlığında altın tabakası üretildi
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Başta teknoloji endüstrisi olmak üzere pek çok alanda kullanılan altın için önemli bir gelişme yaşandı. Araştırmacılar dünyanın en ince altınını ürettiklerini açıkladı. Yalnızca iki atom kalınlığında olan altın, inceliği sebebiyle iki boyutlu olarak tanımlanıyor.

Kullanım alanı sınırsız

Tabakanın net kalınlığı 0,47 nanometre. Bu da insan tırnağından bile milyonlarca kat ince olduğu anlamına geliyor. Leeds Ünversitesi’ndeki araştırmacılar, çalışmalarının birçok sektörde önemli gelişmelere ön ayak olacağını düşünüyorlar. Medikal cihazlar, teknoloji endüstrisi, kimyasal reaksiyonları hızlandırmak, su arıtma cihazları bu örneklerden bazıları.

Tabii ki oldukça ince olması ve daha az miktarda altın kullanılması sebebiyle, geliştirme aşamasındaki harcamalara olumlu getiriler katacaktır. Araştırma ekibi, kullandıkları metodunun 2 boyutlu materyaller üretme konusunda da yeni yollar açacağına inanıyor.

Ayrıca Bkz. "Yeni Peugeot 208'in Avrupa fiyatları belli oldu: Başlangıç noktası 15 bin 490 euro"

Şimdilik erken aşamalarında olan çalışmanın etkisi önümüzdeki zamanlarda kendini hissettirecektir. Ancak Leeds Üniversitesi araştırmacıları hem 2D altın hem de kullandıkları yöntem için oldukça heyecanlılar. Son olarak haberimizde bulunan görsellerin sonradan renklendirildiğini belirtelim.



https://www.engadget.com/2019/08/06/researchers-create-2d-gold-a-million-times-thinner-than-a-fing/ Yorum Yaz
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Sipihrz 1 gün en beğenilen
Türkiye için düğünde takmaya değerlendirilebilir.
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Fearless_tr 1 gün
Bu tip haberlerin sonu hep hala erken asamada ile bitiyor 2 sene geciyor hala bir icraat olmuyor en son pil teknolojileri ile ilgili haber aklima geldi 3 4 sene olmustur hala sonuc yok
Bu tip haberlerin sonu hep hala erken asamada ile bitiyor 2 sene geciyor hala bir icraat olmuyor en son pil teknolojileri ile ilgili haber aklima geldi 3 4 sene...
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01myavuz 11 dk.
Kalınlığı olan birşeye 2 boyutlu denmesi olmamış, tek atom kalınlığa ulaşan ne diyecek. 1,5 boyutmu?
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DH Misafiri 12 sa.
ooo daha hafif bilezikler, damada daha az yuklenilecek günler sajhdkasjfdsa
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redoano 15 sa.
nusret bunu begendi
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koskoca_BK 18 sa.
Artık kantinciler kaşar peynirini daha verimli kullanabilecekler.
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napolyon94 19 sa.
0.60 nanometre de iki atom oluyorsa, 7nm'ye dayanan çip üretimi ne zorluklar çekiyordur kim bilir.
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V4LKyR 20 sa.
Tek atom kalınlığında olmuyor muydu? Yoksa o daha da ileri bir teknoloji olduğu için mevcut bilgi ve tecrübeler yeterli olmadı mı?
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smart1978 22 sa.
Grafen daha da ince degilmiydi yani TEK ATOM kalinliginda :) ...
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Fearless_tr 1 gün
Bu tip haberlerin sonu hep hala erken asamada ile bitiyor 2 sene geciyor hala bir icraat olmuyor en son pil teknolojileri ile ilgili haber aklima geldi 3 4 sene olmustur hala sonuc yok
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10ff 1 gün
Neden 1 atom kalınlığında değil? Geçiniz...
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seckinim 1 gün
Düğün mevsiminden biraz önce bulunsaydı iyiydi :D
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ince, altın ve
7 etiket daha dünyanın en ince altını iki atom kalınlık nanometre Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Onur Emre Karadağ
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