Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung’un 1.4nm işlem süreci hakkında yeni detaylar açığa çıktı

    Yarı iletken alanındaki kıyasıya mücadele hız kesmeden devam ediyor. Samsung, TSMC ve Intel’in yürüttüğü savaş sürerken Samsung’un 1.4nm işlem sürecinden yeni bilgiler geldi.
    Samsung’un 1.4nm işlem süreci hakkında yeni detaylar açığa çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung Foundry başkan yardımcısı Jeong Gi-Tae, The Elec'e verdiği demeçte, Samsung'un yaklaşmakta olan SF1.4 (1.4nm sınıfı) işlem teknolojisinin nanosheet sayısını üçten dörde çıkaracağını söyledi. Bu hamle, performans ve güç tüketimi açısından önemli avantajlar getirmeyi vaat ediyor.

    Samsung, 1.4nm sürecine hazırlanıyor

    Samsung, 2022 yılının ortalarında SF3E (3nm, 3GAE olarak da bilinir) ile Gate-All-Around (GAA) nano tabaka transistörlerine dayanan süreç teknolojisini tanıtan ilk şirket oldu. Samsung’un bir süredir 3nm GAA çipleri müşterilerine tedarik ettiği ancak bunların büyük çaplı olmadığı biliniyor. Gelecek yıl Samsung, daha geniş bir uygulama yelpazesi tarafından kullanılmaya hazır olan SF3 teknolojisini tanıtmayı planlıyor. Samsung, 2025 yılında ise veri merkezi CPU'ları ve GPU'ları düşünülerek tasarlanmış, performansı artırılmış SF3P teknolojisini piyasaya sürmeyi planlıyor.

    Samsung’un 1.4nm işlem süreci hakkında yeni detaylar açığa çıktı Tam Boyutta Gör
    Yine 2025 yılında Samsung, yalnızca GAA transistörlerine dayanmakla kalmayıp aynı zamanda transistör yoğunluğu ve güç dağıtımı söz konusu olduğunda önemli avantajlar sağlayan arka taraf güç dağıtımına da sahip olacak SF2 (2nm sınıfı) üretim sürecini tanıtmayı bekliyor.

    GAA tabanlı SF3E'nin piyasaya sürülmesinden sonra Samsung’un üretim süreçlerindeki belki de en büyük revizyon SF1.4 süreciyle yaşanacak. Samsung'un SF1.4 teknolojisinin nanosheet sayısını üçten dörde çıkararak ek bir nanosheet kazanacağı ve teknolojinin 2027 yılında hazır olacağı belirtiliyor. Transistör başına nanosheet sayısının artırılması performansa pozitif bir etki yapabilir.

    Daha fazla nanosheet, transistörden daha fazla akım geçmesini sağlayarak anahtarlama yeteneklerini ve çalışma hızını artırabilir. Ayrıca, daha fazla nanosheet akım akışının daha iyi kontrol edilmesini sağlayabilir, bu da kaçak akımın azaltılmasına yardımcı olarak güç tüketimini azaltabilir. Ayrıca, akım akışının daha iyi kontrol edilmesi transistörlerin daha az ısı üretmesi anlamına gelir ki bu da güç verimliliğini artırır.

    Samsung’un 1.4nm işlem süreci hakkında yeni detaylar açığa çıktı Tam Boyutta Gör
    Hem Intel hem de TSMC, GAA transistörlerini sırasıyla 2024 ve 2025 yıllarında 20A ve N2 (2nm sınıfı) işlem teknolojileriyle kullanmaya başlamayı planlıyor. Bu şirketler nano tabaka tabanlı düğümlerini piyasaya sürdüklerinde Samsung, GAA transistörlerde rakiplerine nazaran önemli bir deneyime sahip olacak.

    2027 yılından sonra ise GAA transistörlerin yerine gelecek CFET transistörleri konuşmaya başlayacağız. CFET ile birlikte yarı iletken alanında bir devrimin kapıları aralanacak. Transistörler, yoğunluğu artırmak için dikey şekilde istiflenmeye başlayacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 20 saat önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lg smart tv oturum açma problemi krombacher alkolsüz bira avcı gözleri alıştırması ankara saç ekimi tavsiye pre isimleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold5
    Samsung Galaxy Z Fold5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo LOQ 15IRH8 Oyuncu Bilgisayarı
    Lenovo LOQ 15IRH8 Oyuncu Bilgisayarı
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız