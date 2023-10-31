Samsung’un 1.4nm işlem süreci hakkında yeni detaylar açığa çıktı

Samsung, 1.4nm sürecine hazırlanıyor
Samsung, 2022 yılının ortalarında SF3E (3nm, 3GAE olarak da bilinir) ile Gate-All-Around (GAA) nano tabaka transistörlerine dayanan süreç teknolojisini tanıtan ilk şirket oldu. Samsung’un bir süredir 3nm GAA çipleri müşterilerine tedarik ettiği ancak bunların büyük çaplı olmadığı biliniyor. Gelecek yıl Samsung, daha geniş bir uygulama yelpazesi tarafından kullanılmaya hazır olan SF3 teknolojisini tanıtmayı planlıyor. Samsung, 2025 yılında ise veri merkezi CPU'ları ve GPU'ları düşünülerek tasarlanmış, performansı artırılmış SF3P teknolojisini piyasaya sürmeyi planlıyor.
GAA tabanlı SF3E'nin piyasaya sürülmesinden sonra Samsung’un üretim süreçlerindeki belki de en büyük revizyon SF1.4 süreciyle yaşanacak. Samsung'un SF1.4 teknolojisinin nanosheet sayısını üçten dörde çıkararak ek bir nanosheet kazanacağı ve teknolojinin 2027 yılında hazır olacağı belirtiliyor. Transistör başına nanosheet sayısının artırılması performansa pozitif bir etki yapabilir.
Daha fazla nanosheet, transistörden daha fazla akım geçmesini sağlayarak anahtarlama yeteneklerini ve çalışma hızını artırabilir. Ayrıca, daha fazla nanosheet akım akışının daha iyi kontrol edilmesini sağlayabilir, bu da kaçak akımın azaltılmasına yardımcı olarak güç tüketimini azaltabilir. Ayrıca, akım akışının daha iyi kontrol edilmesi transistörlerin daha az ısı üretmesi anlamına gelir ki bu da güç verimliliğini artırır.
2027 yılından sonra ise GAA transistörlerin yerine gelecek CFET transistörleri konuşmaya başlayacağız. CFET ile birlikte yarı iletken alanında bir devrimin kapıları aralanacak. Transistörler, yoğunluğu artırmak için dikey şekilde istiflenmeye başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.