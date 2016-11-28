Sağlık sektöründe dev adım: 3D yazıcılarla canlı doku üretme hamlesi

3D yazıcı teknolojisi hızla gelişiyor. Her geçen gün 3D yazıcılarla yazdırılan yeni şeylere tanık oluyoruz: ev, çikolata, doku... Bunlardan belki de en önemlisi ise doku yazdırma teknolojisi. Doku yazdırma teknolojisinde canlı dokular çoğaltılarak yazıcı ile kemik, yumuşak doku vb. yapılar yazdırılabiliyor. Bu teknoloji sayesinde gelecekte organ nakli için sıra beklemek yerine belki de sadece birkaç saat yazıcıdan çıkmasını bekleyeceğiz.

Günümüzde tabi ki bu seviyeye ulaşmış değiliz. Örneğin sizin kendi hücreleriniz kullanılarak yazdırılmış bir 3D böbrek alamazsınız ancak Avustralya'da bir hastane, bu teknolojilerin genel kullanıma yayılması için uğraşıyor. Queensland Teknoloji Üniversitesi, Brisbane; doktor ve araştırmacıların kıkırdak, kemik ve diğer dokuları yazdırma teknolojileri geliştirmesi için ayrılmış bir "biyofabrikasyon alanı" yapıyor.

Avustralya Sağlık Bakanı Cameron Dick'in söylediğine göre dünyada ilk defa bir biyofabrikasyon enstitüsüyle bir hastane aynı yerde olacak. Bu tesis, hastanenin iki katını kapsayacak ve son teknoloji doku üretim teknolojilerini barındıracak. Dick, sağlık konusundaki vizyonlarının, biyofabrikasyon enstitüsünün açtığı yol sayesinde ileride ameliyathanelerde doku gerektiğinde hemen yazdırmak için 3D yazıcılar bulundurmak olduğunu söylüyor.

3D doku ve medikal implant yazdırma teknolojileri hala emekleme aşamalarında ama Queensland Teknoloji Üniversitesi; Wake Forest, Harvard Üniversitesi ve diğer kurumlarla beraber sınırları zorluyor. Araştırmacılar, hastanın kendi idrar kesesi hücrelerini kullanarak, canlı dokuyla kulak protezi geliştirmeyi (3D yazdırma değil) başardılar. Böbrek gibi daha karmaşık organlar ise sıkıntı oluşturuyor. Çünkü kan sağlayarak bu karmaşık organları birkaç aydan fazla hayatta tutmak çok zor.

Bundan dolayı biyofabrikasyon daha çok kıkırdak ve kemik gibi daha basit vücut parçaları için umut veriyor. Yine de Doç. Dr. Mia Woodruff şöyle diyor: "Yarın 3D organ yazdıramayacağız ama yapabileceğimiz şey, araştırmacıları, doktorları, hastaları, mühendisleri ve şirketleri bir araya getirerek, doku yazdırma teknolojilerini hastanelere getirebilecek kadar ileri taşımak."

https://www.engadget.com/2016/11/28/hospital-to-get-first-dedicated-3d-tissue-printing-facility/