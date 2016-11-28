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Sağlık sektöründe dev adım: 3D yazıcılarla canlı doku üretme hamlesi

Günümüzde 3D yazıcı teknolojilerine verilen önem artıyor ve bu teknoloji gelişiyor. Hatta artık günümüzde canlı doku yazdırmak bile mümkün hale geldi. Şimdi ise bir hastaneye 3D doku yazıcı geliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Alper Çakan
Yazar
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3D yazıcı teknolojisi hızla gelişiyor. Her geçen gün 3D yazıcılarla yazdırılan yeni şeylere tanık oluyoruz: ev, çikolata, doku... Bunlardan belki de en önemlisi ise doku yazdırma teknolojisi. Doku yazdırma teknolojisinde canlı dokular çoğaltılarak yazıcı ile kemik, yumuşak doku vb. yapılar yazdırılabiliyor. Bu teknoloji sayesinde gelecekte organ nakli için sıra beklemek yerine belki de sadece birkaç saat yazıcıdan çıkmasını bekleyeceğiz.
Günümüzde tabi ki bu seviyeye ulaşmış değiliz. Örneğin sizin kendi hücreleriniz kullanılarak yazdırılmış bir 3D böbrek alamazsınız ancak Avustralya'da bir hastane, bu teknolojilerin genel kullanıma yayılması için uğraşıyor. Queensland Teknoloji Üniversitesi, Brisbane; doktor ve araştırmacıların kıkırdak, kemik ve diğer dokuları yazdırma teknolojileri geliştirmesi için ayrılmış bir "biyofabrikasyon alanı" yapıyor.
Avustralya Sağlık Bakanı Cameron Dick'in söylediğine göre dünyada ilk defa bir biyofabrikasyon enstitüsüyle bir hastane aynı yerde olacak. Bu tesis, hastanenin iki katını kapsayacak ve son teknoloji doku üretim teknolojilerini barındıracak. Dick, sağlık konusundaki vizyonlarının, biyofabrikasyon enstitüsünün açtığı yol sayesinde ileride ameliyathanelerde doku gerektiğinde hemen yazdırmak için 3D yazıcılar bulundurmak olduğunu söylüyor.
3D doku ve medikal implant yazdırma teknolojileri hala emekleme aşamalarında ama Queensland Teknoloji Üniversitesi; Wake Forest, Harvard Üniversitesi ve diğer kurumlarla beraber sınırları zorluyor. Araştırmacılar, hastanın kendi idrar kesesi hücrelerini kullanarak, canlı dokuyla kulak protezi geliştirmeyi (3D yazdırma değil) başardılar. Böbrek gibi daha karmaşık organlar ise sıkıntı oluşturuyor. Çünkü kan sağlayarak bu karmaşık organları birkaç aydan fazla hayatta tutmak çok zor.
Bundan dolayı biyofabrikasyon daha çok kıkırdak ve kemik gibi daha basit vücut parçaları için umut veriyor. Yine de Doç. Dr. Mia Woodruff şöyle diyor: "Yarın 3D organ yazdıramayacağız ama yapabileceğimiz şey, araştırmacıları, doktorları, hastaları, mühendisleri ve şirketleri bir araya getirerek, doku yazdırma teknolojilerini hastanelere getirebilecek kadar ileri taşımak."

https://www.engadget.com/2016/11/28/hospital-to-get-first-dedicated-3d-tissue-printing-facility/ Yorum Yaz
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RaptorFX 3 yıl
Geç bile kalınmış bir hamle. Bilgisayar sonrası internet nasıl bir gelişimse 3D yazıcılar da benzer bir gelişim. Hafife alınmayacak mükemmel bir teknoloji. Silahtan organa kadar başlayacak, zamanla genetiği değiştirilmiş süper insana kadar devam edebilecek bir teknoloji. Yeni bir çağ açacak. Sanal gerçeklik bile yanında basit kalacak.
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Umutcan 3 yıl
Gelecekte sağlık işleri nasıl yürüyecek çok merak ediyorum. İnsan ömrünün organ değiştirmek suretiyle çok çok artacağı kesin.
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kadirirdem 3 yıl
3d yazıcının yapmadı şey yok neredeyse...
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gxhero 3 yıl

Westworld gibi filmler diziler neden çekiliyor zannediyorsunuz insanları etik olmayan şeyler için zihinsel olarak hazırlıyorlar, nasıl yani sana dizide bir senaryo gösteriyorlar, sende hemen en kötü şu olur deyip rahatlıyorsun ama kötü senaryoyu bile onlar veriyor sana haberin yok halbuki bazı teknolojiler inanılmaz iğrenç yöntemleri uygulamaları önüne getirip koya bilir ve sen hiç olaya uyanamazsın bile uyandığında ise çok geç olacak hayırlı olsun. Al işte bir geri kafalı daha diyecekler olabilir bu böyle değil etik kaygılar geri kafalılık değildir...
1 Yanıt Yanıtla +1
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action4ever 3 yıl gxhero
gxhero
Westworld gibi filmler diziler neden çekiliyor zannediyorsunuz insanları etik olmayan şeyler için zihinsel olarak hazırlıyorlar, nasıl yani sana dizide bir senaryo gösteriyorlar, sende hemen en kötü şu olur deyip rahatlıyorsun ama kötü senaryoyu bile onlar veriyor sana haberin yok halbuki bazı teknolojiler inanılmaz iğrenç yöntemleri uygulamaları önüne getirip koya bilir ve sen hiç olaya uyanamazsın bile uyandığında ise çok geç olacak hayırlı olsun. Al işte bir geri kafalı daha diyecekler olabilir bu böyle değil etik kaygılar geri kafalılık değildir...

onlar her yerdeler. bizden boyun eğmemizi itaat etmemizi istiyorlar. güzelliklerin farkına varmamızdan kokuyorlar. bizi kötü olanı tüketmeye mecbur bırakıyorlar. bizim gibi görünüp sanki bizden birileriymiş gibi davranıyorlar. kalabalık denen o kafesin içine sokuyorlar bizi. hepimizi yalnız bireyler haline getiriyorlar. onlar, uzaylılar!
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Siyah Nur 3 yıl
Westworld is coming :))
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DH Misafiri 3 yıl
Bana ordan bir Kıvanç Tatlıtuğ :)
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