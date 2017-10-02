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Sağlık verilerini takip eden akıllı dövme

Harvard Üniversitesi'nden Ali Yetişen ve Nan Jiang, MIT'deki araştırmacılarla birlikte insan vücudundaki değişimleri takip edebilen akıllı dövme geliştirdi.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Sağlık verilerini takip etmeye yardımcı olan akıllı saat ya da akıllı bileklik gibi giyilebilir teknoloji ürünleri, kullanıcıların telefon ekranına bakma zorunluluğunu ortadan kaldırsa da tam anlamıyla bağımsız cihazlar değiller zira bir bağlantıya ya da pile ihtiyaç duyuyorlar. MIT ve Harvard Üniversitesi'ndeki araştırmacılar ise kullanıcının pil ya da başka bir alete ihtiyaç duymadan sağlık verilerini takip edebileceği yeni bir ürün geliştirdi: Akıllı dövme.
 
Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki araştırma görevlileri Ali Yetişen ve Nan Jiang'ın, MIT'deki araştırmacılarla ortaklaşa geliştirdiği akıllı dövme aslında insanların sağlık verilerini biyomedikal takip cihazlarının yerine daha basit bir yolla takip edebilmesi düşüncesiyle geliştirilmiş. Mevcut, giyilebilen ürünlerin ötesine gitmek istediklerini kaydeden Ali Yetişen, Dermal Abyss olarak adlandırdıkları proje ile biyosensörleri insan cildine uygulama fikrini hayat geçirdiklerini açıkladı.

Vücuttaki Değişimlere Göre Renk Değiştiriyor  

Akıllı sensörün çalışma prensibi ise herkesin kolayca anlayıp takip edebileceği şekilde oldukça basit. Vücuttaki interstiyel(hücreler arası) sıvıda meydana gelen değişimlere göre farklı reaksiyonlar gösteren akıllı dövme su kaybı olduğunda yeşile, glikoz seviyesi yükseldiğinde ise kahverengine dönerek kişileri uyarıyor. Şu an içi dövmede sadece susuzluk ve glikoz artışında renk değişimi meydana gelse de araştırmacılar sodyum konsantrasyonu artınca mavi renge dönme gibi farklı veriler ve renkler üzerinde çalışıyor.
Tabi ilerleyen dönemlerde farklı sağlık verilerinin ve renklerin eklenmesi akıllı dövmeden faydalanan kişilerin kafasını karıştırabilir. Bu durum için şimdiden çözüm geliştiren ekip, hangi rengin ne anlama geldiğini açıklayan bir uygulama geliştirmiş bile. Ayrıca vücudundaki dövmenin diğer kişiler tarafından görünmesinden rahatsız olan kişiler için de bir çözüm yolu bulunmuş. Dövmeye doğrudan ışık tutulduğu durumlar haricinde dövmedeki renklerin fark edilmesi engellenebiliyor. Böylece klasik dövmelerin aksine akıllı dövme meraklı gözlerden uzak tutulabilir.
Teknoloji henüz yolun başında olsa da herhangi bir ekipmana ihtiyaç duymadan insan vücuduna dair verileri takip edebilme fikri oldukça heyecan verici. Dermal Abyss projesi, ilerleyen yıllarda akıllı saatler veya bilekliklere benzer özellikler sunan insan cildine uygulanan biyosensörlerin ilk adımı olabilir.
Akıllı dövmenin tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:
 

https://news.harvard.edu/gazette/story/2017/09/harvard-researchers-help-develop-smart-tattoos/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
huseyincarnege 1 yıl
bir akıllı kova çıkmadı zati :)
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JaxFellex 1 yıl
çiple herkesi çiple haci, türkiye de çip'in kara borassı olur tamam işte alan memnun satan memnun.
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Mianfei 1 yıl
şu hatunun sesiyle ders anlatan hocalar var ünide hepinizin allah be..
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