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Sahte kimlik kartları ile 437 bin liralık Bitcoin hırsızlığı

İstanbul'da 437 bin liralık Bitcoin hırsızlığı yapıldı. Hırsızlar, sahte kimlik fotokopileri ile SIM kart çıkararak hırsızlık işlemi gerçekleştirdi. İşte olayın detayları:
6 ay
4,6b
1
15
kripto para
Yusuf Akbaş
Yazar
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İstanbul’da Bitcoin hırsızlığı yaptığı belirlenen 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sahte sim kartları ile toplam 437 bin lira değerinde kripto para çaldığı ortaya çıktı.

Bitcoin cüzdanlarından bilgileri dışında parası eksilen 14 kişinin şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma yaptı. 11 şüpheli kişiye ulaştı.

Bitcoin borsalarındaki “şifremi unuttum” seçeneğinden sadece SMS doğrulaması ile şifre sıfırlanıyor. Hırsızlar, SMS ile doğrulamayı kendi telefonlarından üzerinden yapmak için ilginç bir yöntem uyguluyor.

Hırsızlar, hesaplara giriş için phishing yöntemini kullanıyor. Hesap sahibinin telefon numarası ve TC kimlik numarası bilgilerine ulaşan hırsızlar, sahte kimlik fotokopisini oluşturuyor. Hesap sahibinin kullandığı numaranın mobil operatör bayisine gidiyor. SIM kartını kaybettiğini ve yenisini çıkarmak istediğini söylüyor. Yeni SIM kartı telefonuna takıyor. Sitedeki “şifremi unuttum” bölümünden SMS doğrulaması yaparak şifreyi değiştiriyor. Böylece hesaba ulaşıp parayı çekebiliyor.

11 kişi gözaltına alındı

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için 26 Ekim'de İstanbul'da çeşitli adreslere Özel Harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 11 kişi yakalanarak gözaltına alınırken 18 cep telefonu, 18 sim kart, 22 flash bellek, 6 dizüstü bilgisayar, 3 hard disk, 2 sahte ehliyet, sahte kimlikle alınan İstanbul Kart ve tablet ele geçirildi.



http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/istanbul/istanbulda-bitcoin-hirsizligi-operasyonu-41006264 Yorum Yaz
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emre1393 6 ay en beğenilen
Bankalar bu yüzden bankamatikten yeni sim için onay vermenizi istiyor.
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DH Misafiri 6 ay
kardeş saçma saçma konuşmayın bu işlerin boyutu farklı oyle oturdugunuz yerden ahkam kesmeyin phising ile hesapda yüksek meblada paralar varsa değil çipli parmak izli kimlikler bile olsa aynısı yapıp sim kartını çıkarabılıyolar şimdi gsmler onlem almış kimliği tarayıp resmiyle uyuşup uyuşmadıgını kontrol ediyor fakat onunda yontemi var sen bırak emniyetin teknolojisini vs biriside bankamatikden yeni sim için onay vermenızı istiyor yazmış hay allahım :D bu kadar bilgi çok sana kardeş sen kendi simini kaybettim de yenisini çıkart bakalım bankamatikdenmi kaldırılıyor senın simini aldıkdan sonra 5 dakikalık iş o blokeyi kaldırmak yani bilende bilmeyende konuşuyor herkes boş konuşuyor bilmedıgınız işe yorum yapmayın
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firatyagmur041 6 ay
Evet yaratıcı lakin gereken önemi vermemişler. Telefoncuya gidip sim kartı değiştirme kolaylıkla ele verir seni.
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dencedenceo 6 ay
Şeytanın aklına gelmez. Bu hırsızlar bunlara kafa yoracağına keşke vatana millete hayırlı bir şeyler bulsalar. Değil 50-100 1000 yıl bile ilerleriz
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covert 6 ay
İzinsiz yedek sim kart çıkarmalarını engellemek için nasıl bir yol izliyeceğiz acaba bilen birisi aydınlatabilir mi?
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StealheX 6 ay covert
Yeni kimlik kartları ile bunun önüne geçilebilir kanımca. Sahtesini yapmak baya zor çünkü.
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fizisyen 6 ay
Paribu
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mgora 6 ay
yeni para yeni güvenlik açıkları.
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Bay Robot 6 ay
Acaba hangi AKP’linin yakınıydı bitcoinleri çalınan polis böylesine zahmetlere girmiş...
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Y-ZiyA 6 ay
1 bitcoin zaten 6000 dolar 30 bin lira değil mi? Çala çala 10 bitcoin mi çalmışlar yani.
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Tlg3 6 ay
Zuhaha
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DOMIX 6 ay Y-ZiyA
Tırtıklama yapmışlar uyandırmamak için.
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emre1393 6 ay en beğenilen
Bankalar bu yüzden bankamatikten yeni sim için onay vermenizi istiyor.
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