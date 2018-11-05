Sahte kimlik kartları ile 437 bin liralık Bitcoin hırsızlığı

İstanbul’da Bitcoin hırsızlığı yaptığı belirlenen 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sahte sim kartları ile toplam 437 bin lira değerinde kripto para çaldığı ortaya çıktı.

Bitcoin cüzdanlarından bilgileri dışında parası eksilen 14 kişinin şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma yaptı. 11 şüpheli kişiye ulaştı.

Bitcoin borsalarındaki “şifremi unuttum” seçeneğinden sadece SMS doğrulaması ile şifre sıfırlanıyor. Hırsızlar, SMS ile doğrulamayı kendi telefonlarından üzerinden yapmak için ilginç bir yöntem uyguluyor.

Hırsızlar, hesaplara giriş için phishing yöntemini kullanıyor. Hesap sahibinin telefon numarası ve TC kimlik numarası bilgilerine ulaşan hırsızlar, sahte kimlik fotokopisini oluşturuyor. Hesap sahibinin kullandığı numaranın mobil operatör bayisine gidiyor. SIM kartını kaybettiğini ve yenisini çıkarmak istediğini söylüyor. Yeni SIM kartı telefonuna takıyor. Sitedeki “şifremi unuttum” bölümünden SMS doğrulaması yaparak şifreyi değiştiriyor. Böylece hesaba ulaşıp parayı çekebiliyor.

11 kişi gözaltına alındı

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için 26 Ekim'de İstanbul'da çeşitli adreslere Özel Harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 11 kişi yakalanarak gözaltına alınırken 18 cep telefonu, 18 sim kart, 22 flash bellek, 6 dizüstü bilgisayar, 3 hard disk, 2 sahte ehliyet, sahte kimlikle alınan İstanbul Kart ve tablet ele geçirildi.

http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/istanbul/istanbulda-bitcoin-hirsizligi-operasyonu-41006264