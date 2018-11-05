Sahte kimlik kartları ile 437 bin liralık Bitcoin hırsızlığı

Bitcoin cüzdanlarından bilgileri dışında parası eksilen 14 kişinin şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma yaptı. 11 şüpheli kişiye ulaştı.
Bitcoin borsalarındaki “şifremi unuttum” seçeneğinden sadece SMS doğrulaması ile şifre sıfırlanıyor. Hırsızlar, SMS ile doğrulamayı kendi telefonlarından üzerinden yapmak için ilginç bir yöntem uyguluyor.
Hırsızlar, hesaplara giriş için phishing yöntemini kullanıyor. Hesap sahibinin telefon numarası ve TC kimlik numarası bilgilerine ulaşan hırsızlar, sahte kimlik fotokopisini oluşturuyor. Hesap sahibinin kullandığı numaranın mobil operatör bayisine gidiyor. SIM kartını kaybettiğini ve yenisini çıkarmak istediğini söylüyor. Yeni SIM kartı telefonuna takıyor. Sitedeki “şifremi unuttum” bölümünden SMS doğrulaması yaparak şifreyi değiştiriyor. Böylece hesaba ulaşıp parayı çekebiliyor.
11 kişi gözaltına alındı
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için 26 Ekim'de İstanbul'da çeşitli adreslere Özel Harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 11 kişi yakalanarak gözaltına alınırken 18 cep telefonu, 18 sim kart, 22 flash bellek, 6 dizüstü bilgisayar, 3 hard disk, 2 sahte ehliyet, sahte kimlikle alınan İstanbul Kart ve tablet ele geçirildi.
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/istanbul/istanbulda-bitcoin-hirsizligi-operasyonu-41006264 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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