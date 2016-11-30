SailFish OS, Rus hükümetinin resmi Android alternatifi oldu

Eski Nokia çalışanları tarafından MeeGo temelleri üzerine inşa edilen ve ağırlık Finlandiya’da olmak üzere Avrupa’da faaliyet gösteren SailFish OS platformu, önemli bir adımı geride bıraktı. Platform artık Rus hükümet kurumlarında kullanılacak.
Bağımlılığı En Aza İndirme Arayışı
Rusya uzun süredir Android ve iOS bağımlılığından kurtulmak için çalışmalar yapıyor. Mobil işletim sistemlerini dikkatle inceleyen hükümet, açık barındırmayan ve casusluk şüpheleri olmayan platformları tespit etmeye çalışıyor. Bugüne kadar SailFish OS ve Tizen OS üzerinde yoğunlaşan hükümet kararını verdi.
Firmadan yapılan açıklamaya göre SailFish OS platformu Rus hükümeti tarafından güvenilir bulunarak kurum ve kuruluşlarda kullanılabilmesi için onay aldı. Böylece Rusya’nın ilk resmi Android alternatifi SailFish OS oldu. Firma, yetkililer ile işbirliği yaparak istenen tarzda ve daha güvenli bir SailFish sürümünü kurumlara sunacak.
SailFish platformunun kuruluşlardan bağımsız ve açık kaynak olması, yerel ortaklıklara veya özelleştirmelere daha yatkın hale gelmesini sağlıyor. Ayrıca şirketin bünyesinde Rus ve Çinli yatırımcıların olması da Rus hükümetini ikna etmiş görünüyor.Ayrıca Bkz. "Moto Z ve Z Play resmen Türkiye’de"
Özel SailFish OS yüklü mobil cihazların 2017 yılında piyasaya çıkması ve hükümet kontrolündeki bazı pilot projelerde kullanılması bekleniyor. Ayrıca kurumlarda ihale yoluyla Jolla cihazlarına erişim sağlayabilecek.
Bu adım mali konularda sıkıntı yaşayan Jolla için adeta can suyu oldu. Bir süre önce cihaz üretip satmanın yanında işletim sistemini üçüncü taraflara lisanslama stratejisini de hayata geçiren firma, bu sayede güvenilirliğini arttırmış olacak. Önümüzdeki dönemde Rusya, Çin ve Orta Asya bölgesinde lisanslama faaliyetlerinin artış göstermesi bekleniyor.
https://techcrunch.com/2016/11/29/jollas-sailfish-os-now-certified-as-russias-first-android-alternative/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Burada güvenli likten ne anladığın önemli. Adamların gözünde güvenli olması sadece hackerlar tarafından hack lenememesi, virus/malware/trojan bulaşamaması değil. OS in kendi içerisinde tasarım/design aşamasında bilinçli olarak bırakılmış arkakapı/backdoor ları barındırmaması, kişisel verilerin değişik amaçlarla merkezi ABD de bulunan suncularda tutulmaması gibi konular var.
Devletler kendilerinin ve vatandaşlarının güvenliklerini sağlamak için bilgisayarlar ve mobil cihazlar için kendi işletim sistemlerini oluşturmak zorunda. Bu iş içinde en uygun çözüm AÇIK KAYNAK KODLU işletim sistemlerini baz alarak kendi OS inizi geliştirmek oluyor.
Konuyla ilgileniyorsan, ne kadar ciddi olduğunu anlamak açısından bakmanda fayda olacak bazı linkler :
Patriot Act :
eksisozluk.com/...
aclu.org/...
StuxNet :
bbc.com/...
eksisozluk.com/...
Keşke bizim devletimizde kendi ve bizlerin güvenliğine önem verip bu konularda yatırımlar yapsa, Amerikan firmalarının tekelinden kurtulsak ülke olarak.
Açık kaynak kodlu olması güvenli değildir anlamına gelmez. Cihazda o kodlar aynen kullanılmıyor, derlenmiş olarak kullanılıyor. Örneğin, Bir üretici olduğumuzu varsayalım, root etmeyi, sonradan müdahaleye etmeyi engellemek amacıyla bir kod oluşturup derledik ve bunu cihazlarımıza yükledik.Bu kodda hiç bir açık olmadığını varsayalım.O cihazlara kimse müdahale edemez, root edemez.(donanımsal programlama girişlerinide kaldırdığımızı varsayalım) şimdi ben bu kodu herkesle paylaşmış olayım, güvenlik açısından birşeyi değiştirmez,çünkü o kod cihazda yüklü ve düzgün çalışıyor. O kodu görüp sonradan değiştirsem ne farkeder? cihaza zaten yükleyemiyoruz. Android sisteminde her pakette imza kontrolü vardır, yani her üretici verdiği güncellemede,güncelleme paketini imzalar. Cihazda bunu kontrol eder.Kendim yeni bir imza ile cihaza değitirilmiş kodlu paketi yüklemeye çalışırsam cihaz paket imzası geçersiz gibisinden bir hata verir.
Şuan bir android cihaza istenildiği taktirde istenildiği gibi müdahale edilebiliyorsa bu üreticiler kullanıcıları düşündükleri içindir(room root atayım vs.), isterlerse cihazları bize birer kapalı kutu şeklinde verebilecek imkanları vardır.Açık kaynak kod olması, üreticiler ve geliştiriciler için özelleştirilebilir bir sistem yapısı olmasını sağlıyor.Zaten androidin çok küçük, çekirdek kısmı kapalı kaynak koddur(muhtemelen tek elden android sürüm güncellemesi verilmesi maksadı ile) Rusya gibi bir ülkede muhtemelen bu kapalı küçük kısımdaki olabilecek backdoorlardan kaçmak için alternatif arayışı içindeler.
Ama tabi yazdığımız kodda bir güvenlik açığı olsun ve biz bu kodu paylaşmış olalım,o kodun yüklü olduğu 1 milyon tanede cihaz olsun, kötü niyetli birisi incelerken açığı fark edip, kullanacağı parametreleride çözmüş olsun, ozaman işte o cihazlar bu zararlı yazılımdan etkilenebilir. Ki bu ihtimal çok zordur, trilyon satırlık kodlar içerisinde böyle bir açık bulmak,tam anlamıyla samanlıkta iğne aramaktır ama yinede yok değil tabi,çıkan bu açıklarda güvenlik yamaları ile veya versiyon güncellemeleri ile giderilir.Böylece sistem versiyon atladıkça daha güvenli hale gelir.