SailFish OS, Rus hükümetinin resmi Android alternatifi oldu

Eski Nokia çalışanları tarafından MeeGo temelleri üzerine inşa edilen ve ağırlık Finlandiya’da olmak üzere Avrupa’da faaliyet gösteren SailFish OS platformu, önemli bir adımı geride bıraktı. Platform artık Rus hükümet kurumlarında kullanılacak.

Bağımlılığı En Aza İndirme Arayışı

Rusya uzun süredir Android ve iOS bağımlılığından kurtulmak için çalışmalar yapıyor. Mobil işletim sistemlerini dikkatle inceleyen hükümet, açık barındırmayan ve casusluk şüpheleri olmayan platformları tespit etmeye çalışıyor. Bugüne kadar SailFish OS ve Tizen OS üzerinde yoğunlaşan hükümet kararını verdi.

Firmadan yapılan açıklamaya göre SailFish OS platformu Rus hükümeti tarafından güvenilir bulunarak kurum ve kuruluşlarda kullanılabilmesi için onay aldı. Böylece Rusya’nın ilk resmi Android alternatifi SailFish OS oldu. Firma, yetkililer ile işbirliği yaparak istenen tarzda ve daha güvenli bir SailFish sürümünü kurumlara sunacak.

SailFish platformunun kuruluşlardan bağımsız ve açık kaynak olması, yerel ortaklıklara veya özelleştirmelere daha yatkın hale gelmesini sağlıyor. Ayrıca şirketin bünyesinde Rus ve Çinli yatırımcıların olması da Rus hükümetini ikna etmiş görünüyor.

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Özel SailFish OS yüklü mobil cihazların 2017 yılında piyasaya çıkması ve hükümet kontrolündeki bazı pilot projelerde kullanılması bekleniyor. Ayrıca kurumlarda ihale yoluyla Jolla cihazlarına erişim sağlayabilecek.

Bu adım mali konularda sıkıntı yaşayan Jolla için adeta can suyu oldu. Bir süre önce cihaz üretip satmanın yanında işletim sistemini üçüncü taraflara lisanslama stratejisini de hayata geçiren firma, bu sayede güvenilirliğini arttırmış olacak. Önümüzdeki dönemde Rusya, Çin ve Orta Asya bölgesinde lisanslama faaliyetlerinin artış göstermesi bekleniyor.