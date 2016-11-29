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Moto Z ve Z Play resmen Türkiye’de

Motorola’nın yeni amiral gemi modeli Moto Z, modülleriyle birlikte ülkemizde de raflardaki yerini almaya başlıyor. Fiyatlar ve teknik detayları yazımızda bulabilirsiniz.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
8,7b
2
30
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo ile ülkemizde adeta yeniden doğan Motorola markası, Lenovo Moto markası altında ilk amiral gemi modellerini piyasaya sürüyor. Daha önce G4 Plus ile gördüğümüz marka şimdi Moto Z amiral gemisi ve Moto Z Play orta seviye akıllı telefonu ile raflara çıkıyor.

Bugün yapılan görkemli bir etkinlikle tanıtılan modeller, Aralık ayı başında piyasaya sürülecek. Dünyanın en ince amiral gemisi olarak tanıtılan Moto Z özellikle arka kısma tutturulan modülleriyle dikkat çekiyor ve farklı fonksiyonlar kazanabiliyor.

Moto Z

Tamamen metal bir kasaya sahip olan Moto Z, 5.2mm kalınlığa sahip. Bu kadar ince profilde ne yazık ki kamera oldukça fazla çıkıntı yapıyor. Ayrıca 3.5mm kulaklık girişi yerine sesi USB Tip-C bağlantısı üzerinden aktarmak zorundayız.

5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan akıllı telefonda, Snapdragon 820 yonga seti ve 4GB LPDDR4 RAM ile en iyi performans seviyesi yakalanmaya çalışılıyor. İnce yapı nedeniyle batarya 2600mAh kapasitesinde kalmış ancak Motorola, 30 saate kadar kullanım süresi vadediyor. Batarya TurboPower hızlı şarj özelliğine sahip.

 

Moto Z ve Z Play resmen Türkiye’de
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Cihazdaki kamera, şimdiye kadar ki en iyi Moto akıllı telefon kamerası. Arka kısımdaki 13MP çözünürlüğünde kamera 1.12 mikron piksel büyüklüğüne sahip. F/1.8 diyafram aralığı yanında OIS ve lazer tabanlı otomatik odaklama da yerini almış. Karanlık ortamlarda en iyi performansı sunmak isteyen kamera, 4K video kaydı da yapıyor. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde ve LED flaş destekli.

Ayrıca Bkz. "Yeni bir şantaj virüsüne dikkat"

Arka kısımdaki 16 pinli bağlantı merkezine çeşitli modüller tutturulabiliyor. Bağlantı yuvası çok güçlü mıknatıslar ile desteklenmiş. Böylece taktığınız modüllerin düşme veya sallanma ihtimali söz konusu değil. Yine de sert darbelerde düşmeme garantisi yok.

Motorola, modüller için pek çok üretici ile işbirliğine gitmiş. Örneğin JBL, bir amplifikatör ve stereo hoparlör barındıran SoundBoost modülü geliştirmiş. InstaShare ise 70 inç boyutunda görüntü yansıtabilen mini projeksiyon modülü hazırlamış. Incipio ise, harici batarya modülü ile 22 saate kadar ekstra kullanım süresi sunuyor. Moto Z için belirlenen fiyat 2499TL.

Insta-Share Projektör 899 TL, Hasselblad True Zoom 799 TL, JBL SoundBoost Hoparlör 399 TL, Incipio offGRID Ek Batarya 299 TL, Aksesuar Kapaklar 49 TL şeklinde.

Moto Z Play

5.5 inçlik Full HD ekran barındıran model, 8 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan ve 14nm litografisinde enerji verimliliği sunan Snapdragon 625 yonga setinden gücünü alıyor. 3GB RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen modelin arka kısmında 16MP çözünürlüğünde lazer odaklamalı, ön kısmında ise 5MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut.

 

Moto Z ve Z Play resmen Türkiye’de
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Yine modüler yapı destekli olan Moto Z Play, 3510mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Çeşitli optimizasyonlar ile 50 saate kadar kullanım sunabiliyor ve TurboPower ile 15 dakikada 9 saat yetecek kadar dolum yapıyor. 3.5mm kulaklık girişi ve USB Tip-C bağlantısı bulunurken, FM radyo özelliği de var. Moto Z Play için belirlenen fiyat ise 1999TL seviyesinde.

Ayrıca Bkz. "Samsung bölünüyor mu?"

Moto Z modeli bu haliyle Galaxy S7, LG G5, Xperia XZ resmi satış fiyatları ile aynı çizgide yerini alıyor. Bu bakımdan iyi bir alternatif olabilir. Modüller bu noktada ne kadar ilgi görecek merak konusu. Moto Z Play ise çok zorlanacaktır. 28nm sürecinde Snapdragon 617 yonga setinin güç verdiği GM 5 Plus modeli 999TL seviyesinde bulunabiliyor. Enerji tüketimi ve performans konusunda Snapdragon 625 yonga setinden geride kalsa da fiyatına göre es geçilebilir. Yani amiral gemi seviyesine oldukça yakın olması dezavantaj.

 

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Tahoe_930 3 yıl en beğenilen
Kimse sd625 telefona 2000tl vermez..Piyasaya girmekte çok geç kaldılar..Makul bir fiyattan gelseydi play modelini alabilirdim..Bakalım yeni yılda Nokia ne yapacak..
Kimse sd625 telefona 2000tl vermez..Piyasaya girmekte çok geç kaldılar..Makul bir fiyattan gelseydi play modelini alabilirdim..Bakalım yeni yılda Nokia ne yapa...
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Guest-183E69799 3 yıl Tesla Nikola
Tesla Nikola
cem uzan bunu begendi


bi bitmediniz!!!
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aceleciburak 3 yıl
hadi Moto Z tepe model normalde 2200 olması gerekirken artan kur vb. argümanlara sığınır 2499 TL yaptık dersinde Moto Z Play nasıl oluyorda 1999 TL oluyor bunu aklım cidden almadı ...
Snapragon 625 li bir cihaz nasıl 2000 bandında bildiğimiz 617 nin revize edilmiş hali değil mi 625 cidden bir akıl tutulması Moto G4 Plus 2 GB RAM ve 16 GB hafıza ile gelip 1200 TL den giriş yapmıştı bende düşündüm ki Moto Z Play gelirse 1600 bandına gelir ki Moto G4 Plus ın üstüne konumlandırılır demiştim ama Lenovo gerçek bir akıl tutulması yaşayarak 2000 bandından Moto Z Play i satışa sunmuş oldu ...
Fiyatlar bu şekilde oldukça bugün itibari ile ülkemizdeki Mobil ürün faaliyetlerini durdursunlar...
ayrıca diğer bir detay hangi Lenovo promotorü bu cihazın fiyatını haklı çıkaracak bir gerekçe bulup Zincir mağazalarda satışını gerçekleştirecek ... öyle bir promotör bulurlarsa mutlaka çeyrek altınla ödüllendirsinler ...
hadi Moto Z tepe model normalde 2200 olması gerekirken artan kur vb. argümanlara sığınır 2499 TL yaptık dersinde Moto Z Play nasıl oluyorda 1999 TL oluyor bunu...
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Lene 2 yıl
Şu arkadaşları içinde Bir güzellik yapsalarmış...Bakın LgV20 ye Arkadaşları sınırlı sayıda müşteriye veriliyor..
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yosunkaya 2 yıl
Kendimizi düşünüp aldığımız için değil, 2.el satışı düşünüp telefon aldığımızdan ve motorola ülkemizde tutulmayacağından güzel ama 2.el telefonculara göre değil diyip kestirip atabilirim. Pazar payı %1 olsun yeter Moto. :))
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hakangündüz 2 yıl
Moto z nin beyaz rengi geliyor mı
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hakangündüz 2 yıl
Moto z almak.istiyorum.ne zaman satışa sunulacak sıkıldık
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master35 2 yıl
Beyler şimdi cihaz kamera çıkıntısı dışında mükemmele yakın görünüyor ben çok beğendim tasarımını müthiş ince ve çok klas görünüyor. Fakat fiyat kısmı biraz sıkıntılı 2500 tl bence yüksek olmuş 2199 tl gibi bir fiyattan çıksaydı ilk alanlardan biri olabilirdim. 2500 tl seviyelerinde çok ciddi rakipleri var s7, iphone 6s, htc 10, sony xz gibi. Mesela Lg G5 2000 tl seviyelerinde satılıyor. Sonuç olarak herhalde ocak sonu gibi fiyatlar kampanya ile 2200 tl seviyesine iner diye düşünüyorum ama o saatten sonra alınır mı yoksa mart-nisan a kadar bekletip yeni cihazları görmek mi gerekir ?
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emre_fan_club 2 yıl
Acaba kimin fikriydi sırf incelik uğruna kamerayı çıkıntılı yapıp kulaklık girişi koymamak?
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DH Misafiri 2 yıl
siz gidin donanim fakiri toplama iphonelerinize bunlarin iki kati para verin mutlu olun kardesim
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hadjimurat 3 yıl
Millet neler yapıyo sen çirkin ötesi bi cihaz getiriyosun seneye tasarımda daha da iyi cihazlar gelince leş ötesi bir alet olacak verdiğin kamyonla paraya yanacaksın ikinci elde para etmeyecek falan filan geçiniz o paraya çok daha iyi alternatifleri var
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General. 3 yıl
Fiyatlar çok yüksek, net alınmaz.
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Glorfindel1907 3 yıl
Fiyat gerçekten pahalı alan çıkmaz pek bu fiyatla girerse.
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