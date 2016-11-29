Moto Z ve Z Play resmen Türkiye’de

Lenovo ile ülkemizde adeta yeniden doğan Motorola markası, Lenovo Moto markası altında ilk amiral gemi modellerini piyasaya sürüyor. Daha önce G4 Plus ile gördüğümüz marka şimdi Moto Z amiral gemisi ve Moto Z Play orta seviye akıllı telefonu ile raflara çıkıyor.

Bugün yapılan görkemli bir etkinlikle tanıtılan modeller, Aralık ayı başında piyasaya sürülecek. Dünyanın en ince amiral gemisi olarak tanıtılan Moto Z özellikle arka kısma tutturulan modülleriyle dikkat çekiyor ve farklı fonksiyonlar kazanabiliyor.

Moto Z

Tamamen metal bir kasaya sahip olan Moto Z, 5.2mm kalınlığa sahip. Bu kadar ince profilde ne yazık ki kamera oldukça fazla çıkıntı yapıyor. Ayrıca 3.5mm kulaklık girişi yerine sesi USB Tip-C bağlantısı üzerinden aktarmak zorundayız.

5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan akıllı telefonda, Snapdragon 820 yonga seti ve 4GB LPDDR4 RAM ile en iyi performans seviyesi yakalanmaya çalışılıyor. İnce yapı nedeniyle batarya 2600mAh kapasitesinde kalmış ancak Motorola, 30 saate kadar kullanım süresi vadediyor. Batarya TurboPower hızlı şarj özelliğine sahip.

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Cihazdaki kamera, şimdiye kadar ki en iyi Moto akıllı telefon kamerası. Arka kısımdaki 13MP çözünürlüğünde kamera 1.12 mikron piksel büyüklüğüne sahip. F/1.8 diyafram aralığı yanında OIS ve lazer tabanlı otomatik odaklama da yerini almış. Karanlık ortamlarda en iyi performansı sunmak isteyen kamera, 4K video kaydı da yapıyor. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde ve LED flaş destekli.

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Arka kısımdaki 16 pinli bağlantı merkezine çeşitli modüller tutturulabiliyor. Bağlantı yuvası çok güçlü mıknatıslar ile desteklenmiş. Böylece taktığınız modüllerin düşme veya sallanma ihtimali söz konusu değil. Yine de sert darbelerde düşmeme garantisi yok.

Motorola, modüller için pek çok üretici ile işbirliğine gitmiş. Örneğin JBL, bir amplifikatör ve stereo hoparlör barındıran SoundBoost modülü geliştirmiş. InstaShare ise 70 inç boyutunda görüntü yansıtabilen mini projeksiyon modülü hazırlamış. Incipio ise, harici batarya modülü ile 22 saate kadar ekstra kullanım süresi sunuyor. Moto Z için belirlenen fiyat 2499TL.

Insta-Share Projektör 899 TL, Hasselblad True Zoom 799 TL, JBL SoundBoost Hoparlör 399 TL, Incipio offGRID Ek Batarya 299 TL, Aksesuar Kapaklar 49 TL şeklinde.

Moto Z Play

5.5 inçlik Full HD ekran barındıran model, 8 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan ve 14nm litografisinde enerji verimliliği sunan Snapdragon 625 yonga setinden gücünü alıyor. 3GB RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen modelin arka kısmında 16MP çözünürlüğünde lazer odaklamalı, ön kısmında ise 5MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut.

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Yine modüler yapı destekli olan Moto Z Play, 3510mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Çeşitli optimizasyonlar ile 50 saate kadar kullanım sunabiliyor ve TurboPower ile 15 dakikada 9 saat yetecek kadar dolum yapıyor. 3.5mm kulaklık girişi ve USB Tip-C bağlantısı bulunurken, FM radyo özelliği de var. Moto Z Play için belirlenen fiyat ise 1999TL seviyesinde.

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Moto Z modeli bu haliyle Galaxy S7, LG G5, Xperia XZ resmi satış fiyatları ile aynı çizgide yerini alıyor. Bu bakımdan iyi bir alternatif olabilir. Modüller bu noktada ne kadar ilgi görecek merak konusu. Moto Z Play ise çok zorlanacaktır. 28nm sürecinde Snapdragon 617 yonga setinin güç verdiği GM 5 Plus modeli 999TL seviyesinde bulunabiliyor. Enerji tüketimi ve performans konusunda Snapdragon 625 yonga setinden geride kalsa da fiyatına göre es geçilebilir. Yani amiral gemi seviyesine oldukça yakın olması dezavantaj.