Saker Aircraft firmasından askeri görünümlü kişisel jet uçak: Saker S-1





Uluslararası şirketlerde üst düzey yöneticilik yapan iş adamları için zaman çok önemli bir unsur. Dünyanın herhangi bir noktasına ulaşmak ve işlerini halletmek için oldukça hızlı uçaklar tercih eden bu kişiler için, farklı alternatifler de tasarlanmaya devam ediyor.

ABD merkezli Saker Aircraft firması tarafından hazırlanan, askeri savaş uçaklarına benzeyen yapısıyla sivil kullanım amaçlı olarak tasarlanan ve şimdilik konsept aşamasında olan Saker S-1, üzerinde yer alan iki adet Williams FJ44-4 jet motoru sayesinde maksimum 0.95 Mach hızına ve dakikada 4,267 metre tırmana gücüne ulaşarak (+7/-3 G kuvveti) 457 metre uzunluğundaki pistler üzerinden kalkabilecek, 2,575 km (3,540 km'ye kadar arttırılabilir) menzil içerisinde uçuş yapabilecek.

Maksimum 45,000 feet yüksekliğe kadar çıkabileceği belirtilen, 8 metre kanat açıklığı ve maksimum iki kişi taşıyacak şekilde tasarlanan Saker S-1, firmanın söylediğine göre askeri savaş uçağı eğitimi gerektirmeden normal uçuş eğitimleri ile kullanılabilecek. Satın alan kişinin isteğine göre fırlatma koltuğu da eklenebildiği belirtilen uçağın, deniz mili başına tahmini 2$ işletme maliyetine sahip olacağı belirtiliyor.

Üretim aşamasının büyük bölümünün Kuzey Amerika içerisinde yapılacağı belirtilen Saker S-1 kişisel jet uçağın satış fiyatı belli olmasa da, firma resmi sitesi üzerinden ön sipariş almaya başlamış durumda.

http://www.sakeraircraft.com