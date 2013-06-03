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Saker Aircraft firmasından askeri görünümlü kişisel jet uçak: Saker S-1

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Saker Aircraft firmasından askeri görünümlü kişisel jet uçak: Saker S-1

Uluslararası şirketlerde üst düzey yöneticilik yapan iş adamları için zaman çok önemli bir unsur. Dünyanın herhangi bir noktasına ulaşmak ve işlerini halletmek için oldukça hızlı uçaklar tercih eden bu kişiler için, farklı alternatifler de tasarlanmaya devam ediyor. 
ABD merkezli Saker Aircraft firması tarafından hazırlanan, askeri savaş uçaklarına benzeyen yapısıyla sivil kullanım amaçlı olarak tasarlanan ve şimdilik konsept aşamasında olan Saker S-1, üzerinde yer alan iki adet Williams FJ44-4 jet motoru sayesinde maksimum 0.95 Mach hızına ve dakikada 4,267 metre tırmana gücüne ulaşarak (+7/-3 G kuvveti) 457 metre uzunluğundaki pistler üzerinden kalkabilecek, 2,575 km (3,540 km'ye kadar arttırılabilir) menzil içerisinde uçuş yapabilecek.
Maksimum 45,000 feet yüksekliğe kadar çıkabileceği belirtilen, 8 metre kanat açıklığı ve maksimum iki kişi taşıyacak şekilde tasarlanan Saker S-1, firmanın söylediğine göre askeri savaş uçağı eğitimi gerektirmeden normal uçuş eğitimleri ile kullanılabilecek. Satın alan kişinin isteğine göre fırlatma koltuğu da eklenebildiği belirtilen uçağın, deniz mili başına tahmini 2$ işletme maliyetine sahip olacağı belirtiliyor.
Üretim aşamasının büyük bölümünün Kuzey Amerika içerisinde yapılacağı belirtilen Saker S-1 kişisel jet uçağın satış fiyatı belli olmasa da, firma resmi sitesi üzerinden ön sipariş almaya başlamış durumda. 
 
Saker Aircraft firmasından askeri görünümlü kişisel jet uçak: Saker S-1
Saker Aircraft firmasından askeri görünümlü kişisel jet uçak: Saker S-1

http://www.sakeraircraft.com Yorum Yaz
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Carfreak 6 yıl
Konforlu olurmu ki acaba? Beni niye ilgilendiriyorsa
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Umutcan 6 yıl en beğenilen
Altına taramalı bonba da taktın mı ciuv ciuvvv...
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luckyme123 6 yıl
Aman tanrım. Bu, o kadar iyi sizin daha iyidir: baid.ws/...
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Nevfel 6 yıl
İnsan sipariş verme linkini de koyar.
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UçanAtPegasus 6 yıl
Ultra zenginler için ultra jet


Benim ne işim olur binerim atıma giderim hadi eyvallah
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Krauser ll 6 yıl
bbs jant taktınmı manyak olur
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cemus 6 yıl
fiyatı ne kadar acaba sayısal falan tuttursak alınır mı ki bir tane şöyle paranını tamamına... hadi aldık diyelim nakliyeydi eğitim için masraflardı pist ücretiydi hangar kirasıydı haa bide türkiyede yaşıyoruz bunun süper katmerlide bir vergisi algısı olur her şeyi geçtim yakıtı falanda var krediye falanda girsek gene olmadı galiba tühh hayalini bile kuramadık yaw hay aksi bunlara sahip olanlar da insan demi :))
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Guest 6 yıl
Pachenkov
Konforlu olurmu ki acaba? Beni niye ilgilendiriyorsa

bu binaya ne kadar demir gitti acaba?
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HumbiGumbi 6 yıl
Babama söyleyeyim de yarın alsın bir tane çekeriz bizim doğanın yanına :D
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gmfaruk 6 yıl
parasından haber verin
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-Sniper- 6 yıl
Bazen sadece okursun...
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Bl00dyHell 6 yıl
Biraz F-35 biraz da F-15 karışımı olmuş sanki
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Hobar 6 yıl
Arkadaş bu nedir yav.
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Umutcan 6 yıl
Altına taramalı bonba da taktın mı ciuv ciuvvv...
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DH Misafiri 6 yıl
deniz mili başına 2$ ?? Bir tercüme hatası var galiba :)
1 Yanıt Yanıtla
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olağan_şüpheli 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

deniz mili başına 2$ ?? Bir tercüme hatası var galiba :)

webtv.hurriyet.com.tr/...
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