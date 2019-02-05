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Sakıncalı içerikler Instagram üzerinde buzlanacak

Instagram yakın zamanda kendisine zarar veren kullanıcıların içeriklerini buzlama yoluyla gözlerden uzak tutmaya çalışacak. Son dönemde yaşanan intihar olayları bunu hızlandırdı.
3 ay
6b
1
9
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün milyarlarca kişinin her gün uğrak yeri haline gelen sosyal ağ platformları her zaman dört dörtlük bir hizmet sunmuyor. Yediden yetmişe herkesin baktığı içeriklerde sakıncalı olanlarını engellemek en önemli konulardan birisi haline geldi.

Buzlama yöntemi

Fotoğraf paylaşım devi Instagram, intihara teşebbüs veya kendisine zarar verme izleri barındıran içerikleri gözden uzak tutacak bir yöntemi test ediyor. Bu yöntem şüpheli içeriği buzluyor ve kullanıcının izlemek için ekrana tıklaması gerekiyor.

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Yeni yöntem geçtiğimiz haftalarda yaşanan acı olay sonrasında gündeme geldi. Instagram ve Pinterest ağlarında kendisine zarar veren insanların paylaşımlarını izleyen 14 yaşındaki İngiliz Molly Russel hayatına son vermişti. Ailesi intihardaki en büyük sebebi sosyal ağlarda bulmuştu.

Instagram özellikle içeriklerin daha verimli incelenebilmesi adına önemli yatırımlar yapıyor zira bu tür içeriklerin tespit edilebilmesi biraz daha zor. 2016 yılından bu yana intihar içerikleri için gönderilerde raporlama araçları sunuluyor. Yine kendisini yaralamaya yönelik gönderilerin engellenmesi de kullanım sözleşmesi içerisinde yer alıyor.

Instagram yetkilileri pek çok ülkenin devlet organları ile iş birliği halinde. Gelişen olaylarda sosyal ağın sorumluluğunu arttırmak için devlet organlarının tavsiyeleri de değerlendiriliyor.


 

https://www.ubergizmo.com/2019/02/self-harm-images-behind-sensitivity-screens-on-instagram/ Yorum Yaz
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Piêr Dé Sans 3 ay en beğenilen
Bu zaten uzun süredir böyle. Özellikle nat geo çok kullanıyor bunu avlanma fotolarında. Yeni bir şey değil ki.
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SPeaky 3 ay
Zaten çoktandır yok mu böyle bir şey
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mkalfa 3 ay
Ara keşfet bölümünde;
'Beğeneceğinizi umduğunuz videolar' başlığı altında sunulan videolar tamda benim ilgilendiğim ve memnuniyetle izlediğim içeriklere sahip. Buraya kadar sorun yok. Tamam
Ancak;
Yine aynı bölümde; takip ettiğim kişilerin arkadaşlarına ait paylaşımlarda ki videoların altında “İzlediğin videolara göre” uyarısı yazıyor.
Bu durum benim ilgi alanım olan konuları içermemekle birlikte daha önce hiç bir şekilde izlemediğim ve izlemekten hoşlanmadığım videoları içermektedir.
Benim ilgi alanım olmayan bu videoların altında sanki daha önce izlemişim gibi adeta imzamın olmasının sebebi nedir? Bilen Var mı?
Bu durum instagramın, benim izlemediğim arkadaşlarımın arkadaşlarının izlediği videoları sanki ben izlemişim gibi yayınlaması sehven bir hatası mıdır. yoksa bu durumdan sadece ben mi şikayetçiyim?
İlginiz için şimdiden teşekkürler.
Mustafa kalfa
Telefonum iPhone 7 plus. mkalfa@gmail.com
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ahmetkoca35 3 ay
Gizli olunca insanın merak duyguları kabarıyor,daha bir bakası geliyor.
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MHEC 3 ay
Hayırlı olsun Ekrem bey internet bağlatmışsınız
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baltalı-katil 3 ay
sansürlü internet... yobaz tayfası sevindirik oldu...
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Xiaomiseverim 3 ay
Instagram çıktığından beri olan şeyi haber mi yapmış bu elmanın çocuğu
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Virinom 3 ay
Ekrem71 bu uzun zamandır olan bir şey.
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SPeaky 3 ay
Zaten çoktandır yok mu böyle bir şey
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Piêr Dé Sans 3 ay en beğenilen
Bu zaten uzun süredir böyle. Özellikle nat geo çok kullanıyor bunu avlanma fotolarında. Yeni bir şey değil ki.
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SEO-Uzmanı 3 ay
bu haberin bilime katkısı nedir !?
haber niteliği bile olmayan konuları neden gündem diye bize sunuyorsunuz !?
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