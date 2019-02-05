Sakıncalı içerikler Instagram üzerinde buzlanacak

Bugün milyarlarca kişinin her gün uğrak yeri haline gelen sosyal ağ platformları her zaman dört dörtlük bir hizmet sunmuyor. Yediden yetmişe herkesin baktığı içeriklerde sakıncalı olanlarını engellemek en önemli konulardan birisi haline geldi.

Buzlama yöntemi

Fotoğraf paylaşım devi Instagram, intihara teşebbüs veya kendisine zarar verme izleri barındıran içerikleri gözden uzak tutacak bir yöntemi test ediyor. Bu yöntem şüpheli içeriği buzluyor ve kullanıcının izlemek için ekrana tıklaması gerekiyor.

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Yeni yöntem geçtiğimiz haftalarda yaşanan acı olay sonrasında gündeme geldi. Instagram ve Pinterest ağlarında kendisine zarar veren insanların paylaşımlarını izleyen 14 yaşındaki İngiliz Molly Russel hayatına son vermişti. Ailesi intihardaki en büyük sebebi sosyal ağlarda bulmuştu.

Instagram özellikle içeriklerin daha verimli incelenebilmesi adına önemli yatırımlar yapıyor zira bu tür içeriklerin tespit edilebilmesi biraz daha zor. 2016 yılından bu yana intihar içerikleri için gönderilerde raporlama araçları sunuluyor. Yine kendisini yaralamaya yönelik gönderilerin engellenmesi de kullanım sözleşmesi içerisinde yer alıyor.

Instagram yetkilileri pek çok ülkenin devlet organları ile iş birliği halinde. Gelişen olaylarda sosyal ağın sorumluluğunu arttırmak için devlet organlarının tavsiyeleri de değerlendiriliyor.