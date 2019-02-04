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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xbox için yakında yeni bir çapraz platform desteği sunulacak

Yıl bitmeden PC, Xbox One, Nintendo Switch, iOS ve Android platformlarının hepsini destekleyen oyunlarda kayıtlarınızı veya başarılarınızı senkronize edebileceksiniz.
3 ay
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Konsol pazarında Microsoft’un Sony’den daha fazla çapraz platform desteği sunduğunu söyleyebiliriz. Geçmiş dönemde PS4 üzerindeki Fortnite kayıtlarının diğer platfomlarda senkronize olmaması nedeniyle Sony çok eleştirilmiş ve sonrasında bir beta programına başlamıştı.

Daha geniş cihaz desteği

Microsoft çapraz platform desteğini daha da üstün hale getirmek için yeni bir yazılım geliştirme kiti – XDK hazırlıyor. GDC 2019 etkinliğinde tanıtılacak olan araç; PC, Xbox One, Nintendo Switch, iOS ve Android platformları arasında senkronizasyon sağlayacak.

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Microsoft yeni aracının bu platformlarda yayında olan uyumlu tüm oyunları kapsayacağını ifade ediyor. Oyuncular böylece oyun başarılarını, arkadaş listesini, kulüplerini ve daha pek çok veriyi diğer cihazlarda kullanabilecek. Geliştiriciler ise daha fazla platform desteği sağlamak için daha az enerji harcayacaklar.

Microsoft bu sayede Xbox Live programının daha da genişlemesini umut ediyor. Hali hazırda 400 milyon oyun cihazını kapsayan program yeni araç ile 2 milyar cihaz sayısına erişecek. Haliyle Xbox Live abonelerine de yenileri eklenecek. Yeni aracı Xbox ekibinden Jeffrey Shi ve Ramsey Khadder tanıtacak.

 

https://wccftech.com/microsoft-cross-platform-xdk-gdc2019/ Yorum Yaz
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Rachsuchtig 3 ay en beğenilen Guest-2A7D0E41D
Sony'nin ihtiyacı yok ama oyuncuların bizim ihtiyacımız var. Sırf farklı platformlardayiz diye arkadaşlarinla birlikte oynayamamak saçma değil mi sence?
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Xboxxuser 3 ay
Microsofttan beklediğim tek şey oyun yapması
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aschil 3 ay
Sony'nin çok satması oyuncuların ihtiyacı olmadığını göstermez.
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Galatas4ray 3 ay
Microsoft ilk storesini adam akıllı düzelsin sonra başka platformlara el atsın.
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Guest-2A7D0E41D 3 ay
Sony'nin ihtiyaci yok, hem capraz platform destegini ps3 döneminde sony teklif etmis ve microsoft'tan red edilmisti.Kendini tekel gören microsoft, sony tarafidan alt edilince bu tür seylere ihtiyac duymaya basladi.
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Rachsuchtig 3 ay Guest-2A7D0E41D
Sony'nin ihtiyacı yok ama oyuncuların bizim ihtiyacımız var. Sırf farklı platformlardayiz diye arkadaşlarinla birlikte oynayamamak saçma değil mi sence?
1 Yanıt Yanıtla +7
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