Xbox için yakında yeni bir çapraz platform desteği sunulacak

Konsol pazarında Microsoft’un Sony’den daha fazla çapraz platform desteği sunduğunu söyleyebiliriz. Geçmiş dönemde PS4 üzerindeki Fortnite kayıtlarının diğer platfomlarda senkronize olmaması nedeniyle Sony çok eleştirilmiş ve sonrasında bir beta programına başlamıştı.

Daha geniş cihaz desteği

Microsoft çapraz platform desteğini daha da üstün hale getirmek için yeni bir yazılım geliştirme kiti – XDK hazırlıyor. GDC 2019 etkinliğinde tanıtılacak olan araç; PC, Xbox One, Nintendo Switch, iOS ve Android platformları arasında senkronizasyon sağlayacak.

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Microsoft yeni aracının bu platformlarda yayında olan uyumlu tüm oyunları kapsayacağını ifade ediyor. Oyuncular böylece oyun başarılarını, arkadaş listesini, kulüplerini ve daha pek çok veriyi diğer cihazlarda kullanabilecek. Geliştiriciler ise daha fazla platform desteği sağlamak için daha az enerji harcayacaklar.

Microsoft bu sayede Xbox Live programının daha da genişlemesini umut ediyor. Hali hazırda 400 milyon oyun cihazını kapsayan program yeni araç ile 2 milyar cihaz sayısına erişecek. Haliyle Xbox Live abonelerine de yenileri eklenecek. Yeni aracı Xbox ekibinden Jeffrey Shi ve Ramsey Khadder tanıtacak.