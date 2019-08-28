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Salyangoz salgısında kanserle savaşan bileşik tespit edildi

Beyaz kara/deniz salyangozu; bakteri açısından zengin deniz suyundan korunmak için anti bakteriyel madde sekrete ediyor. Morumsu bu maddenin, kanserle savaşabilecek bileşikler içerdiği düşünülüyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Dünyamızda bulunan canlılar, ilaç üretimleri için oldukça büyük potansiyel barındırıyorlar. Bilim insanları çeşitli maddelerden çeşitli molekülleri izole edip ilaç denemelerinde kullanıyor. Şimdi ise bilim insanları umudu bir tür salyangozda bulmuş durumda.

Australia’s Flinders University, Southern Cross University ve Monash University kurumlarından bilim insanlarının yaptığı araştırmalar ile beyaz kara/deniz salyangozunun; bakteri açısından zengin deniz suyundan korunmak için yumurtalarına anti bakteriyel madde sekrete ettiği bildiriliyor.

Bilim insanları morumsu yapışkanımsı bu maddenin, kanserle savaşabilecek bileşikler içerdiğini düşünüyor.

Hücre hattı çalışmaları yapıldı


Bilim insanları maddeyi kanser hücre hatları üzerinde denedi ve maddeyi kanserli hücrelerle muamele etti. Yapılan araştırmalar sonucunda salyangoz salgısının kanserli hücreleri öldürdüğü belirlendi.

Bileşiğin aktivitesinin uzun süreli etkileri onaylandı ve kütle spektrometrisi formuyla araştırmalar ileri boyutlara taşındı.

Bileşiğin toksik yan etkilere sebep olup olmayacağı tartışma konusu olmayı sürdürüyor. Araştırma ekibi bileşiğin farklı türlerini test ediyor ve gelecek vadedecek olan yolakları araştırıyor.

Sentetik 6-Br bileşiği

Salyangoz salgısında kanserle savaşan bileşik tespit edildi
 

Araştırmacılar salyangoz özütünde 6-Br kod adlı, tümörlerin küçülmesini sağlayan bir bileşik tespit etti. Daha sonra bilim insanları hayvanları iki gruba ayırdı ve ilk grubu sentetik 6-Br bileşiği ile diğer grubu ise doğal 6-Br bileşiği içeren özütle muamele etti. Doğal özüt ile muamele edilen grupta çeşitli toksik metabolitler açığa çıktı.

Bilim insanları toksik metabolitlerin özütte bulunan başka tür bileşiklerden kaynaklandığı düşünüyor çünkü sadece sentetik bileşik kullanılan grupta toksik metabolitlere rastlanmadı.

6-Br bileşiğinin metabolitleri toksik olarak nitelendirilmiyor bu sebeple tedaviler için sentetik 6-Br bileşiğinin kullanılması öngörülüyor.

Ayrıca Bkz. "3 boyutlu yazıcılar ile saniyeler içerisinde canlı dokular üretilebilecek"

Yeni araştırma Scientific Reports dergisinde yayımlandı.

https://newatlas.com/medical/cancer-killing-compound-in-sea-snail-goo/ Yorum Yaz
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Mr light 1 sa.
Forum ruh hastası kanıyor ne güzel kanser ile mücadele için ilaç geliştiriliyor muhtemelen editör heyecanlanıp sitede haber yapıyor forum üyeleri ise ya komple teorisi üretiyor ya da donanım haberi olmamasından şikayetçi , bunlara ne desen boş.
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wolferto 3 sa.
Yinemi organiğin sentetiğini yapiyor bunlar illaki kenevire bir alternatif sentetik bileşenmi üretmeye çalışıyorlar kanser için organiği varken bunların amacı ne bilen var mı
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Glitz 4 sa.
Haberin alındığı site sipariş haber yapmış, salyangoz kremi satan yerli mucitlere özel içerik sanırım
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Xagdas 5 sa.
Donanımhaber
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