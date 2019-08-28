Salyangoz salgısında kanserle savaşan bileşik tespit edildi

Dünyamızda bulunan canlılar, ilaç üretimleri için oldukça büyük potansiyel barındırıyorlar. Bilim insanları çeşitli maddelerden çeşitli molekülleri izole edip ilaç denemelerinde kullanıyor. Şimdi ise bilim insanları umudu bir tür salyangozda bulmuş durumda.

Hücre hattı çalışmaları yapıldı

Sentetik 6-Br bileşiği

Ayrıca Bkz.

"3 boyutlu yazıcılar ile saniyeler içerisinde canlı dokular üretilebilecek"

Scientific Reports

https://newatlas.com/medical/cancer-killing-compound-in-sea-snail-goo/

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vekurumlarından bilim insanlarının yaptığı araştırmalar ileBilim insanlarıbu maddenin,içerdiğini düşünüyor.Bilim insanları maddeyiüzerinde denedi ve maddeyi kanserli hücrelerle muamele etti. Yapılan araştırmalar sonucundabelirlendi.Bileşiğin aktivitesinin uzun süreli etkileri onaylandı veformuyla araştırmalar ileri boyutlara taşındı.Bileşiğin toksik yan etkilere sebep olup olmayacağı tartışma konusu olmayı sürdürüyor. Araştırma ekibi bileşiğin farklı türlerini test ediyor ve gelecek vadedecek olan yolakları araştırıyor.Araştırmacılar salyangoz özütünden bir bileşik tespit etti. Daha sonra bilim insanları hayvanlarıve ilk grubuile diğer grubu isebileşiği içeren özütle muamele etti.6-Br bileşiğinin metabolitleriolarakbu sebeple tedaviler içinYeni araştırmadergisinde yayımlandı.