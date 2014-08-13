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Samsung, 10nm MLC NAND Yongalarıyla 2.5inç’lik 6Gb SAS SSD Üretecek

Samsung çıtayı yükseliyor. 10nm MLC NAND yongaları ile üretilecek olan SSD’ler, aynı performans seviyesindeki rakiplerinden dayanıklılığı ile sıyrılıyor.
5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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HDD / SSD
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Samsung, 10nm MLC NAND Yongalarıyla 2.5inç’lik 6Gb SAS SSD Üretecek

Samsung çıtayı yükseliyor. 10nm MLC NAND yongaları ile üretilecek olan SSD’ler, aynı performans seviyesindeki rakiplerinden dayanıklılığı ile sıyrılıyor.

Samsung, 2.5inç boyutundaki yeni nesil SSD sürücülerinin üretimine başladığını duyurdu. Aynı performans seviyesindeki türevi ürünlerden 10nm klasında oluşuyla sıyrılan ürün, buna rağmen yüksek dayanıklılık seviyesi ile rekabet çıtasını yükseliyor.

SM1623 kod adıyla üretimine başlanan Samsung’un yeni SAS SSD’leri, fiyat performans ölçeğinde, yüksek kapasiteli SSD ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanmış. Kurumsal müşterilerin hedeflendiği ürün, 800GB depolama kapasitesi sunabiliyor.

Samsung’un 2012 yılında pazara sunduğu SM1625 model numaralı 20nm klasındaki NAND belleklere kıyasla %30 daha verimli olan yeni SAS SSD’ler, günde birden fazla tam disk yazması desteği (DWPD) de sunabiliyor. Bu da Samsung’un yeni ürünlerini, kurumsal ölçekli depolama çözümlerine ihtiyaç duyan müşteriler için dayanıklılık, performans ve optimize edilmiş bir TCO ölçeğinde aranan SSD olmasını sağlayacak gibi görünüyor.

Samsung SM1623 için IOPS performansı okumada 120.000, yazmada 26.000 olarak gerçekleşiyor. Sürücünün okuma ve yazma hızının ise sırasıyla 950MB/s ve 520MB/s olduğu belirtiliyor. Ürünlerin SSD pazarına ne zaman sunulacağına ilişkin henüz kesin bir tarih verilmiş değil ancak üretim sürecinin başladığı yetkili ağızlarca dile getirilmiş durumda.
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Mr.Legend 5 yıl
Başlık yanlış olmuş...
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Gece772 5 yıl
Plastikle yaşamaya devam
Yaşasın kömür
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selahattın ısık 5 yıl
Muhtemelen SAS arabiriminin hızı olan GBPS nin PS siz halidir..
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acbold 5 yıl
Fazla ömrü olan ürünler olacağını sanmıyorum. PCI EX ürünlerine daha çok ilgi olacaktır. m.2 ve sata express ve pci ex 3.0 olaylarından sonra SAS ilgisi uzun vade de azalacak gibi. Intelin geliştirdiği pci express işlemcilerde önümüzdeki yıllarda piyasa da olacak. Bu alanda belli bir kitlede ki cpu+gpu gücü kullanan serverlara karşı iyi bir hamle yapmış olacak. cpu+pci ex cpu şeklinde bir yanıtı var intelin...
Uzun vade de bekleyip göreceğiz. Bu arada WD'nin SSD alanındaki son atılımlarını da unutmamak gerek.
SAS ve SATA,PCI karşılaştırması direk olarak doğru olmayabilir fakat yakın gelecekte neler olacağını hep birlikte göreceğiz.
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ColorTR 5 yıl
Samsung, 10nm MLC NAND Yongalarıyla 2.5inç’lik 6Gb SAS SSD Üretecek
6 Gb'mı 800 Gb'mı? Eğer tek bir yongada 6 gb alan sunuyorsa başlıkta cümle düşüklüğü olmuş. @Ahmet
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neo01470 5 yıl ColorTR
ColorTR
Samsung, 10nm MLC NAND Yongalarıyla 2.5inç’lik 6Gb SAS SSD Üretecek
6 Gb'mı 800 Gb'mı? Eğer tek bir yongada 6 gb alan sunuyorsa başlıkta cümle düşüklüğü olmuş. @Ahmet

Bağlantı hızı olmasın o ?
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Psydia 5 yıl ColorTR
Sas arabiriminin bağlantı hızı 6Gb/s'dir.
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