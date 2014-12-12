Samsung 14nm çip üretimine başladı; A9'lu iPhone 6S tahminlerden önce mi geliyor ?

Apple'ın gelecek yıl kullanacağı A9 işlemcisinin üretimini önemli oranda üstlenmesi beklenen Samsung, endüstri kaynaklarına göre 11 Aralık'ta üretime başladı. 14nm FinFET teknolojisiyle üretilen yeni işlemci, aynı zamanda Samsung Yarıiletken Bölümü'nün, ticari yarışta yeniden potaya girdiğinin göstergesi olarak kabul ediliyor. TSMC'nin 20nm, GlobalFoundries'in ise 28nm/20nm sürecinde kaldığını düşündüğümüzde, Intel ile birlikte şu an sadece Samsung'un aktif olarak tüketici sınıfı çözümlerde 14nm üretim yapabildiğini görüyoruz.

Amerika'daki Austin fabrikasının yanında anavatanı Kore'deki Giheung fabrikasını da 14nm için kullanmayı planlayan Samsung, ilk etapta sadece Texas fabrikasından istifade edecek. Samsung cephesi üretimin başladığını doğrularken, hangi fabrikada ve kim için üretim yaptıklarını ise ticari gizlilik nedeniyle açıklamadı. Üç boyutlu transistörlerin köpekbalığı yüzgeci şeklindeki kapıları ile bağlandığı 14nm FinFET teknolojisindeverimlilik sorunu yaşamadığını ifade eden Samsung, erken örneklerin bitmiş ürün olgunluğunda olduğunu söylüyor.

Karşılıklı davalar nedeniyle bir süre önce işlemci üretiminde Apple ile yollarını önemli oranda ayıran Samsung, bu gelişmeyle birlikte rakibi TSMC'ye de büyük bir darbe indirmiş olacak. 20nm'yi atlayarak 16nm FinFET+ teknolojisine geçiş yapmayı planlayan TSMC'nin gelecek yılın ikinci yarısını öngörmesi, Samsung Yarıiletken Bölümü'nün ekmeğine yağ sürebilir. Apple'ın üretim sürecinde performans, güvenlik ve tedarik gibi konulara doğrudan müdahil olabilmek için Amerika'da üretim talebini kabul eden Samsung, planlamasını da buna göre yapıyor.

A9 işlemcisine gelecek olursak eğer, iddia edildiği gibi başlayan 14nm FinFET üretimi Apple'ın yeni işlemcisi içinse farklı ihtimaller gündeme gelebilir. Uzun süredir geliştirilen yeni bir mimarinin A9'da kullanılması kadar, var olan A8 tasarımının revize edilerek yani çekirdek sayısı ve saat hızı arttırılarak karşımıza çıkması da olası görünüyor. Çünkü resmi parametrelere baktığımızda, Apple A8 işlemcisinin üretildiği TSMC'nin 20nm fabrikasyon sürecine kıyasla Samsung'un 14nm FinFET geometresi %15 daha az alan kaplıyor, %20 daha yüksek performans sağlıyor ve hepsinin üzerine ayrıca %35 daha az enerji tüketiyor. İşte bu kazanımlar, daha fazla çekirdek ve daha yüksek frekanslı bir A8 türevini A9 olarak görmemizi sağlayabilir.

Peki A9 işlemcisi nerede kullanılacak ? İşte bu sorunun yanıtı daha karmaşık. Kimilerine göre tahminlerden önce çıkacak bir iPhone 6S, hem güçlendirilmiş bir gövde hem de A9 işlemcisine sahip olabilir. Ama diğer taraftan yeni işlemcinin 12.2" ya da 12.9" olması beklenen iPad Pro ve/veya fansız-uygun maliyetli yeni bir MacBook Air tasarımında kullanılabileceği de işaret ediliyor. Artan Chromebook baskısına karşı, geleneksel dizüstü pazarı için Apple'ın, güçlü MacBook Air tasarımını A9 işlemcisiyle sunması da olası.

Rekabet çerçevesinde durum değerlendirmesi yaptığımızda tablo daha tuhaf bir hal alıyor. Apple için Amerika'daki 14nm FinFET üretimine başladığı bildirilen Samsung, 2015 model yeni nesil akıllı telefonlarında ise Qualcomm'un 20nm Snapdragon 810 ve kendi geliştirdiği 20nm Exynos 7 Octa işlemcilerini kullanıyor olacak. Bir ihtimal olarak Kore'deki fabrikanın 14nm ile Exynos 7 ya da Exynos 8 üretimi yapması muhtemel ancak o sürecin tüketiciyle buluşması da en iyi ihtimalle Galaxy Note 5 ile birlikte gibi görünüyor.

Bu arada AMD'nin yeni nesil işlemcileri için de Samsung'un 14nm FinFET teknolojisi gündemde. Fabrikanın, AMD mühendislik birimlerinin olduğu Texas'ta olması da bu ihtimali güçlendiriyor lakin, 14nm FinFET geometresinin AMD adına yeni nesil Zen X86 tasarımında kullanılması bekleniyor ki, üretimin en iyi ihtimalle 2015 sonu ya da 2016 başında başlayacağı tahmin ediliyor. Şimdi sektörün merak ettiği soru şu; eğer üretim konuya yakın kaynakların ifade ettiği gibi Apple'ın A9 işlemcisi içinse, biz bu işlemciyi ilk defa hangi üründe göreceğiz, evet tahminlerinizi alalım lütfen.