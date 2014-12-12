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Samsung 14nm çip üretimine başladı; A9'lu iPhone 6S tahminlerden önce mi geliyor ?

4 yıl
2,2b
1
121
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung 14nm çip üretimine başladı; A9'lu iPhone 6S tahminlerden önce mi geliyor ?
Apple'ın gelecek yıl kullanacağı A9 işlemcisinin üretimini önemli oranda üstlenmesi beklenen Samsung, endüstri kaynaklarına göre 11 Aralık'ta üretime başladı. 14nm FinFET teknolojisiyle üretilen yeni işlemci, aynı zamanda Samsung Yarıiletken Bölümü'nün, ticari yarışta yeniden potaya girdiğinin göstergesi olarak kabul ediliyor. TSMC'nin 20nm, GlobalFoundries'in ise 28nm/20nm sürecinde kaldığını düşündüğümüzde, Intel ile birlikte şu an sadece Samsung'un aktif olarak tüketici sınıfı çözümlerde 14nm üretim yapabildiğini görüyoruz.
Amerika'daki Austin fabrikasının yanında anavatanı Kore'deki Giheung fabrikasını da 14nm için kullanmayı planlayan Samsung, ilk etapta sadece Texas fabrikasından istifade edecek. Samsung cephesi üretimin başladığını doğrularken, hangi fabrikada ve kim için üretim yaptıklarını ise ticari gizlilik nedeniyle açıklamadı. Üç boyutlu transistörlerin köpekbalığı yüzgeci şeklindeki kapıları ile bağlandığı 14nm FinFET teknolojisindeverimlilik sorunu yaşamadığını ifade eden Samsung, erken örneklerin bitmiş ürün olgunluğunda olduğunu söylüyor.
Karşılıklı davalar nedeniyle bir süre önce işlemci üretiminde Apple ile yollarını önemli oranda ayıran Samsung, bu gelişmeyle birlikte rakibi TSMC'ye de büyük bir darbe indirmiş olacak. 20nm'yi atlayarak 16nm FinFET+ teknolojisine geçiş yapmayı planlayan TSMC'nin gelecek yılın ikinci yarısını öngörmesi, Samsung Yarıiletken Bölümü'nün ekmeğine yağ sürebilir. Apple'ın üretim sürecinde performans, güvenlik ve tedarik gibi konulara doğrudan müdahil olabilmek için Amerika'da üretim talebini kabul eden Samsung, planlamasını da buna göre yapıyor.
A9 işlemcisine gelecek olursak eğer, iddia edildiği gibi başlayan 14nm FinFET üretimi Apple'ın yeni işlemcisi içinse farklı ihtimaller gündeme gelebilir. Uzun süredir geliştirilen yeni bir mimarinin A9'da kullanılması kadar, var olan A8 tasarımının revize edilerek yani çekirdek sayısı ve saat hızı arttırılarak karşımıza çıkması da olası görünüyor. Çünkü resmi parametrelere baktığımızda, Apple A8 işlemcisinin üretildiği TSMC'nin 20nm fabrikasyon sürecine kıyasla Samsung'un 14nm FinFET geometresi %15 daha az alan kaplıyor, %20 daha yüksek performans sağlıyor ve hepsinin üzerine ayrıca %35 daha az enerji tüketiyor. İşte bu kazanımlar, daha fazla çekirdek ve daha yüksek frekanslı bir A8 türevini A9 olarak görmemizi sağlayabilir.
Peki A9 işlemcisi nerede kullanılacak ? İşte bu sorunun yanıtı daha karmaşık. Kimilerine göre tahminlerden önce çıkacak bir iPhone 6S, hem güçlendirilmiş bir gövde hem de A9 işlemcisine sahip olabilir. Ama diğer taraftan yeni işlemcinin 12.2" ya da 12.9" olması beklenen iPad Pro ve/veya fansız-uygun maliyetli yeni bir MacBook Air tasarımında kullanılabileceği de işaret ediliyor. Artan Chromebook baskısına karşı, geleneksel dizüstü pazarı için Apple'ın, güçlü MacBook Air tasarımını A9 işlemcisiyle sunması da olası. 
Rekabet çerçevesinde durum değerlendirmesi yaptığımızda tablo daha tuhaf bir hal alıyor. Apple için Amerika'daki 14nm FinFET üretimine başladığı bildirilen Samsung, 2015 model yeni nesil akıllı telefonlarında ise Qualcomm'un 20nm Snapdragon 810 ve kendi geliştirdiği 20nm Exynos 7 Octa işlemcilerini kullanıyor olacak. Bir ihtimal olarak Kore'deki fabrikanın 14nm ile Exynos 7 ya da Exynos 8 üretimi yapması muhtemel ancak o sürecin tüketiciyle buluşması da en iyi ihtimalle Galaxy Note 5 ile birlikte gibi görünüyor.
Bu arada AMD'nin yeni nesil işlemcileri için de Samsung'un 14nm FinFET teknolojisi gündemde. Fabrikanın, AMD mühendislik birimlerinin olduğu Texas'ta olması da bu ihtimali güçlendiriyor lakin, 14nm FinFET geometresinin AMD adına yeni nesil Zen X86 tasarımında kullanılması bekleniyor ki, üretimin en iyi ihtimalle 2015 sonu ya da 2016 başında başlayacağı tahmin ediliyor. Şimdi sektörün merak ettiği soru şu; eğer üretim konuya yakın kaynakların ifade ettiği gibi Apple'ın A9  işlemcisi içinse, biz bu işlemciyi ilk defa hangi üründe göreceğiz, evet tahminlerinizi alalım lütfen.

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xAsTx 4 yıl
Intel Core M islemciler hangi asamada sorun cikardigi icin kullanilamiyor mobil platformda biri bilgilendirebilir mi?
Tabletlerde kullanilmasi dusunuluyor ama akilli telefon kategorisi icin bir sey goremedim.
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sercandk 4 yıl
Yine iOS ve Android savaşı çıkmış forumda
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osman347 4 yıl
Nokia zamanında ısrar etmeyip androide geçseyfi bunları tartışmazdık
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durmanow 4 yıl
İyi akşamlar arkadaşlar yorumum yanlış anlaşılmasın bende eski apple hayranıyım zamanında s2 kullanıp kuyruk acım olduğu için (touchwiz) Bende sürekli yok touchwiz kasıyor yok öyle yok böyle iphone 5s den note4 e geçtim oh be dedim yani iphone'un arayüzü insanı boğuyor sürekli bir ek program ihtiyacı hep aynı tema tek değişen arka plan. Bide insanların iphone a neredeyse tasma takıp elinde dolandırması yok mu ? hayır bende de vardı ama 4 inç lik telefon yemek yerken masaya koyacak kadar rahatsız etmedi.Bide iphone alacaklar dikkat 6+ hariç pil ağır kullanım 3 saat de biter.
Şöyle bir genelleme yaparsak
İphone daha çok telefon kullanımını sosyal medyaya bağlamış ya da hafif işler yapanlar ve gösteriş meraklıları için uygundur.
Ayrıca iphone kasmaz muhabbeti yok artık yeni çıkan iphone modeli 1-1.5 sene kasmaz var iphone 5 e ios 7 gelince pek ala kastı
iphone 5s nadir de olsa donma oluyor. Elime spny z1 geçince işte akıcılık bu demiştim (sonra note4 aldım :) Apple animasyon ve yavaş geçişlerle donmuyor ama gene yavaş açılıyor.
AYRICA Note4 ün ekranına laf ettirmem. Oldukça net renkler veriyor. Ancak güneş ışığında retina ekran daha net gözüküyor.
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vamp 4 yıl durmanow
durmanow
İyi akşamlar arkadaşlar yorumum yanlış anlaşılmasın bende eski apple hayranıyım zamanında s2 kullanıp kuyruk acım olduğu için (touchwiz) Bende sürekli yok touchwiz kasıyor yok öyle yok böyle iphone 5s den note4 e geçtim oh be dedim yani iphone'un arayüzü insanı boğuyor sürekli bir ek program ihtiyacı hep aynı tema tek değişen arka plan. Bide insanların iphone a neredeyse tasma takıp elinde dolandırması yok mu ? hayır bende de vardı ama 4 inç lik telefon yemek yerken masaya koyacak kadar rahatsız etmedi.Bide iphone alacaklar dikkat 6+ hariç pil ağır kullanım 3 saat de biter.
Şöyle bir genelleme yaparsak
İphone daha çok telefon kullanımını sosyal medyaya bağlamış ya da hafif işler yapanlar ve gösteriş meraklıları için uygundur.
Ayrıca iphone kasmaz muhabbeti yok artık yeni çıkan iphone modeli 1-1.5 sene kasmaz var iphone 5 e ios 7 gelince pek ala kastı
iphone 5s nadir de olsa donma oluyor. Elime spny z1 geçince işte akıcılık bu demiştim (sonra note4 aldım :) Apple animasyon ve yavaş geçişlerle donmuyor ama gene yavaş açılıyor.
AYRICA Note4 ün ekranına laf ettirmem. Oldukça net renkler veriyor. Ancak güneş ışığında retina ekran daha net gözüküyor.

Gunes isigi altinda
-otomatik brightness +5

Yapman gerekiyor. Bir gun bu dedigimi yap sonra bu mesajim bulup yeniden alintilarsin. Note4 un otomatik brightnes+5 modunda 750nit aydinlatma sundugunu hatırlatırım
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Daniel Faraday 4 yıl
Androidciler şunu diyor hemen 1 gb ram ile ne yapabilceksin 10 tane sekme açsan pert olur kasmalar başlar diyor
20-25 sekme açıyorum 0 kasma 1 sekme açıkken de aynı hız 2 gb ram olursa 6s veya 7 ne çıkacaksa seneye 4 sene götürür rahat..
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Dark Territory 4 yıl
Milleti bi önceki modelle soyuyolar daha soygun tam olarak bitmeden yeni model çıkartıp eskisini kotuleyip yeni modeli aldirip yine soyuyolar helal olsun epıl a
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wwide1543 4 yıl
Enayiler hazır bekliyor
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Lil Bloodred Ridin Hood 4 yıl
Ooo kavga aldım bi dal
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dR.ElessaR 4 yıl
Bu forumu hala çözemedim.
Nedir bu Samsung'a duyulan nefret?

Yılda bir telefon değiştirmenize rağmen, hala 2-3 yıl öncesine takılıp kalmışsınız. O zamanlar tüm android telefonlar yavaştı. S3 zamanında çıkan HTC One X'ler güncelleme aldı mı? Xperia SP nerelerde? Peki ya LG?

Apple'ın komik telefonlarını saymadım bile.

S3 kötüydü diyelim. Diğerleri çok mu iyiydi o zaman? 2 yıl önceki telefonu referans alarak yeni telefonlarla karşılaştırıyorsunuz.

Savunduğunuz telefonu Note 4'ün yanına koyun bakalım hangi konuda Note 4'e yaklaşabilecek?


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Brucedeluxe 4 yıl dR.ElessaR
LG Optimus G kullanıyorum. 4.4.2 üzerinde çalışıyor, hani şu S3 e verilmeyen Kitkat :) İşkembeden sallamayalım güzel kardeşim.
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DH Misafiri 4 yıl
sen en gelişmiş teknolojini kendi işlemcilerine değil de en büyük rakibinin işlemcilerine kullan. ben ne de olsa telefon satamam bari apple ın sattıklarından kazanayım diyor herhalde. tabi içine ne koyarsam koyayım gene de satarım da diyor olabilir.
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