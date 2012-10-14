Samsung, 16 Ekim'de Taksim'de düzenleyeceği etkinliği iptal etti

Samsung'un akıllı telefon, tablet hibriti Galaxy Note II'nin Türkiye'de satışa sunulması şerefine 16 Ekim'de Taksim'de büyük bir etkinlik düzenleneceği açıklanmıştı. Ancak, merakla beklenen bu etkinliğin sıcak gündeme ilişkin gelişmeler neticesinde iptal edildiği açıklandı.

Samsung tarafından alınan bu karar, ekim ayının ikinci yarısında çıkması beklenen Galaxy Note II'nin ülkemizdeki çıkış takvimini olumsuz yönde etkilemeyecek. Etkinlik her ne kadar iptal edilmiş olsa da, etkinliğin hemen ardından gerçekleşmesi planlanan basın toplantısında etkinlikte yaşanan bu aksaklıktan herhangi bir şekilde etkilenmeyecek.





Konuyla ilgili olarak Samsung cephesinden gelen açıklama şu şekilde:

Samsung Türkiye olarak son derece heyecanla hazırlandığımız Galaxy Note II lansmanımızı; Taksim Meydanı ve Tünel ayağındaki kutlamayı; sıcak gündeme ilişkin gelişmeler neticesinde iptal etmiş bulunuyoruz.

https://www.facebook.com/events/255523511236493/