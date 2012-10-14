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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, 16 Ekim'de Taksim'de düzenleyeceği etkinliği iptal etti

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Samsung'un akıllı telefon, tablet hibriti Galaxy Note II'nin Türkiye'de satışa sunulması şerefine 16 Ekim'de Taksim'de büyük bir etkinlik düzenleneceği açıklanmıştı. Ancak, merakla beklenen bu etkinliğin sıcak gündeme ilişkin gelişmeler neticesinde iptal edildiği açıklandı.
Samsung tarafından alınan bu karar, ekim ayının ikinci yarısında çıkması beklenen Galaxy Note II'nin ülkemizdeki çıkış takvimini olumsuz yönde etkilemeyecek. Etkinlik her ne kadar iptal edilmiş olsa da, etkinliğin hemen ardından gerçekleşmesi planlanan basın toplantısında etkinlikte yaşanan bu aksaklıktan herhangi bir şekilde etkilenmeyecek.

Konuyla ilgili olarak Samsung cephesinden gelen açıklama şu şekilde:
Samsung Türkiye olarak son derece heyecanla hazırlandığımız Galaxy Note II lansmanımızı; Taksim Meydanı ve Tünel ayağındaki kutlamayı; sıcak gündeme ilişkin gelişmeler neticesinde iptal etmiş bulunuyoruz.

https://www.facebook.com/events/255523511236493/ Yorum Yaz
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cumur 6 yıl en beğenilen DH Misafiri
DH Misafiri

iPhone 5'den sonra etkinlik yapmaya yüzleri var mı ki? Zaten Samsung'da yakında Android çöplüğünde tarih olacak.

evet iphone 5ten sonra etkinlik yapmaya değmez haklısın,samsung iphone 5 i görünce bir ohhh çekti o yüzden etkinlik yapmaya değmez bi cacık değil yani
DH MisafiriiPhone 5'den sonra etkinlik yapmaya yüzleri var mı ki? Zaten Samsung'da yakında Android çöplüğünde tarih olacak.
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memoseler 6 yıl
DH Misafiri
iPhone 5den sonra etkinlik yapmaya yüzleri var mı ki? Zaten Samsungda yakında Android çöplüğünde tarih olacak.

iPhone 5 tanıtımından sonra Samsung ve Nokia cephesinde işler aynen böyle
inciswf.com/...
DH MisafiriiPhone 5den sonra etkinlik yapmaya yüzleri var mı ki? Zaten Samsungda yakında Android çöplüğünde tarih olacak.iPhone 5 tan...
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CoolBoy53 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

iPhone 5'den sonra etkinlik yapmaya yüzleri var mı ki? Zaten Samsung'da yakında Android çöplüğünde tarih olacak.

Evet Samsung televizyon kumandası piyasasından çekildiğini açıkladı bu işi büyük usta Apple a bırakmış
DH MisafiriiPhone 5'den sonra etkinlik yapmaya yüzleri var mı ki? Zaten Samsung'da yakında Android çöplüğünde tarih olacak.
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