Samsung 2019'dan itibaren akıllı telefonlarından kulaklık girişini kaldırabilir

Samsung, akıllı telefonlarında 3.5mm kulaklık girişine yer veren en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri. Ancak ortaya çıkan yeni bir rapor, Güney Koreli şirketin de önümüzdeki yıl bu limanı terk edeceği yönünde.

Galaxy Note 10 ile başlayacak

Kore'nin güvenilir haber kaynaklarından ETNews'in raporunda Samsung'un 3.5mm kulaklık jakını 2019 sonbaharında veya sonrasında piyasaya sürülecek akıllı telefonlarından çıkarmayı planladığı iddia ediliyor. Kulaklık girişinin olmayacağı ilk Samsung modelinin Galaxy Note 10 olacağının ifade edildiği raporda, ardından 2020 başında piyasaya sürülecek olan Galaxy S11'lerin de kulaklık girişinin olmayacağı belirtiliyor.

http://www.etnews.com/20181010000390?mc=em_002_00001

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Kaynaklar ayrıca, Samsung'un hem şarj hem de kablolu kulaklıklar içinbağlantısını tek port olarak kullanmaya devam edeceğini iddia ediyor. Samsung müşterileriningerektiğinin belirtildiği raporda Samsung'un bu pazara da yabancı olmadığı ve 2019'da yeni kablosuz kulaklıklarıbilgisi de yer alıyor. Samsung'un bu kararı en iyi ses deneyimini yaşamak içintercih eden kullanıcılarını üzse de, şirketin bu kullanıcılar için kutu içineekleyeceği de sızan bilgiler arasında.