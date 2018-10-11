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Samsung 2019'dan itibaren akıllı telefonlarından kulaklık girişini kaldırabilir

Her ne kadar kullanıcılar açısından olumsuz bir durum olarak kabul edilse de akıllı telefonlardaki kulaklık girişlerinin sonu yaklaşıyor. Bu furyaya son katılan ise Samsung olacak.
7 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Samsung, akıllı telefonlarında 3.5mm kulaklık girişine yer veren en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri. Ancak ortaya çıkan yeni bir rapor, Güney Koreli şirketin de önümüzdeki yıl bu limanı terk edeceği yönünde.

Galaxy Note 10 ile başlayacak

Kore'nin güvenilir haber kaynaklarından ETNews'in raporunda Samsung'un 3.5mm kulaklık jakını 2019 sonbaharında veya sonrasında piyasaya sürülecek akıllı telefonlarından çıkarmayı planladığı iddia ediliyor. Kulaklık girişinin olmayacağı ilk Samsung modelinin Galaxy Note 10 olacağının ifade edildiği raporda, ardından 2020 başında piyasaya sürülecek olan Galaxy S11'lerin de kulaklık girişinin olmayacağı belirtiliyor.
Kaynaklar ayrıca, Samsung'un hem şarj hem de kablolu kulaklıklar için USB Type-C bağlantısını tek port olarak kullanmaya devam edeceğini iddia ediyor. Samsung müşterilerinin kablosuz kulaklıklara ısınması gerektiğinin belirtildiği raporda Samsung'un bu pazara da yabancı olmadığı ve 2019'da yeni kablosuz kulaklıkları piyasaya süreceği bilgisi de yer alıyor. Samsung'un bu kararı en iyi ses deneyimini yaşamak için kablolu kulaklık tercih eden kullanıcılarını üzse de, şirketin bu kullanıcılar için kutu içine dönüştürücü adaptör ekleyeceği de sızan bilgiler arasında.

http://www.etnews.com/20181010000390?mc=em_002_00001 Yorum Yaz
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TheOrdery 7 ay en beğenilen
Kendi ayağına sıkmış olur .
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kesbi 7 ay

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S.Vettel 7 ay
iPhone yapınca herkes saydı sövdü ama adamlar karını katladı gitti Samsung neden bende yapmıyayım diye düşünüyor ama Samsung kullananlar o kadar akılsız değil be zamzung
iPhone yapınca herkes saydı sövdü ama adamlar karını katladı gitti Samsung neden bende yapmıyayım diye düşünüyor ama Samsung kullananlar o kadar akılsız değil b...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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Jacobıan 7 ay
vallahi bu yaz telefon alırken modelleri masaya koydum aralarından note 8 i sırf 3.5mm girşi var diye aldım kendileri bilir.
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LittleMonster 7 ay
Merak etmeyin samsung apple gibi yapmaz yanında kampanya vs ile kablosuz kulaklık hediye verir. İsheepler damlamış hemen
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DH Misafiri 7 ay
Bu fikri ilk ortaya atan kimse gün yüzü görmesin
Herifler resmen dayatma üzerine iş yapıyor. Ben durduk yere zamanında 600 lira saydığım kulaklığımı satıp bluetooth kulaklık mı alcam, bu ne biçim iş.
Kaç kuruş ek maliyet çıkarabilir be kulaklık girişi ahlaksız herifler
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volkan_kolay 7 ay
AirPods gibi tırı vırı bir kulaklık kullanacaksan evet kulaklık girişine gerek yok ama elinde bir Bose QC serisi varsa veya buna eşdeğer Over Ear yüksek kalite bir kulaklık kullanıyorsan ben her zaman kablodan yanayım, Bluetooth ne kadar konfor sağlasa bile müzik kalitesi kablo aktarımı kadar olmaz zaten kendi tecrübemden biliyorum.
AirPods kullanan adama benim Bose QC15 kulaklığı dinlettim adamın aklı gitti, onun için markalar kalite yükseltmek yerine telefonumun yanında nasıl bir Bluetooth kulaklık itelerim hesabı peşindeler.. YAZIK..
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esmerbuyucu 7 ay
"COURAGE" Diğerlerinden klasik hareketler. Önce Apple ile dalga geçerler sonra yolundan giderler. Bu böyle tekrarlanır durur 😉
Kızılötesi, FM radyo, çıkartılabilir batarya... Kullanıcıları aynı bunlarında tantanasını yapıyorlardı, paşa paşa alıştılar. Geleceğe dönük olmak için her zaman ileriye bakmanız lazım 👍🏿
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sadrag 7 ay
Samsung un saatini aldığımda yanında UFlex kablosuz kulaklığı hediye geldi. O zamandan beri normal kulaklık kullanmıyorum. Açıkçası onceden kulaklık girişinin kaldırılmasını saçma buluyordum ama böyle bir deneyimden sonra fikrim tamamen değişti.. Şarjida çok iyi. Bana kalırsa tek sorun fiyat. Kısacası önyargılı yaklaşmayın derim..
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Rachsuchtig 7 ay
Nihayetinde yok etmeye yemin ettiğin şeye dönüştün.
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12 Angry Men 7 ay
Benim anlamadım nokta, kulaklık girişini kaldırmak firmaların ne işine yarıyor ? İnsanları neden mağdur ediyorlar, bırakın dursun işte.
3 Yanıt Yanıtla +3
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addidas_85 7 ay

12 Angry Men
Benim anlamadım nokta, kulaklık girişini kaldırmak firmaların ne işine yarıyor ? İnsanları neden mağdur ediyorlar, bırakın dursun işte.

Müşterilerini yeteri kadar silkemiyorlar, olay sadece o...
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nikony 7 ay 12 Angry Men
Kablosuz kulaklık satmak için.
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Arietta 7 ay 12 Angry Men
tek bir avantaj geliyor aklıma, su geçirmezlik konusunda maliyet düşürebilir.
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Whippoorwill 7 ay
Koskoca Samsung hâlâ kabullenemiyor sektördeki etkisini.
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TheOrdery 7 ay en beğenilen
Kendi ayağına sıkmış olur .
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samsung, 3.5mm jack ve
6 etiket daha kulaklık girişi note 10 galaxy s11 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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