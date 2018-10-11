Samsung 2019'dan itibaren akıllı telefonlarından kulaklık girişini kaldırabilir

Teknoloji Editörü
Samsung, akıllı telefonlarında 3.5mm kulaklık girişine yer veren en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri. Ancak ortaya çıkan yeni bir rapor, Güney Koreli şirketin de önümüzdeki yıl bu limanı terk edeceği yönünde.
Galaxy Note 10 ile başlayacak
Kore'nin güvenilir haber kaynaklarından ETNews'in raporunda Samsung'un 3.5mm kulaklık jakını 2019 sonbaharında veya sonrasında piyasaya sürülecek akıllı telefonlarından çıkarmayı planladığı iddia ediliyor. Kulaklık girişinin olmayacağı ilk Samsung modelinin Galaxy Note 10 olacağının ifade edildiği raporda, ardından 2020 başında piyasaya sürülecek olan Galaxy S11'lerin de kulaklık girişinin olmayacağı belirtiliyor.Kaynaklar ayrıca, Samsung'un hem şarj hem de kablolu kulaklıklar için USB Type-C bağlantısını tek port olarak kullanmaya devam edeceğini iddia ediyor. Samsung müşterilerinin kablosuz kulaklıklara ısınması gerektiğinin belirtildiği raporda Samsung'un bu pazara da yabancı olmadığı ve 2019'da yeni kablosuz kulaklıkları piyasaya süreceği bilgisi de yer alıyor. Samsung'un bu kararı en iyi ses deneyimini yaşamak için kablolu kulaklık tercih eden kullanıcılarını üzse de, şirketin bu kullanıcılar için kutu içine dönüştürücü adaptör ekleyeceği de sızan bilgiler arasında.
http://www.etnews.com/20181010000390?mc=em_002_00001 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Herifler resmen dayatma üzerine iş yapıyor. Ben durduk yere zamanında 600 lira saydığım kulaklığımı satıp bluetooth kulaklık mı alcam, bu ne biçim iş.
Kaç kuruş ek maliyet çıkarabilir be kulaklık girişi ahlaksız herifler
AirPods kullanan adama benim Bose QC15 kulaklığı dinlettim adamın aklı gitti, onun için markalar kalite yükseltmek yerine telefonumun yanında nasıl bir Bluetooth kulaklık itelerim hesabı peşindeler.. YAZIK..
Kızılötesi, FM radyo, çıkartılabilir batarya... Kullanıcıları aynı bunlarında tantanasını yapıyorlardı, paşa paşa alıştılar. Geleceğe dönük olmak için her zaman ileriye bakmanız lazım 👍🏿
Müşterilerini yeteri kadar silkemiyorlar, olay sadece o...
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