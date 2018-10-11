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Samsung üç arka kameralı ilk telefonunu resmen tanıttı: Galaxy A7 (2018)

Güney Koreli teknoloji devi Samsung bugün üç arka kamera ile donatılmış ilk akıllı telefonunu tanıttı. Galaxy A7 (2018), 6 inç ekran, 6 GB RAM ve Exynos 7885 işlemciyle piyasaya sunuldu.
7 ay
9,7b
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25
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung bugün resmen tanıttığı yeni Galaxy A7 (2018) modeliyle birlikte üçlü kamera sistemine geçiş yapan üreticiler arasına katıldı. Şirketin ilk üç arka kameralı telefonu olarak piyasaya sürülen yeni A7, donanım açısından önemli iyileştirmeler sunan orta sınıf bir model.
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Şüphesiz ki cihazın en dikkat çeken noktası üçlü kamera sistemi olarak öne çıkıyor. Kamera modülünde 24 megapiksellik normal sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı (120 derece) sensör ve ayrıca bokeh efektine yardımcı olması için üçüncü bir 5 megapiksellik derinlik sensörü var.
Cihazın ön tarafında ise f/2.0 diyafram açıklığına sahip LED flaşlı 24 megapiksel selfie kamerasına yer verildiğini görüyoruz. Teknik olarak yeni A7 kullanıcıların selfie ve portre çekimlerinde bokeh efekti (bulanık arka plan) kullanmasına olanak sağlayacak.

6.0 inç FHD+ Super AMOLED ekran

Galaxy A7 (2018), Samsung'un 2.2 GHz saat hızında çalışan Exynos 7885 işlemcisini taşıyor. Akıllı telefonun RAM ve depolama kapasitesi açısından birbirinden ayrılan üç farklı varyantı var. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:
  • 4 GB RAM, 64 GB dahili depolama alanı
  • 4 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı
  • 6 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı
Akıllı telefonda microSD kart yuvası olduğu için dahili hafızayı maksimum 512 GB'a kadar yükseltmek mümkün. Bununla birlikte 6.0 inç FHD+ (1080x2220) Super AMOLED ekrana sahip olduğunu belirtelim. Ayrıca bir parmak izi sensörü var. Kutudan Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile çıkacak olan telefon 3.300 mAh kapasiteli bir pil ile geliyor.
Güney Koreli şirket yeni Galaxy A7 (2018) modelinin fiyat etiketi hakkında bilgi vermedi. Ancak bu sonbaharda Avrupa ve Asya'da satışa çıkacağını açıkladı. Dolayısı ile çok yakında konunun aydınlığa kavuşacağını söyleyebiliriz.

http://www.samsungmobilepress.com/news/widen-your-world-with-the-galaxy-a7 Yorum Yaz
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Berkay H. 7 ay
Huawie p20 pro var o önce cıktı hatta satışa BILE geldi turkiyeye daha onun en az 2-3 ayı var piyasaya çıkıp turkiyeye gelmesine bence hala p20 pro daha iyi kamera olarak
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Justs 7 ay
Tasarım konusunda geriye gitmiş. Diğer özellikler orta sınıf için iyi.
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E.R.W. 7 ay
Bu nedir yav cinli markalar birde samsung model takip edemiyoruz artik teknoloji coplugune cevirdiler ortaligi
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Bloodin 8 ay
Ben yeni IMX586 sensörünj bekliyorum, içimden bir his Xiaomi çok bekletmeyecek diyor, 48 megapiksel 1/2 inç sensör, 0.8 mikron pikseller, gece çekiminde otomatik 12 megapiksele düşüp her 4 pikseli birleştirerek 1.6 mikronluk piksel boyutuna ulaşacak, ben halen piksel birleştirme (binning) olayına tam ısınmış değilim ama Sony IMX 476'nın devamı olan 576'yı 24 megapiksel, 486'nın devamı olan 586'yı 48 megapiksel yapma kararı aldı, ikisinde de gece çekimleri için piksel birleştirme olacak, hadi bakalım...
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QuexSeeL 8 ay
Parmak izi sensörü konumu ile yıllarca Sony doğru olanı yaptı yaptı tuttu ekranlar uzadı tam işine gelecekti ki kaldırdı sensörü arkaya koydu.
Simdi Sony hariç hepsinde yandan parmak izi sensörlü telefonlar geliyor. Sony telefonları sevme nedenim kalmadı resmen 3.5mm jak da yok zaten yenilerde bir çentik eksik o da gelir şahtı şahbaz olur.
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elektrontan 8 ay
Hacı baba 2018 bitti ya şimdi mi çıkarılır bu telefon? Optik imıc sıtabilizeyşın yine yok, göremedim ben. Şu kameranın 3 tane olmasına gerek yok, fantezi yaşamayın yahu. Atın bir OIS 4K 60p alalım telefonu bağrımıza basalım. işlemci zaten zımba, koy server çalıştırsın. Ama gerek yok böyle fantezilere.
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aycibin 8 ay
derinlik tek kamera ile oluyor.ultra genişle de olur.3üncü kameranın işi yok çöp
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mert1907 8 ay
Umarım Nokia PureView serisini adam akıllı tekrar döndürür de piyasa kamera görür.
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LoLo35 8 ay
Welcome to LG family samsung 😂😂😂😂
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rambocuk 8 ay
samsung pil yeme canavarı, 4 k dan aşşağı pil kurtarmaz
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elektrontan 8 ay rambocuk
Yok deve! Bir günü çok rahat çıkartıyorum ben A7 2017'yle, annem de öyle A5 2016'yla. O konuda laf söyletmem çok temiz pil yönetimi var samsung'un.
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TearsForFears 8 ay rambocuk
Tam tersine Samsung genelde en iyi pil ömrünü sunuyor. Sadece Huawei nin gerisinde kalıyor onunda 4000 bataryalı modellerinden.
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samsung, akıllı telefon ve
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