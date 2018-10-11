Samsung üç arka kameralı ilk telefonunu resmen tanıttı: Galaxy A7 (2018)

Samsung bugün resmen tanıttığı yeni Galaxy A7 (2018) modeliyle birlikte üçlü kamera sistemine geçiş yapan üreticiler arasına katıldı. Şirketin ilk üç arka kameralı telefonu olarak piyasaya sürülen yeni A7, donanım açısından önemli iyileştirmeler sunan orta sınıf bir model.

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Şüphesiz ki cihazın en dikkat çeken noktası üçlü kamera sistemi olarak öne çıkıyor. Kamera modülünde 24 megapiksellik normal sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı (120 derece) sensör ve ayrıca bokeh efektine yardımcı olması için üçüncü bir 5 megapiksellik derinlik sensörü var.

Cihazın ön tarafında ise f/2.0 diyafram açıklığına sahip LED flaşlı 24 megapiksel selfie kamerasına yer verildiğini görüyoruz. Teknik olarak yeni A7 kullanıcıların selfie ve portre çekimlerinde bokeh efekti (bulanık arka plan) kullanmasına olanak sağlayacak.

6.0 inç FHD+ Super AMOLED ekran

Galaxy A7 (2018), Samsung'un 2.2 GHz saat hızında çalışan Exynos 7885 işlemcisini taşıyor. Akıllı telefonun RAM ve depolama kapasitesi açısından birbirinden ayrılan üç farklı varyantı var. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

4 GB RAM, 64 GB dahili depolama alanı

4 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı

6 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı

Akıllı telefonda microSD kart yuvası olduğu için dahili hafızayı maksimum 512 GB'a kadar yükseltmek mümkün. Bununla birlikte 6.0 inç FHD+ (1080x2220) Super AMOLED ekrana sahip olduğunu belirtelim. Ayrıca bir parmak izi sensörü var. Kutudan Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile çıkacak olan telefon 3.300 mAh kapasiteli bir pil ile geliyor.

Güney Koreli şirket yeni Galaxy A7 (2018) modelinin fiyat etiketi hakkında bilgi vermedi. Ancak bu sonbaharda Avrupa ve Asya'da satışa çıkacağını açıkladı. Dolayısı ile çok yakında konunun aydınlığa kavuşacağını söyleyebiliriz.

http://www.samsungmobilepress.com/news/widen-your-world-with-the-galaxy-a7