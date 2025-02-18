Redmi Note 14 4G, dört Android güncellemesi alacak!

Redmi Note 14 4G, uzun güncelleme desteğine sahip olacak
GSMArena sitesinin, Redmi içerisindeki bağlantılarından edindiği bilgilere göre, Redmi Note 14 4G'nin küresel sürümü 4 büyük Android sürüm güncellemesinin yanı sıra 6 yıl güvenlik güncellemesi alacak. Telefon, Android 14 ile piyasaya sürüldüğü için, büyük olasılıkla 2027'de gelecek olan Android 18 güncellemesini alacak. Redmi Note 14 4G, ülkemizde de satılıyor.
Öte yandan, Redmi Note 14 5G ilginç bir şekilde sadece 2 büyük Android sürüm güncellemesi ve 4 yıl güvenlik güncellemesi alacak. Yani, Android 16'yı aldıktan sonra güncelleme desteği sona erecek. Tabi bu bilgilerin resmi açıklama olmadığını belirtelim.
Son dönemde Samsung ile başlayan uzun güncelleme vaatlerinin Xiaomi telefonlara da gelmesi sevindirici bir gelişme. Ancak Samsung hala bu konuda hala Çinli üreticilerin önünde. Koreli şirket, giriş seviyesi Galaxy A16 modeline dahi 6 yıl Android güncellemesi vadediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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