Samsung 22x hızında kayıt yapan yeni DVD yazıcısını Mayıs ayında kullanıma sunacak

Seagate ile stratejik işbirliği anlaşması yapan ve sabit disk bölümünü devretmeye hazırlanan Samsung, uzun bir aradan sonra ürün gamına yeni bir DVD yazıcı ekliyor. SH-222A isimli dahili DVD yazıcısı, 2MB tampon bellek ile geliyor ve SATA arabirimine destek sunuyor. Yapılan geliştirmeler sayesinde, standart sürücüler ile kıyaslandığında okuma süresinin %60 düşürüldüğü belirtilen sürücü, DVD-R/+R medyalara 22x hızında kayıt yaparken DVD-R/+R DL ve DVD-RAM medyalara 12x, DVD+RW'lere 8x, DVD-RW'lere 6x, CD-R medyalara 48x ve CD-RW medyalara da 32x hızında yazabiliyor.

Samsung'un 22x hızında kayıt yapabilen yeni DVD yazıcısını 29 Avro olarak belirlenen son kullanıcı satış fiyatıyla Mayıs ayında kullanıma sunması bekleniyor.