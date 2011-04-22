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Optik Sürücüler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung 22x hızında kayıt yapan yeni DVD yazıcısını Mayıs ayında kullanıma sunacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,9b
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Optik Sürücüler
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Seagate ile stratejik işbirliği anlaşması yapan ve sabit disk bölümünü devretmeye hazırlanan Samsung, uzun bir aradan sonra ürün gamına yeni bir DVD yazıcı ekliyor. SH-222A isimli dahili DVD yazıcısı, 2MB tampon bellek ile geliyor ve SATA arabirimine destek sunuyor. Yapılan geliştirmeler sayesinde, standart sürücüler ile kıyaslandığında okuma süresinin %60 düşürüldüğü belirtilen sürücü, DVD-R/+R medyalara 22x hızında kayıt yaparken DVD-R/+R DL ve DVD-RAM medyalara 12x, DVD+RW'lere 8x, DVD-RW'lere 6x, CD-R medyalara 48x ve CD-RW medyalara da 32x hızında yazabiliyor.

Samsung'un 22x hızında kayıt yapabilen yeni DVD yazıcısını 29 Avro olarak belirlenen son kullanıcı satış fiyatıyla Mayıs ayında kullanıma sunması bekleniyor.


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Sandman Painkiller 8 yıl
Samsung 22x hızındaki IDE arabirime sahip SH-S222A modeli üzerinde küçük bir değişiklikle Sata arabirime uyarlayıp ürünün kodundan da S harfini çıkartmış ve böylece IDE ye göre çok daha hızlı olan yeni bir ürün çıkartmış :)
Samsung'un başarılarının devamını diliyorum...
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BlackBeasT 8 yıl
Samsung SH223F DVD_RW var. PCye format atıcağım zaman kullanıyorum ondan kelli kullandığım yok,arada optik sürücünün kapağını aç kapa yapıyorum hayattamı diye :D:D
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Investigator 8 yıl
Gecen sene almıstım.22x sh-223c.ne farkı var hatta fazlası var bundan.
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Bukalemun 8 yıl
Urunun erisim suresi dusuk, haber bu nedenle guncel.
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Rainbow6 8 yıl
Enteresan bi haber olmus bildigimiz DVD yazici bu biraz reklam kokusu aldim acikcasi ... simdi kendi bilgisayarima bakiyorum uzerinde bi LG var ucuz fiyatli oldugu icin ne olduguna bakmadan almistim buda 22x yaziyomus :) bide Light scribe varmis ustunde 16 dolara aldiydim simdi denedim gercektende 22x hizinda yaziyo :)
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Bukalemun 8 yıl
zaten CD ler 48/52/54/56 iken falan da yazan pek görmedim, sonuçta ( özellikle eski nesil + laptop ürünlerindeki ) başka optik okuyucular okuyamıyor - boş görmekte - makineiy kilitlemekte ve hatta medya tam dolu ise bazı kısımlar okunmamaktadır. sağlık yazım için uygun ve kaliteli medya seçmekte ayrıca maliyettir. hele ki günümüzde 1 ve 1,5 tb hdd fiyatlarda yerlerde geziyorken ( hd / mkv varken ) yedekleme için medya geri planda kalmıştır. teoride zaten bir cd / dvd yi asla ve asla 32 / 48 / 52 x ile yada dvd yi 12 / 16 x ile yazamazsınız:))
çünkü cd/dvd ler 2x - 4x - 8x diye başlayarak son % 30/ 40 kısmı EN YÜKSEK hızda yazar.
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DH Misafiri 8 yıl
16x den hızlı dvd daha görmedim.
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umutarslan.com 8 yıl
*Furious*

Uygun fiyatlı BD Yazıcı bekliyoruz Samsung tan.


1,5tyıl önce aldım daha bir kere bile yazmak nasip olmadı :D şimdilik gereksiz.Boş bluray 1 liraya düşerse anca işe yarar :D


axiadam

"Yapılan geliştirmeler sayesinde, standart sürücüler ile kıyaslandığında okuma süresinin %60 düşürüldüğü belirtilen sürücü"


süreyi düşürmek Olumlu anlamında kullanılmış :D
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PhoenixTR' 8 yıl
Hayatımda 8x in üzerinde bir hızda dvd çekmedim.
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maliahmet 8 yıl
yine geç kalmışlar ben 24x asus dvd rw yazıcı aldım 50tl idi
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axiadam 8 yıl
"Yapılan geliştirmeler sayesinde, standart sürücüler ile kıyaslandığında okuma süresinin %60 düşürüldüğü belirtilen sürücü"
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Wabbajack 8 yıl
daha yeni aldım 24 hızında pioneer teknoloji geri gidiyo galiba:D
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl
Uygun fiyatlı BD Yazıcı bekliyoruz Samsung' tan.
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Optik Sürücüler, samsung
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