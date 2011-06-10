Samsung 30nm DRAM yongaları kullandığı DDR3 bellekleri kullanıma sunuyor

Dünyanın en büyük yarıiletken üreticilerinden biri olan Samsung, 30nm üretim teknolojisiyle hazırladığı DRAM yongalarına sahip DDR3 belleklerini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 2GB ve 4GB kapasiteli modüller ile 4GB ve 8GB kapasiteli kitler halinde sunulacak yeni belleklerin 1600MHz'e kadar farklı saat hızlarında çalışacakları ve herhangi bir soğutucu tasarımına ihtiyaç duymayacakları ifade ediliyor.