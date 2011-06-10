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Samsung 30nm DRAM yongaları kullandığı DDR3 bellekleri kullanıma sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,1b
1
16
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük yarıiletken üreticilerinden biri olan Samsung, 30nm üretim teknolojisiyle hazırladığı DRAM yongalarına sahip DDR3 belleklerini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 2GB ve 4GB kapasiteli modüller ile  4GB ve 8GB kapasiteli kitler halinde sunulacak yeni belleklerin 1600MHz'e kadar farklı saat hızlarında çalışacakları ve herhangi bir soğutucu tasarımına ihtiyaç duymayacakları ifade ediliyor.

Masaüstü sistemler için ultra düşük profilli (VLP) UDIMM formatında, dizüstü bilgisayarlar içinse SO-DIMM formatında hazırlanan  bellekler, yeni nesil üretim teknolojisi sayesinde daha düşük maliyetlerle daha yüksek enerji verimliliğine olanak tanıyacaklar. Amerika pazarına yakın zamanda giriş yapması beklenen belleklerin fiyatları ise kapasitesine göre 30$ ile 110$ arasında değişiklik gösterecek.

 

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dennjS 8 yıl en beğenilen
emrebo
Ramlerin harcadığı watt + oluşan elektrik sarfiyatı zaten ne kadar ki?Bence gereksiz olduğunu düşünüyorum bu enerji verimliliği konusunu.Bana kalırsa sadece performanstan kayıp olucak , ramler çok fazla harcamıyorlar çünkü elektriği

sen saçmaladığının farkındamısın?
0.01.v bile düşük elektrikle çalışması uzun vadede hem yaşadığımız dünya için bir katkıdır hem senin faturan için katkıdır hemde azda olsa daha uzun batarya süresi sağlar.
emreboRamlerin harcadığı watt + oluşan elektrik sarfiyatı zaten ne kadar ki?Bence gereksiz olduğunu düşünüyorum bu enerji verimliliği konusunu....
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alpa07 8 yıl
tam tersi yükseliyor
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Batuist 8 yıl
Bellekler nanometrik olarak küçülüyorlar ama fiyatlar hiç küçülmüyor.
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wozniak 8 yıl
emrebo
dennjS
emrebo Ben burada sadece tek makineye göre baz alarak hesap yaptım.Ha illaki çok iyi bir tasarruf yapmak isteyip milyonlarla çarpmak istiyorsanız, Ozaman ekran kartılarını green,anakartları green,hddleri green... her bir şeyi green alıp ondan sonrada 10 milyonla çarparsınız
samsung ekran kartımı üretiyor? anakartmı üretiyor? bellekmi üretiyor? firma ne üretirse onun üzerinde iyileştirme yapar. tasarruf tasarrufdur.bunun azı çoğu yoktur. ayrıca tek makineye göre baz alamazsın çünkü dünyada bir tek kişi kullanmayacak bu ürünü.
Nasıl tek makineye göre alamazsın.Nasıl bir hesap anlayışınız var anlamadım?Düz GTS 250 ile 250 watt çekmektense Zotac e-green gts 250 alıp bunu 190-200 watta kadar düşürüp 50-60 watt tasarruf yapmak var tek makinede.(Bunu 10 milyonla çarp).Birde o ramleri alıp 5-10 watt tasarruf yapmak var.(Bunuda 10 milyonla çarp). Şimdi şu ekran kartına göre kıyaslanınca bir kaç watt enerji verimliliği yazınca bu tasarrufmu oldu yani? Mademki tasarruf istiyorsunuz, ozaman Ekran kartları Zotac Green,Anakartları Green,Hdd leri Wd Caviar Green vs vs alsın herkez.

Arkadaşım haber ram lerle ilgili , sallayıp duruyosun.
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emrebo 8 yıl

wozniak

emrebo

dennjS
emrebo Ben burada sadece tek makineye göre baz alarak hesap yaptım.Ha illaki çok iyi bir tasarruf yapmak isteyip milyonlarla çarpmak istiyorsanız, Ozaman ekran kartılarını green,anakartları green,hddleri green... her bir şeyi green alıp ondan sonrada 10 milyonla çarparsınız
samsung ekran kartımı üretiyor? anakartmı üretiyor? bellekmi üretiyor? firma ne üretirse onun üzerinde iyileştirme yapar. tasarruf tasarrufdur.bunun azı çoğu yoktur. ayrıca tek makineye göre baz alamazsın çünkü dünyada bir tek kişi kullanmayacak bu ürünü.
Nasıl tek makineye göre alamazsın.Nasıl bir hesap anlayışınız var anlamadım?Düz GTS 250 ile 250 watt çekmektense Zotac e-green gts 250 alıp bunu 190-200 watta kadar düşürüp 50-60 watt tasarruf yapmak var tek makinede.(Bunu 10 milyonla çarp).Birde o ramleri alıp 5-10 watt tasarruf yapmak var.(Bunuda 10 milyonla çarp). Şimdi şu ekran kartına göre kıyaslanınca bir kaç watt enerji verimliliği yazınca bu tasarrufmu oldu yani? Mademki tasarruf istiyorsunuz, ozaman Ekran kartları Zotac Green,Anakartları Green,Hdd leri Wd Caviar Green vs vs alsın herkez.


Arkadaşım haber ram lerle ilgili , sallayıp duruyosun.



Tamam biz neden bahsediyoruz?????
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dennjS 8 yıl
emrebo
Ben burada sadece tek makineye göre baz alarak hesap yaptım.Ha illaki çok iyi bir tasarruf yapmak isteyip milyonlarla çarpmak istiyorsanız, Ozaman ekran kartılarını green,anakartları green,hddleri green... her bir şeyi green alıp ondan sonrada 10 milyonla çarparsınız

samsung ekran kartımı üretiyor? anakartmı üretiyor? bellekmi üretiyor?
firma ne üretirse onun üzerinde iyileştirme yapar.
tasarruf tasarrufdur.bunun azı çoğu yoktur.
ayrıca tek makineye göre baz alamazsın çünkü dünyada bir tek kişi kullanmayacak bu ürünü.
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emrebo 8 yıl

dennjS

emrebo

Ben burada sadece tek makineye göre baz alarak hesap yaptım.Ha illaki çok iyi bir tasarruf yapmak isteyip milyonlarla çarpmak istiyorsanız, Ozaman ekran kartılarını green,anakartları green,hddleri green... her bir şeyi green alıp ondan sonrada 10 milyonla çarparsınız


samsung ekran kartımı üretiyor? anakartmı üretiyor? bellekmi üretiyor?
firma ne üretirse onun üzerinde iyileştirme yapar.
tasarruf tasarrufdur.bunun azı çoğu yoktur.
ayrıca tek makineye göre baz alamazsın çünkü dünyada bir tek kişi kullanmayacak bu ürünü.



Nasıl tek makineye göre alamazsın.Nasıl bir hesap anlayışınız var anlamadım?Düz GTS 250 ile 250 watt çekmektense Zotac e-green gts 250 alıp bunu 190-200 watta kadar düşürüp 50-60 watt tasarruf yapmak var tek makinede.(Bunu 10 milyonla çarp).Birde o ramleri alıp 5-10 watt tasarruf yapmak var.(Bunuda 10 milyonla çarp). Şimdi şu ekran kartına göre kıyaslanınca bir kaç watt enerji verimliliği yazınca bu tasarrufmu oldu yani?

Mademki tasarruf istiyorsunuz, ozaman

Ekran kartları Zotac Green,Anakartları Green,Hdd leri Wd Caviar Green vs vs alsın herkez.
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benben2009 8 yıl
sadece ramler için konuşmak gerekirse iyi bişey ve bir 10 adımdan bir adım bu adımı da 5. adım olarak düşünebiliriz 5. adım yoksa 6. adımda olmaz yukardaki grafiğe bakın 120W 14w düşmüş bu az bi gelişme değil bence
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ssLh 8 yıl
"herhangi bir soğutucu tasarımına ihtiyaç duymayacakları ifade ediliyor." malıyet acısındanda onemlı olucaktır
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Volkanbaba 8 yıl
Küçük hesaplar yapıyorsunuz 10 milyon bilgisayarın ramlarını bununla değiştirip ortaya çıkacak tasarrufu düşünün.
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emrebo 8 yıl
Ben burada sadece tek makineye göre baz alarak hesap yaptım.Ha illaki çok iyi bir tasarruf yapmak isteyip milyonlarla çarpmak istiyorsanız,


Ozaman ekran kartılarını green,anakartları green,hddleri green... her bir şeyi green alıp ondan sonrada 10 milyonla çarparsınız
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wozniak 8 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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http://store.donanimhaber.com/f6/b9/fc/f6b9fcee7bae7626b11018e6482f0f3f.jpg
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dennjS 8 yıl en beğenilen
emrebo
Ramlerin harcadığı watt + oluşan elektrik sarfiyatı zaten ne kadar ki?Bence gereksiz olduğunu düşünüyorum bu enerji verimliliği konusunu.Bana kalırsa sadece performanstan kayıp olucak , ramler çok fazla harcamıyorlar çünkü elektriği

sen saçmaladığının farkındamısın?
0.01.v bile düşük elektrikle çalışması uzun vadede hem yaşadığımız dünya için bir katkıdır hem senin faturan için katkıdır hemde azda olsa daha uzun batarya süresi sağlar.
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Confusion 8 yıl
enerji tüketim değeri nedir acaba bilgi var mı?
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emrebo 8 yıl
dennjS

emrebo

Ramlerin harcadığı watt + oluşan elektrik sarfiyatı zaten ne kadar ki?Bence gereksiz olduğunu düşünüyorum bu enerji verimliliği konusunu.Bana kalırsa sadece performanstan kayıp olucak , ramler çok fazla harcamıyorlar çünkü elektriği


sen saçmaladığının farkındamısın?

0.01.v bile düşük elektrikle çalışması uzun vadede hem yaşadığımız dünya için bir katkıdır hem senin faturan için katkıdır hemde azda olsa daha uzun batarya süresi sağlar.





Tamam da arkadaşım, bu bir ekran kartı ve ya işlemci gibi bir durum değil.Ekran kartı olduğunu var sayalım mesela atıyorum gts250 değilde gts250 green aldınız diyelim.Arada baya fark olucak, ama ramin çektiği güç zaten 8-10 watt bir şey.onu 5 watt çekse ne olucak ki?

Ben zaten inkar etmiyorum,enerji verimliliği var ama yukarıdaki ekran kartı örneği gibi enerji verimliliği elde etmek var, birde 3-5 watt enerji verimliliği elde etmek var.3-5 watt için neden performanstan kayıp vereyimki ben?


+ daha uzun kullanım süresi sağlar demişsiniz.Eski 2 tane pcim var.Birisi 10-12 senelik, diğeri ise 5-6 senelik ve hala tıkır tıkır çalışıyor.Ramler falan bir problem çıkarmadı ikisindede.
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emrebo 8 yıl
Ramlerin harcadığı watt + oluşan elektrik sarfiyatı zaten ne kadar ki?Bence gereksiz olduğunu düşünüyorum bu enerji verimliliği konusunu.Bana kalırsa sadece performanstan kayıp olucak , ramler çok fazla harcamıyorlar çünkü elektriği
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