Samsung 30nm DRAM yongaları kullandığı DDR3 bellekleri kullanıma sunuyor

Dünyanın en büyük yarıiletken üreticilerinden biri olan Samsung, 30nm üretim teknolojisiyle hazırladığı DRAM yongalarına sahip DDR3 belleklerini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 2GB ve 4GB kapasiteli modüller ile 4GB ve 8GB kapasiteli kitler halinde sunulacak yeni belleklerin 1600MHz'e kadar farklı saat hızlarında çalışacakları ve herhangi bir soğutucu tasarımına ihtiyaç duymayacakları ifade ediliyor.
Masaüstü sistemler için ultra düşük profilli (VLP) UDIMM formatında, dizüstü bilgisayarlar içinse SO-DIMM formatında hazırlanan bellekler, yeni nesil üretim teknolojisi sayesinde daha düşük maliyetlerle daha yüksek enerji verimliliğine olanak tanıyacaklar. Amerika pazarına yakın zamanda giriş yapması beklenen belleklerin fiyatları ise kapasitesine göre 30$ ile 110$ arasında değişiklik gösterecek.
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sen saçmaladığının farkındamısın?
0.01.v bile düşük elektrikle çalışması uzun vadede hem yaşadığımız dünya için bir katkıdır hem senin faturan için katkıdır hemde azda olsa daha uzun batarya süresi sağlar.