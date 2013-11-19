Samsung 800 bin Galaxy Gear satmış olabilir





Samsung'un Galaxy Gear akıllı saati ve Galaxy Round akıllı telefonu ile ilgili beklediği satış rakamlarına ulaşamadığı ve onbinlerde kaldığı bilgisi Güney Koreli kaynaklardan elde edilmişti. Ancak Reuters bugün farklı bir rapor yayınladı.





Rapora göre Samsung'un onbinlerce satış rakamı bilgisi sadece Güney Kore için geçerli. Global olarak satışa sunulan Galaxy Gear akıllı saati şu ana kadar 800 bin adet satış yapmış durumda. Sadece Güney Kore'de ise satış rakamı 50 bin civarında.





Samsung pazarda en çok satış rakamına ulaşan akıllı saatin Galaxy Gear olduğuna inanıyor. Tatil döneminde ise Galaxy Gear ile ilgili çeşitli promosyonlar da tüketiciye sunulmaya başlayacak.





Samsung pek çok ülkede Galaxy Note 3 kontratlı operatör satışlarında Galaxy Gear'ı da hediye ediyor. Bu bakımdan 800 bin rakamının rahatlıkla yakalanabileceği belirtiliyor. Zira Galaxy Note 3 satışları 5 milyonu geride bırakmıştı.





Samsung'un Eylül ayında tanıttığı Galaxy Gear akıllı saati 1.63 inçlik 320x320 piksel çözünürlükte Super AMOLED ekran, 800MHz saat hızında çalışan işlemci, 315mAh batarya, 1.9MP çözünürükte kamera gibi özelliklere sahipken, 1 gün yeten bataryası ile oldukça eleştirilmişti. Modelin Xda üzerinde yayınlanmış özel bir ROM'u da bulunuyor.

http://www.reuters.com/article/2013/11/19/samsung-gear-idUSL4N0J41VR20131119