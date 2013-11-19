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Samsung 800 bin Galaxy Gear satmış olabilir

5 yıl
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19
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung 800 bin Galaxy Gear satmış olabilir

Samsung'un Galaxy Gear akıllı saati ve Galaxy Round akıllı telefonu ile ilgili beklediği satış rakamlarına ulaşamadığı ve onbinlerde kaldığı bilgisi Güney Koreli kaynaklardan elde edilmişti. Ancak Reuters bugün farklı bir rapor yayınladı.

Rapora göre Samsung'un onbinlerce satış rakamı bilgisi sadece Güney Kore için geçerli. Global olarak satışa sunulan Galaxy Gear akıllı saati şu ana kadar 800 bin adet satış yapmış durumda. Sadece Güney Kore'de ise satış rakamı 50 bin civarında.

Samsung pazarda en çok satış rakamına ulaşan akıllı saatin Galaxy Gear olduğuna inanıyor. Tatil döneminde ise Galaxy Gear ile ilgili çeşitli promosyonlar da tüketiciye sunulmaya başlayacak.

Samsung pek çok ülkede Galaxy Note 3 kontratlı operatör satışlarında Galaxy Gear'ı da hediye ediyor. Bu bakımdan 800 bin rakamının rahatlıkla yakalanabileceği belirtiliyor. Zira Galaxy Note 3 satışları 5 milyonu geride bırakmıştı.

Samsung'un Eylül ayında tanıttığı Galaxy Gear akıllı saati 1.63 inçlik 320x320 piksel çözünürlükte Super AMOLED ekran, 800MHz saat hızında çalışan işlemci, 315mAh batarya, 1.9MP çözünürükte kamera gibi özelliklere sahipken, 1 gün yeten bataryası ile oldukça eleştirilmişti. Modelin Xda üzerinde yayınlanmış özel bir ROM'u da bulunuyor. 

http://www.reuters.com/article/2013/11/19/samsung-gear-idUSL4N0J41VR20131119 Yorum Yaz
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ezimuse 5 yıl en beğenilen
Bir önceki haberde onbilerde ancak satılıyor denilmişti. Sİzin kendi aranızda haberiniz yok.
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Lazeran 5 yıl
olabilir...
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psyshock 5 yıl ezimuse
Ilk cumleyi bile mi okumadin?..
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AppleFans 5 yıl
Eee, napalim yani? Sazanlar almiş işte
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Master_Evil 5 yıl
note3ün yanında dağıtılanlardır, mağazalarda bile göremedik henüz
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okan_cehapelioglu 5 yıl
çoğu note3 ile hediye olarak dağıtılanlardır
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JrMaster 5 yıl
800 bintane sattımı dağıttımı bunu iyi ayırmak lazım.
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SEO-Uzmanı 5 yıl
bu sakın ola 2 x 400 bin olmasın yoksa :)
( zaten cep telefonu hediyesi var diye bu kadar para sayacak adamın bir kolunda zaten rolex (veya çakma benzeri : ) bir kol saati var ! bu açıdan 1 koluna 2 kol saati takan haliyle karizmayı çizeceği için bu bu açıdan çakılan bir satış stratejisi olarak samsung'un en büyük hatası olarak tarihe geçti bile :D
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talerk 5 yıl
Note 3 ün piyasasını kullanmasa pek satacağını zannetmiyorum
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Jacobıan 5 yıl
olabilir de olamaz da yani olmuştur ya da olmak üzeredir şu anda oluyor sonuçta olacak
bu ekrem71 haberlerini çözemedim gitti
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Utku 5 yıl
Insanlar haberi okumaktan aciz. Basligi okuyup yorum yaziyorlar.

Cehalet korkunc seviyede.
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OnLiNe MaNaGeR 5 yıl
Sattı mı satmadı mı ?
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DaRKFoRCeS 5 yıl
bence olmayabilir.note 3 ile sözde hediye ettiklerini işin içine katıyorsak olabilir.
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Illustrious. 5 yıl
Önceki habere bak birde buna bak. Ne iş?
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General. 5 yıl
Hediye etmiş normaldir
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