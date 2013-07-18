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Samsung, 840 EVO serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu

5 yıl
2,2b
1
22
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, 840 EVO serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu

Veri depolama sektöründe de başarılı işlere imza atan Samsung, SSD ailesine yeni bir ürün daha eklediğini duyurdu. 

Yüksek performans ve yüksek yoğunluk vaadinde bulunan SSD 840 EVO, daha çok giriş seviyesine hitap ediyor. 1TB kapasitesine kadar çıkabilen SSD 840 EVO, Samsung'un Nisan ayında üretime başladığı 19nm fabrikasyon sürecine sahip 128Gb kapasiteli Toggle 2.0 TLC NAND Flash çipleri kullanıyor. Seride 120GB, 250GB, 500GB, 750GB ve 1TB kapasiteli versiyonlar bulunuyor. 

Samsung SSD 840 EVO modelinde de kendi geliştirdiği çok çekirdekli MEX kontrolcüsü ve Turbo Write sürücü teknolojisini kullanıyor. MEX kontrolcüsü ARM’ın bu alanlar için geliştirdiği Cortex R4 tabanlı 3 adet çekirdek kullanırken, hız da 400MHz seviyesine çıkarılmış. Kontrolcüde yaşanan gelişmeler de rastgele girdi-çıktı performansını 10000 IOPS’a taşıyor. 

TurboWrite teknolojisi ise tamponlama performansını SLC modunda artırarak 3 veya 4 kata varan okuma/yazma hızlarına erişmeye imkan tanıyor. Seri dikkat çekici okuma/yazma hızları sunarken, bu hızlar ve tampon bellek modu kapasiteye göre değişiyor. 

Örneğin tüm modellerde okuma hızı 540MB/s şeklinde. Yazma hızı ise sadece 120GB kapasiteli versiyonda 410MB/s iken diğer versiyonlarda 520MB/s seviyesinde. 120GB ve 250GB kapasiteli modellerde tamponlama modu 3 bitlik MLC iken bu 3GB’lık yazma alanına denk geliyor. 1TB kapasiteli versiyonda ise 12GB yazma alanında sahip SLC modu kullanan TurboWrite teknolojisinin çok fazla bir etkisi olmuyor. Serideki LPDD2 ön bellek miktarı ise sırasıyla 256MB, 512MB, 512MB ve 1GB.

Ağustos ayında piyasaya çıkması beklenen SSD 840 EVO serisinde 120GB kapasiteli versiyon 110$, 250GB kapasiteli versiyon 190$, 500GB kapasiteli versiyon 370$, 750GB kapasiteli versiyon 530$, 1TB kapasiteli versiyon ise 650$ olarak fiyatlandırıldı. Modeller 3 yıl garanti sunuyor.

http://www.samsung.com/us/computer/memory-storage Yorum Yaz
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killnOd 5 yıl en beğenilen
Biz SLC serileri beklerken MLC den bile yavas olan TLC ler kullanilmaya baslanmis.Su durumda 256gb olaninin TR fiyati 400TL civari olmasi gerekirki bir anlami olsun.Piyasada 500TL MLC yongali 240gb SSD ler var cunku.TLC nin daha ucuz olmasi gerekir.
Biz SLC serileri beklerken MLC den bile yavas olan TLC ler kullanilmaya baslanmis.Su durumda 256gb olaninin TR fiyati 400TL civari olmasi gerekirki bir anlami o...
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armanatilgan 5 yıl
1TB = Tofaş Şahin
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1 Avatar
DH Misafiri 5 yıl
OCZ Vertex'e göre hız konusunda biraz yavaş ancak stabilitesi çok iyi. Zaten Samsung, gerek HDD gerek SSD ürünlerinde daima çok uzun ömürlü dayanıklılık prensibini ispatlamış dünyaca ünlü bir marka.
Satın alacağınız ürünün kalitesinden kaygı duymak istemiyorsanız, Samsung'u rahatlıkla öneririm.
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cumfiçu 5 yıl
250gb lik almayı planlıyorum
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kanunsuz_ 5 yıl
Team Xtreem S3 120 Gb mı yoksa Samsung 840 Evo 120GB mı arkadaşlar ? hangisinin performansı daha iyidir ?

SAMSUNG

TEAM
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farukakgun 5 yıl
vatan da satışa çıkmış.
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Golden Gate 5 yıl
Geçen sene 250 gb vertex4 almıştım .

Cİddi oranda performanslı bir ssd. Kullanımda bendeki kart ile bu kart arasındaki fark muhtemelen teoride kalacak .
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cparty69 5 yıl
Bu yeni nesil SSD'lerin hala işlem ömrü sorunu devam ediyormu acaba bilgisi olan varmı ?
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carter 5 yıl
Fiyatlar fena değil, 3 yıl garanti vermesi ayrı bir güzellik olmuş.
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abdulmusavvir 5 yıl
OCZ'nin yönetimi değişti, tüketicinin uygun fiyatlı SSD imkanı elinden alındı, o yönetim değişmeseydi şimdi yarım TB SSD 150$ olacaktı, HDD diye bir şey de kalmayacaktı.
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-K@- 5 yıl
5 yıl oldu daha ssd ucuzlayacak diyoruz. Bu ne arkadaş allahtan uygun fiyata 240 gb gs aldıkta işimizi görüyoruz.
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Nokia Specialist 5 yıl
ssd ler bence hala pahalılar. dolar duşse ve ucuzlasa da alsak. ssd fiyatlari inmesi gerekirken artti
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DaRk_BeeR 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore

ssd ler bence hala pahalılar. dolar duşse ve ucuzlasa da alsak. ssd fiyatlari inmesi gerekirken artti


valla 2 sene daha böyle sürecek gibi 2 sene sonra da ucuzladığında kimse gidip sata bağlantılı ssd almaz bence
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MxFxOx 5 yıl
dolar yüksek :(
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hayyam_karadenizli 5 yıl
1 TB 599$ falan olabilir ona tamamda, amazon.com/...
Yarım TB ve daha az boyutlu modellerde Samsung fiyatı abartmış, mesela yarım TB 279$ olsa yakışırdı, amazon.com/...
2 sene önce yarım TB 229$'dı, biraz insaf etsinler, üstelik yeni modeller daha kısa ömürlü, piyasa çok gerildi.
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dreamblue35 5 yıl
840 pro' dan daha yavaş galiba ama testlerde belli olur ancak, samsung boş hamle yapmaz
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GoldPunch 5 yıl
Fiyatlari iyiymis.
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