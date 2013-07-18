Samsung, 840 EVO serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu

Veri depolama sektöründe de başarılı işlere imza atan Samsung, SSD ailesine yeni bir ürün daha eklediğini duyurdu.





Yüksek performans ve yüksek yoğunluk vaadinde bulunan SSD 840 EVO, daha çok giriş seviyesine hitap ediyor. 1TB kapasitesine kadar çıkabilen SSD 840 EVO, Samsung'un Nisan ayında üretime başladığı 19nm fabrikasyon sürecine sahip 128Gb kapasiteli Toggle 2.0 TLC NAND Flash çipleri kullanıyor. Seride 120GB, 250GB, 500GB, 750GB ve 1TB kapasiteli versiyonlar bulunuyor.





Samsung SSD 840 EVO modelinde de kendi geliştirdiği çok çekirdekli MEX kontrolcüsü ve Turbo Write sürücü teknolojisini kullanıyor. MEX kontrolcüsü ARM’ın bu alanlar için geliştirdiği Cortex R4 tabanlı 3 adet çekirdek kullanırken, hız da 400MHz seviyesine çıkarılmış. Kontrolcüde yaşanan gelişmeler de rastgele girdi-çıktı performansını 10000 IOPS’a taşıyor.





TurboWrite teknolojisi ise tamponlama performansını SLC modunda artırarak 3 veya 4 kata varan okuma/yazma hızlarına erişmeye imkan tanıyor. Seri dikkat çekici okuma/yazma hızları sunarken, bu hızlar ve tampon bellek modu kapasiteye göre değişiyor.





Örneğin tüm modellerde okuma hızı 540MB/s şeklinde. Yazma hızı ise sadece 120GB kapasiteli versiyonda 410MB/s iken diğer versiyonlarda 520MB/s seviyesinde. 120GB ve 250GB kapasiteli modellerde tamponlama modu 3 bitlik MLC iken bu 3GB’lık yazma alanına denk geliyor. 1TB kapasiteli versiyonda ise 12GB yazma alanında sahip SLC modu kullanan TurboWrite teknolojisinin çok fazla bir etkisi olmuyor. Serideki LPDD2 ön bellek miktarı ise sırasıyla 256MB, 512MB, 512MB ve 1GB.





Ağustos ayında piyasaya çıkması beklenen SSD 840 EVO serisinde 120GB kapasiteli versiyon 110$, 250GB kapasiteli versiyon 190$, 500GB kapasiteli versiyon 370$, 750GB kapasiteli versiyon 530$, 1TB kapasiteli versiyon ise 650$ olarak fiyatlandırıldı. Modeller 3 yıl garanti sunuyor.



