Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, BRITECELL kamera teknolojisini detaylandırdı

Samsung akıllı telefonlarının fotoğraf ve video kalitelerini arttırmak adına çalışmalarına devam ediyor. Yeni BRITECELL teknolojisi, özellikle düşük ışık tarafından büyük vaadler veriyor
3 yıl
2,8b
1
6
Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung, BRITECELL kamera teknolojisini detaylandırdı

Akıllı telefonların günümüzde en çok dikkat edilen özellikler arasında fotoğraf ve video kaliteleri yer alıyor. İnsanlar artık fotoğraf makinesine ihtiyaç duymuyor ve gün geçtikçe akıllı telefonlarından çok daha fazlasını istiyor. Teknoloji devi Samsung'un son teknolojisi ise Galaxy S7'nin görüntüleme performansı açısından ipuçları veriyor.
Firmanın daha fazla detayına yer verdiği yeni teknolojisi BRITECELL, akıllı telefonların özellikle düşük ışık performanslarını geliştirmeye odaklanıyor. Şirketin pikseller arasındaki görüntü sızması sorununa çözüm olarak geliştirdiği ISOCELL teknolojisini kullanan BRITECELL, bu noktada standart Bayer diziliminden uzaklaşıyor ve yeşil pikseli beyaz piksel ile değiştirerek görüntü sensörüne daha fazla ışık girmesine izin veriyor. Ayrıca renk bozulmaları da minimum seviyeye çekiliyor.
Sensörün daha fazla ışık alması düşük ışıklı ortamlarda daha iyi fotoğraf ve videolar olarak geri dönüyor. BRITECELL teknolojisi ile görüntüleme modülünün boyutu da azalıyor. Piksel boyutunu 1.12um'dan 1.0um'a çeken Samsung, bu sayede eksiye oranla %17 küçültme sağlıyor ve bu da daha ince telefonlar ile daha iyi sonuçlar anlamına geliyor. 
Samsung, BRITECELL kamera teknolojisini detaylandırdı
 
BRITECELL aynı zamanda Smart WDR işleme altyapısını kullanıyor. Bu altyapı ile fotoğrafların dinamik aralıkları (Gölge ile parlak alanlardaki detay seviyesi) birden fazla pozlama ile çok daha yüksek hale getirilebiliyor. HDR benzeri bir çalışma mantığı bulunan teknoloji, dahil edilen sahne algılama sistemiyle de otomatik netleme tarafında yüksek performans ve kararlılık sunabiliyor. Bu performans ise sensördeki bazı piksellerin ışık algılama amacıyla kullanılmasıyla elde ediliyor.
BRITECELL teknolojisini kullanacak ürünler hakkında şimdilik açıklanmış resmi bir bilgi bulunmuyor ancak bekletiler yukarıda da belirttiğimiz üzere Galaxy S7 üzerinde toplanıyor.

http://www.androidauthority.com/samsung-britecell-camera-technology-656359/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Seefoo 3 yıl en beğenilen
Sonuçları bekleyip görmek lazım ama SLR mantığı ile gidersek piksel boyutunun küçülmesi iyi değil tam aksine kötü birşey.İnsanlar boşuna full frame gövdelere geçmek için para harcamıyor.Aynı çözünürlükte sensör boyutu yani pixel boyutu büyüdükçe ISO performansı ve görüntü kalitesi artıyor zira.
Sonuçları bekleyip görmek lazım ama SLR mantığı ile gidersek piksel boyutunun küçülmesi iyi değil tam aksine kötü birşey.İnsanlar boşuna full frame gövdelere ge...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 3 yıl
Britecell + 50MP olsa iyi olurdu. Eminim bir çok kişi sırf kamerası 50 MP diye Galaxy S7 alırdı :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
Sonuçları gormek lazim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 3 yıl
britecell olcak ama 12 yerine 16 mp yaparlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkdiva 3 yıl
2015'te zirve modelleri sundu kamera konusunda, 2016'da da sağlam gelecekler anlaşılan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seefoo 3 yıl en beğenilen
Sonuçları bekleyip görmek lazım ama SLR mantığı ile gidersek piksel boyutunun küçülmesi iyi değil tam aksine kötü birşey.İnsanlar boşuna full frame gövdelere geçmek için para harcamıyor.Aynı çözünürlükte sensör boyutu yani pixel boyutu büyüdükçe ISO performansı ve görüntü kalitesi artıyor zira.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
synchyall 3 yıl
test1
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Vestel Venus V3 akıllı telefon inceleme videosu 3 yıl iPad Pro ne kadar büyük: Karşılaştırma videosu 3 yıl iPad Pro kutusundan çıkıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim