Samsung, BRITECELL kamera teknolojisini detaylandırdı

Akıllı telefonların günümüzde en çok dikkat edilen özellikler arasında fotoğraf ve video kaliteleri yer alıyor. İnsanlar artık fotoğraf makinesine ihtiyaç duymuyor ve gün geçtikçe akıllı telefonlarından çok daha fazlasını istiyor. Teknoloji devi Samsung'un son teknolojisi ise Galaxy S7'nin görüntüleme performansı açısından ipuçları veriyor.

Firmanın daha fazla detayına yer verdiği yeni teknolojisi BRITECELL, akıllı telefonların özellikle düşük ışık performanslarını geliştirmeye odaklanıyor. Şirketin pikseller arasındaki görüntü sızması sorununa çözüm olarak geliştirdiği ISOCELL teknolojisini kullanan BRITECELL, bu noktada standart Bayer diziliminden uzaklaşıyor ve yeşil pikseli beyaz piksel ile değiştirerek görüntü sensörüne daha fazla ışık girmesine izin veriyor. Ayrıca renk bozulmaları da minimum seviyeye çekiliyor.

Sensörün daha fazla ışık alması düşük ışıklı ortamlarda daha iyi fotoğraf ve videolar olarak geri dönüyor. BRITECELL teknolojisi ile görüntüleme modülünün boyutu da azalıyor. Piksel boyutunu 1.12um'dan 1.0um'a çeken Samsung, bu sayede eksiye oranla %17 küçültme sağlıyor ve bu da daha ince telefonlar ile daha iyi sonuçlar anlamına geliyor.

BRITECELL aynı zamanda Smart WDR işleme altyapısını kullanıyor. Bu altyapı ile fotoğrafların dinamik aralıkları (Gölge ile parlak alanlardaki detay seviyesi) birden fazla pozlama ile çok daha yüksek hale getirilebiliyor. HDR benzeri bir çalışma mantığı bulunan teknoloji, dahil edilen sahne algılama sistemiyle de otomatik netleme tarafında yüksek performans ve kararlılık sunabiliyor. Bu performans ise sensördeki bazı piksellerin ışık algılama amacıyla kullanılmasıyla elde ediliyor.

BRITECELL teknolojisini kullanacak ürünler hakkında şimdilik açıklanmış resmi bir bilgi bulunmuyor ancak bekletiler yukarıda da belirttiğimiz üzere Galaxy S7 üzerinde toplanıyor.

http://www.androidauthority.com/samsung-britecell-camera-technology-656359/