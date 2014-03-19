Samsung, Crystal Blue serisi çamaşır makinelerini ön siparişe sundu

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Samsung’un yeni nesil akıllı çamaşır makinesi Crystal Blue serisi, 17 Mart itibariyle ülkemizde ön siparişe başlarken beraberinde özel hediye ve avantajlar da tüketicilere sunulacak.
17 Mart-17 Nisan 2014 tarihleri arasında gerçekleşecek kampanyaya göre serinin 10 kg kapasiteli Samsung WW10H9610EW/AH modelini tercih edenler çift kişilik New York gidiş-dönüş uçak bileti ve Swarovski taşları ile tasarlanan özel bir takı setinin sahibi oluyor.
Serinin 9 kg’lık modeli WW90H7410EW/AH da ön siparişle satın alımlarda çift kişilik New York gidiş-dönüş uçak bileti sunuyor. Ayrıca serinin her iki ürünü için de ön sipariş kampanyası çerçevesinde, var olan garanti süresine 4 yıl daha ekleniyor.
WW10H9610EW/AH modeli A*** enerji sınıfında yer alıyor. 1600 maksimum devir hızı, Eco Bubble teknolojisi, 10 yıl garantiye sahip Digital Inverter Motor, otomatik dozaj için deterjan ve yumuşatıcı haznesi, akıllı sensörlerle yıkama özelliği, tam dokunmatik LCD ekran ve favori program seçimi şeklinde özellikleri mevcut.
WW90H7410EW/AH modeli de A*** enerji sınıfında yer alıyor. 1400 maksimum devir dönüş hızı, Eco Bubble teknolojisi, 10 yıllık garantiye sahip Digital Inverter Motor, 15 dk hızlı yıkama modu, tercih modları, çocuk kilidi ve kolay ütüleme fonksiyonu şeklinde özellikler mevcut.
Kampanya çerçevesinde tavsiye edilen satış fiyatları WW10H9610EW/AH modeli için 4.799 TL, WW90H7410EW/AH modeli içinse 2.699 TL olarak belirlenmiş durumda.
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Ablam alalı 3-4 ay oldu. Bende almaya karar verdim. çok memnunlar enişte zaten incik cincik etmeden almaz. Çok pahalı olduğunu kabul etmekle birlikte özellikle bu tip ciddi ürünlerde pahalıya kaçma kararı verdim. Bundan sonra da iyi bir buzdolabı alıcam. Ucuz etin yahnisinden bıktım artık. Mal çok kaliteli buna şüphem yok. Ben yalnız 12 kg yıkama 8 kg kurutma düşünüyorum. Modelim WD12F9C9U4W 2700 civarı garantiyi az bir ücretle 7 seneye uzatabiliyor muşsun.
samsung.com/...
Haydi hayırlısı...
Amerikaya gidiş dönüş bileti yerine cihazı 2000 tl faha ucuzlatsın bence. Bilet fiyatı içinde makina satılmaz.
Ha bide 10 yıl motor garantisi diyor paşam ama makinenin kulpu elinde kalıyor :)
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