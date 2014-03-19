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Samsung, Crystal Blue serisi çamaşır makinelerini ön siparişe sundu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, Crystal Blue serisi çamaşır makinelerini ön siparişe sundu

Samsung’un yeni nesil akıllı çamaşır makinesi Crystal Blue serisi, 17 Mart itibariyle ülkemizde ön siparişe başlarken beraberinde özel hediye ve avantajlar da tüketicilere sunulacak. 

17 Mart-17 Nisan 2014 tarihleri arasında gerçekleşecek kampanyaya göre serinin 10 kg kapasiteli Samsung WW10H9610EW/AH modelini tercih edenler çift kişilik New York gidiş-dönüş uçak bileti ve Swarovski taşları ile tasarlanan özel bir takı setinin sahibi oluyor. 

Serinin 9 kg’lık modeli WW90H7410EW/AH da ön siparişle satın alımlarda çift kişilik New York gidiş-dönüş uçak bileti sunuyor. Ayrıca serinin her iki ürünü için de ön sipariş kampanyası çerçevesinde, var olan garanti süresine 4 yıl daha ekleniyor. 

WW10H9610EW/AH modeli A*** enerji sınıfında yer alıyor. 1600 maksimum devir hızı, Eco Bubble teknolojisi, 10 yıl garantiye sahip Digital Inverter Motor, otomatik dozaj için deterjan ve yumuşatıcı haznesi, akıllı sensörlerle yıkama özelliği, tam dokunmatik LCD ekran ve favori program seçimi şeklinde özellikleri mevcut. 

WW90H7410EW/AH modeli de A*** enerji sınıfında yer alıyor. 1400 maksimum devir dönüş hızı, Eco Bubble teknolojisi, 10 yıllık garantiye sahip Digital Inverter Motor, 15 dk hızlı yıkama modu, tercih modları, çocuk kilidi ve kolay ütüleme fonksiyonu şeklinde özellikler mevcut.

Kampanya çerçevesinde tavsiye edilen satış fiyatları WW10H9610EW/AH modeli için 4.799 TL, WW90H7410EW/AH modeli içinse 2.699 TL olarak belirlenmiş durumda. 

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kpln04 5 yıl en beğenilen
çamaşır makinesinde ön sipariş mi olur la
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Kuheylan12 5 yıl
Çok şükür ülkemizde, beyaz eşya üreticisi olarak 2 tane sağlam firma var. Muhtemelen bu da para ödenerek verilen bir reklamdır. Telefonların reklamı bitti, şimdi de bu başladı.
Çok şükür ülkemizde, beyaz eşya üreticisi olarak 2 tane sağlam firma var. Muhtemelen bu da para ödenerek verilen bir reklamdır. Telefonların reklamı bitti, şimd...
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@CAN@ 5 yıl
Samsung bunlara güncelleme vermez :)
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DH Misafiri 5 yıl
vestelden şaşmayın derim yerlimalı lütfen youtube den fabrika belgeselini izleyin .çalışan insanlar türk vatandaşı.belgeseli seyrettiğim kadarı ile tüm parçalarını fabrikada üretiyoruz çok güzel birşey bence brawo
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DH Misafiri 5 yıl
Samsung sahtekardir...Amerika bileti kampanyasi var diye tercih ettim...tum hazirliklarim tamam ama biletten istifade edemiyorym...bir suruu masraf izin tarihleri vs..Uruunuu satarken 1 yil icinde aktivasyon yapip istediginiz zaman kuullanabilirsiniz dediler...ayrica kampanya duizenleyiciside aynisibni soyledi telde ve web sitesinde 1 ay icinde diye bir ibare esimde bende okyumadik....aktive etmek icin aradim ve bana dedilerki alir almaz 1 ay icerisinde yapabilirdiniz aradan 5 guun gecmis biletleriniz yandi dediler cildirmak uizereyim...Yani buituun olay kimse gidemesin diye yapilmis....
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GEDGED 5 yıl

Ablam alalı 3-4 ay oldu. Bende almaya karar verdim. çok memnunlar enişte zaten incik cincik etmeden almaz. Çok pahalı olduğunu kabul etmekle birlikte özellikle bu tip ciddi ürünlerde pahalıya kaçma kararı verdim. Bundan sonra da iyi bir buzdolabı alıcam. Ucuz etin yahnisinden bıktım artık. Mal çok kaliteli buna şüphem yok. Ben yalnız 12 kg yıkama 8 kg kurutma düşünüyorum. Modelim WD12F9C9U4W 2700 civarı garantiyi az bir ücretle 7 seneye uzatabiliyor muşsun.

samsung.com/...

Haydi hayırlısı...
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candogan62 5 yıl
Çok merak ediyorum, dokunmatik TFT-LCD ekran dışında farklı hiçbir özelliği olmayan bu makineyi alan oldu mu. Sadece pazarlama stratejisinden ibaret, başka bir şey yok.
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kutis 5 yıl
Satmak isteyen olursa; mobile.donanimhaber.com/...
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DH Misafiri 5 yıl
Bok atmakta üstünüze yok sayın çok bilmişler. Samsung gibi bir dev bize ne imkanlar sunmuş kafanızın üstünde taşıdığını sandığınız şey ile düşünemeyip yorum yazıyorsunuz. Makine zaten boş olsa bu kadar üstüne düşmezler.Onu geçtim bedavaya bilet veriyorlar. Şartlarını pek bilmem ama en azından bilet fiyaatını ödese yeterli. 500 600 liralık makineden ne bekliyorsun ki :) Çok mu kullandın da konuşuyorsun ya da içini açıp inceledin. Bu makineler eski nesil gibi 2 taş ve pistonlardan ibaret değil. Bilgimiz yok ama maşallah fikrimiz bol bol..
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trojana 5 yıl
Samsungun servis şikayetlerinden dolayı bende uzak duruyorum ama, 1 hafta arayla işyerindeki samsung süpürge ile kuzenimin samsung lap top u bozuldu. Samsung servisine bıraktım 2 sinide 3 günde tamir ettikten bir hafta sonra telefonla arayıp hizmetten memnun kalıp kalmadığımızı sordular. Hızlı tamirat ve telefonla aramalarını hiç beklemiyordum açıkçası.
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doctorolg 5 yıl
Şu anda new york sadece gidiş 1.600 TL'den başlıyor, 5.000 TL'ye kadar çıkıyor. Kıyaslandığınızda makineyi bedava veriyorlar gibi. Tabii sürekli ve/veya gitmesi gerekenler için iyi bir fırsat. Yoksa gitmeye imkanı yada fırsatı olmayanlar için tartışılır.
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lazurat 5 yıl doctorolg
doctorolg
Şu anda new york sadece gidiş 1.600 TL'den başlıyor, 5.000 TL'ye kadar çıkıyor. Kıyaslandığınızda makineyi bedava veriyorlar gibi. Tabii sürekli ve/veya gitmesi gerekenler için iyi bir fırsat. Yoksa gitmeye imkanı yada fırsatı olmayanlar için tartışılır.

Amerikaya gidiş dönüş bileti yerine cihazı 2000 tl faha ucuzlatsın bence. Bilet fiyatı içinde makina satılmaz.
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AlkanExclusive 5 yıl
Ben arcelik konusunda herhangi bir iddia da bulunmadim ama..
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usi 5 yıl
Çamaşır makinasının nasıl bir özelliği olabilir de 5 milyara satılır yahu? Dolma mı sarıyor? Ütü mü yapıyor? Kurutma özelliği bile yok. Çamaşır yıkıyor lan, daha ne? Bu fiyata 10 tane makina alırsın be!
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Umutcan 5 yıl
O fiyatı veren adam gider tamamen alman üretimi bir makine alır.
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Stradale 5 yıl
Ulan Samsung, akıllı telefona el attın Apple'ın, Nokia'nın pazarını çaldın bari şu sektöre girme de bırak Arçelik Vestel fln rahat satış yapsın.
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CoreXXX 5 yıl
ön kamera yok çöp bu:D
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FOREVERFORYOU 5 yıl
Evimde iki tane kore malı beyaz eşya var, yaklaşık 3 yıldır kullanıyorum. Şunu net olarak ifade edebilirim; Kore'linin 2000 liralık beyaz eşyasını alacağına arçelik yada vestelin 600 liralık malını al çok daha iyi. Ayrıca samsung servisi çağırıyorum ariston servisi geliyor eve. Diyor ki "Abi bizi samsung servisten aradılar gidin bi bakın dediler". Böyle komedi görmedim.

Ha bide 10 yıl motor garantisi diyor paşam ama makinenin kulpu elinde kalıyor :)
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