Android 16'nın yeni güvenlik modu USB tabanlı saldırıları engelleyecek

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Tam Boyutta Gör Google, Android 16 ile yeni bir güvenlik modu ekliyor. Gelişmiş Koruma etkinleştirildiğinde, telefon kilitliyken Android, herhangi bir USB aygıtın bağlanmasını ve veri göndermesini engelleyecek.

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Yeni özellik, telefonun kaybolması veya çalınması durumunda birilerinin USB aracı kullanarak telefonu hacklemeye çalışmasını önleyecek. Kilitli telefona USB aygıt takıldığında bir uyarı mesajı görüntülenecek. Normal durumda, USB aygıtı kullanabilmek için telefonun kilidinin açılması ve cihaza yeniden bağlanması gerekecek.

Özellik isteğe bağlı olacak gibi görünüyor. Elbette Gelişmiş Veri Koruma özelliğinin pratikte tam olarak nasıl çalıştığını görmek için Android 16'nın resmi sürümünü beklememiz gerekecek. En son Android 16 beta sürümünde mevcut değil.

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Android 16'nın yeni özelliği USB tabanlı saldırıları engelleyecek