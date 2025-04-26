Android 16'nın yeni güvenlik modu USB tabanlı saldırıları engelleyecek

Yeni özellik, telefonun kaybolması veya çalınması durumunda birilerinin USB aracı kullanarak telefonu hacklemeye çalışmasını önleyecek. Kilitli telefona USB aygıt takıldığında bir uyarı mesajı görüntülenecek. Normal durumda, USB aygıtı kullanabilmek için telefonun kilidinin açılması ve cihaza yeniden bağlanması gerekecek.
Özellik isteğe bağlı olacak gibi görünüyor. Elbette Gelişmiş Veri Koruma özelliğinin pratikte tam olarak nasıl çalıştığını görmek için Android 16'nın resmi sürümünü beklememiz gerekecek. En son Android 16 beta sürümünde mevcut değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Dikey entegrasyonun son seviyesi artık maliyet kontrolü için süper bir örnek.