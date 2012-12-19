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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, Exynos işlemcilerindeki açığı en kısa sürede kapatacağını açıkladı

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Dün, Samsung'un Exynos 4412 ve 4210 işlemcilerini kullanan pek çok akıllı telefonda, Odin kullanmadan root hakkı elde edilebilecek bir açık olduğu ortaya çıkmıştı.

Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy S2, Galaxy Note gibi pek çok modeli tehdit eden açık için Samsung resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada Exynos işlemcilerdeki güvenlik açığının neden olacağı potansiyel tehlikenin farkına varıldığı ve mümkün olan en kısa sürede bir yazılım güncellemesi yayınlanacağı belirtildi.

Konu, zararlı bir yazılım cihazlarda çalıştığı anda ortaya çıkabiliyor. Onaylı uygulamalar çalıştıran pek çok cihazda böyle bir tehlike bulunmuyor. Samsung, güvenlik güncellemesi açıktan etkilenen tüm cihazlara gönderilene kadar konuyu hassasiyetle takip edecek.

Daha önce de henüz bu açığı kullanacak bir uygulamanın olmadığı dile getirilmişti. Ancak aradan geçen süre kötü niyetli kişilerin harekete geçmesi için yeterli olabilir. Xda geliştiricileri, Project Voodoo adında kendi yamalarını da yayınladı.

http://www.androidauthority.com/samsung-exynos-vulnerability-fix-official-141351/ Yorum Yaz
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dreamblue35 6 yıl
senatorlines
Al sana samsungun bir AFRA TAFRASI daha, diğer firmalara TEKEL olmak için saldıracağına adam gibi işlemci yapsın, 4 çekirdekli İŞLEMCİ yapıyorum diye hava atacak ya İSMİ VAR 4 çekirdek ama işlemci FASA FİSO!

sen kesin apple marka bir cep telefonu sahibisindir, bi dakika apple marka cep telefonlarının da işlemcisini apple üretiyor o zaman sen samsung kullanıyorsun off ya kafam karıştı pardon sen galiba apple marka samsung işlemcili telefon kullanıyorsun
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mlhkhy 6 yıl
senatorlines
Al sana samsungun bir AFRA TAFRASI daha, diğer firmalara TEKEL olmak için saldıracağına adam gibi işlemci yapsın, 4 çekirdekli İŞLEMCİ yapıyorum diye hava atacak ya İSMİ VAR 4 çekirdek ama işlemci FASA FİSO!

sana, hani derler ya sen yapta görelim o zaman diye... bu açık, bir hata olabilir. bir yönden iyi, bir yönden kötü. iyi tarafı root yapmak isteyenler ufak bir apk. dosyasını flaşlayarak cihazının çok kolay root erişimi kazanmış olacak formlara bak root erişimi yapmak için cihazını pert eden bir sürü kullanıcı var o yüzden çamur atmak kolay sadece bu açığı kötü yazılımcıları engelleyecek şekilde geliştirmeleri belkide samsung için bu kötü gözüken olayı çok daha iyi bir fırsata çevirebilirler önümüzdeki 1-2 aylık süreç bunu gösterecek. önemli olan samsungun konuya yaklaşımı izleyeceği yol.eğer ki bu süreçten kullanıcıyı madur ederse eleştiri yapmak doğrudur ama senin yaptığın gibi şimdiden hükmü vermek değil.
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darkaura 6 yıl
Aciklar her donanimda yazilimda olur. Bu kadar karmasik sistemlerde bundan kacinmak zor. Onemli olan firmanin buna yaklasimi. Samsung yeni romlarin ertelenme nedeni olarak tüm mühendis gücünü bu acigi kapaya ayirdigini soylemisti. Samimiyse ne ala. Degilse gunu kurtarabilse bile, lg gibi uzun vadede kendi zararli cikar.
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senatorlines 6 yıl
Al sana samsungun bir AFRA TAFRASI daha, diğer firmalara TEKEL olmak için saldıracağına adam gibi işlemci yapsın, 4 çekirdekli İŞLEMCİ yapıyorum diye hava atacak ya İSMİ VAR 4 çekirdek ama işlemci FASA FİSO!
1 Yanıt Yanıtla
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Bannedfromdh 6 yıl senatorlines
senatorlines
Al sana samsungun bir AFRA TAFRASI daha, diğer firmalara TEKEL olmak için saldıracağına adam gibi işlemci yapsın, 4 çekirdekli İŞLEMCİ yapıyorum diye hava atacak ya İSMİ VAR 4 çekirdek ama işlemci FASA FİSO!

Cahillik
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alprkrkmz 6 yıl
norton772
LegendM
niqhtlion Bu işin anlamadıgım yanı adamlar S2 yi cıkaralı 1.5 yıl oldu Xda olmasa bu acıktan haberimiz olmayacaktı kötü niyetli birisi bu açığı farketseydi vay halimize
Farkedip kullanmadıkları ne malum?
Bu açık daha yeni çıkan sızıntı romda ortaya çıktı. Ondan dolayı bakıyorlar. Eski değil, yani eski sürümlerde bu sorun yok merak etmeyin

Açık romlarda değil. Exynos'un kendi içinde. O yüzden Exynos bununla doğmuş diyebiliriz.
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JrMaster 6 yıl
ahmetaktas
Xda daki gönüllü geliştiriciler her zamanki gibi daha hızlılar.

samsung xda komple satın alsın işe yarar bir şey yapmış olur
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SystemApps 6 yıl
şu hacker muhabbetinde ki görüş acaba doğru olabilirmi?yani firmalar belkide bilerek bu açıkları bırakıyorlar kısmından bahsediyorum...
donanımsal olarak bile güven vermiyorlar...
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savinelli 6 yıl
Xda daki gönüllü geliştiriciler her zamanki gibi daha hızlılar.
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niqhtlion 6 yıl
Bu işin anlamadıgım yanı adamlar S2 yi cıkaralı 1.5 yıl oldu Xda olmasa bu acıktan haberimiz olmayacaktı kötü niyetli birisi bu açığı farketseydi vay halimize
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enaz3posta 6 yıl
samsung için zor bi sureç çünkü güncelleme yayinlamayi pek sevmiyo koreli dostlarimiz
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