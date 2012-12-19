Samsung, Exynos işlemcilerindeki açığı en kısa sürede kapatacağını açıkladı

Haber Editörü
Dün, Samsung'un Exynos 4412 ve 4210 işlemcilerini kullanan pek çok akıllı telefonda, Odin kullanmadan root hakkı elde edilebilecek bir açık olduğu ortaya çıkmıştı.
Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy S2, Galaxy Note gibi pek çok modeli tehdit eden açık için Samsung resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada Exynos işlemcilerdeki güvenlik açığının neden olacağı potansiyel tehlikenin farkına varıldığı ve mümkün olan en kısa sürede bir yazılım güncellemesi yayınlanacağı belirtildi.
Konu, zararlı bir yazılım cihazlarda çalıştığı anda ortaya çıkabiliyor. Onaylı uygulamalar çalıştıran pek çok cihazda böyle bir tehlike bulunmuyor. Samsung, güvenlik güncellemesi açıktan etkilenen tüm cihazlara gönderilene kadar konuyu hassasiyetle takip edecek.
Daha önce de henüz bu açığı kullanacak bir uygulamanın olmadığı dile getirilmişti. Ancak aradan geçen süre kötü niyetli kişilerin harekete geçmesi için yeterli olabilir. Xda geliştiricileri, Project Voodoo adında kendi yamalarını da yayınladı.
http://www.androidauthority.com/samsung-exynos-vulnerability-fix-official-141351/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
sen kesin apple marka bir cep telefonu sahibisindir, bi dakika apple marka cep telefonlarının da işlemcisini apple üretiyor o zaman sen samsung kullanıyorsun off ya kafam karıştı pardon sen galiba apple marka samsung işlemcili telefon kullanıyorsun
sana, hani derler ya sen yapta görelim o zaman diye... bu açık, bir hata olabilir. bir yönden iyi, bir yönden kötü. iyi tarafı root yapmak isteyenler ufak bir apk. dosyasını flaşlayarak cihazının çok kolay root erişimi kazanmış olacak formlara bak root erişimi yapmak için cihazını pert eden bir sürü kullanıcı var o yüzden çamur atmak kolay sadece bu açığı kötü yazılımcıları engelleyecek şekilde geliştirmeleri belkide samsung için bu kötü gözüken olayı çok daha iyi bir fırsata çevirebilirler önümüzdeki 1-2 aylık süreç bunu gösterecek. önemli olan samsungun konuya yaklaşımı izleyeceği yol.eğer ki bu süreçten kullanıcıyı madur ederse eleştiri yapmak doğrudur ama senin yaptığın gibi şimdiden hükmü vermek değil.
Cahillik
Açık romlarda değil. Exynos'un kendi içinde. O yüzden Exynos bununla doğmuş diyebiliriz.
samsung xda komple satın alsın işe yarar bir şey yapmış olur
donanımsal olarak bile güven vermiyorlar...