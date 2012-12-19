Samsung, Exynos işlemcilerindeki açığı en kısa sürede kapatacağını açıkladı





Dün, Samsung'un Exynos 4412 ve 4210 işlemcilerini kullanan pek çok akıllı telefonda, Odin kullanmadan root hakkı elde edilebilecek bir açık olduğu ortaya çıkmıştı.





Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy S2, Galaxy Note gibi pek çok modeli tehdit eden açık için Samsung resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada Exynos işlemcilerdeki güvenlik açığının neden olacağı potansiyel tehlikenin farkına varıldığı ve mümkün olan en kısa sürede bir yazılım güncellemesi yayınlanacağı belirtildi.





Konu, zararlı bir yazılım cihazlarda çalıştığı anda ortaya çıkabiliyor. Onaylı uygulamalar çalıştıran pek çok cihazda böyle bir tehlike bulunmuyor. Samsung, güvenlik güncellemesi açıktan etkilenen tüm cihazlara gönderilene kadar konuyu hassasiyetle takip edecek.





Daha önce de henüz bu açığı kullanacak bir uygulamanın olmadığı dile getirilmişti. Ancak aradan geçen süre kötü niyetli kişilerin harekete geçmesi için yeterli olabilir. Xda geliştiricileri, Project Voodoo adında kendi yamalarını da yayınladı.

http://www.androidauthority.com/samsung-exynos-vulnerability-fix-official-141351/