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Samsung Galaxy A40 detaylanıyor

Samsung’un bataryası ile öne çıkacak Galaxy Axx serisi detaylanmaya devam ediyor. Galaxy A90 ve Galaxy A50 modellerinden sonra Galaxy A40 modeli de benchmark testlerine düştü.
4 ay
2,8b
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3
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu ay içerisinde çentikli Galaxy M serisini resmiyete kavuşturacak olan Samsung yeni bir serinin daha hazırlığını yapıyor. Galaxy A olarak isimlendirilen ancak çift haneli numaralandırma kullanan yeni seri bataryaya odaklanıyor.

Galaxy A40 özellikleri

Benchmark skorlarına yansıyan bilgilere göre Galaxy A40 modelinde Exynos 7885 yonga seti yer alıyor. 2 adet Cortex-A72 ve 6 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran yonga seti Galaxy M20 modelinde de kullanılıyor.

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AMOLED ekran barındıran modelin 4GB RAM ile geleceği iddia ediliyor. Ayrıca 4000mAh kapasiteli batarya ve 24MP çözünürlüğünde arka kamera da iddialar arasında. Model seride altlarda yer alırken ilk olarak Avrupa’da piyasaya çıkması bekleniyor.

Diğer taraftan seride Galaxy A50 modeli orta sırada yer alıyor. LCD ekranlı model Exynos 9610 yonga setine sahip. 4 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran yonga seti tatmin edici bir performans sunacak. Yanında ise 6GB RAM bulunuyor. 4000mAh kapasiteli batarya ve 24MP çözünürlüğünde arka kamera da bu modelde yer alabilir.

Serinin tepesinde ise Galaxy A90 akıllı telefonu bulunuyor. AMOLED ekranlı modelde Infinity-V çentik tasarımı bulunuyor. 6GB/8GB RAM barındıran modelde 128GB kapasite yer alıyor. Henüz serinin ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-A40-specs-availability_id112829 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ozansirinn 4 ay
A46 olsaydı daha iyidi :-)
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HzBurun 4 ay
Ver küsküyü
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CWaRRioR 4 ay
Artık Samsung modellerini takip edemiyorum.
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